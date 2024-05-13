Aerial view of peninsula with white church at Lake Wörthersee at sunset, forested hills in background
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ケルンテン州
湖、遊び、太陽でいっぱいの休日

オーストリア南部は昔から夏の避暑地として国内外から多くの人々を引き寄せてきました。水浴に最適なターコイズブルーの湖、ハイキングやサイクリングに最適なトレイル、そしてたくさんの都市や文化に浸ることができます。

オーストリアの最南端に位置するケルンテン州は、地中海の雰囲気と澄み切った湖、そして美食がユニークに融合し、夏になると輝きを増します。雄大なグロースグロックナー山を擁するホーエ・タウエルン山脈をはじめ、素晴らしいアルプスの山々を巡るハイキングやサイクリングのコースが無数にあります。

ケルンテン州の湖、例えば ヴェルターゼー湖 やファーカーゼー湖はゆったりと過ごすのに最適です。 ホーエ・タウエルン国立公園ノックベルゲ生物圏保護区は自然愛好家にとって夢のような場所です。息をのむような風景、持続可能な休暇、そしてゆったりとした時間がここで交わります。

ハイキング好きにはたまらない素晴らしい自然景観、温暖な気候、そして どの標高でも理想的なトレイルがあります。のんびりと散歩を楽しみたい方にも、難易度の高いハイキングや登山を楽しみたい方にも、忘れられない自然体験を約束する、整備されたルートが見つかります。ケルンテン・ハイキングの至宝は アルプ・アドリア・トレイルです。このコースは、ケルンテン州のグロスグロックナーから出発し、スロベニアを通り、トリエステ近くのアドリア海にゴールする全43ステージ、全長750kmを超える壮大なコースです。

ケルンテンの基本情報
州都：クラーゲンフルト・アム・ヴェルターゼー
面積：9.538 km²
人口：約57万人（2024年現在）
国立公園：1箇所
自然公園：3箇所
ウェルネス・スパ：5箇所

イベント
伝統的なものから現代的なものまで イベントカレンダー.

ケルンテン州の紹介

ハイライト

湖水浴：それぞれに素晴らしい

ホッホオターヴィッツ城：歴史を体験

グロスグロックナー・アルプス山岳道路：パノラマ街道

ピラミーデンコーゲル山：ケルンテン州で最も美しい景色

ミニムンドゥス：ミニチュアの世界

ゲルリッツェン・アルプ：大自然と絶景

ツェッパ・シュルフト峡谷：峡谷の荒々しい急流

ケルンテン州のアクティビティ

ツアー

ヴェルターゼー遊覧船：船上で歓迎

旧市街ガイドツアー：クラーゲンフルト散策

夜警ツアー：歴史を身近で体験

ホーエ・タウエルン国立公園ツアー：レンジャーを予約

天文ツアー：ヴァイセンゼー湖での星空観察

ケルンテン州の小旅行

地域

ホーエ・タウエルン国立公園

氷河地帯と魅力的な動植物が楽しめる。

ホーエ・タウエルン国立公園

ノックベルゲ山地

ノックベルゲ生物圏公園に根ざしたこの休暇地域は、数え切れないほどの可能性を提供しています。

ノックベルゲ

ヴェルターゼー地方

ケルンテン州最大の湖は、アクティブなスポーツとリラクゼーションで知られています。

ヴェルターゼー地方

ドブラッチュ自然公園

マーモット、アイベックス、ワシの生息地。そしてなんという眺望！

ドブラッチュ自然公園

クロパイナーゼー湖

温暖な気候、南部の風情、そしてヨーロッパで最も暖かい湖のひとつ。

クロパイナーゼー湖

都市＆町

クラーゲンフルト

アルター・プラッツでアイスクリームを食べ、湖畔の遊歩道を散策：ヴェルターゼー湖の東岸に位置する州都には、自分の時間を楽しむ余裕があります。

クラーゲンフルト

フィラッハ

アルプスとアドリア海の文化が融合した活気ある旧市街は、典型的なケルンテンのおもてなしで知られています。

フィラッハ

ヴェルターゼー湖畔のフェルデン

高級料理、カジュアルなレストラン、素晴らしいホテル：夏の間、ヴェルターゼー湖畔の高級リゾート地となるフェルデン。

ヴェルターゼー湖畔のフェルデン

ミルシュタット

ミルシュタット湖畔に建つ19世紀のヴィラは美しく、湖畔のレストランでは白身魚が供され、"バーデハウス "ではウェルネスが楽しめます。

ミルシュタット

グミュント

リーザータール渓谷にある芸術家の町は、25年もの間、国内外の芸術家の色彩豊かなアンサンブルを受け入れてきました。

グミュント

トップイベント

カリンシアの夏

2025/7/3 – 2025/8/23
オシアッハ、フィラッハ

音楽祭の特別な雰囲気は、毎年アーティストや観客を魅了します。

カリンシアの夏

クラーゲンフルト・フェスティバル

2025/5/22 – 2025/6/6
Klagenfurt am Wörthersee

ダイナミックでコスモポリタン、そして革新的な都市としてのクラーゲンフルトに活気を与え、そのモダンでコンテンポラリーな文化生活を紹介するフェスティバル。

クラーゲンフルト・フェスティバル

IRONMANケルンテン

2025/6/15
Klagenfurt am Wörthersee

1999年以来、毎年世界中から約3,000人のアスリートがヴェルターゼー湖で開催される伝説的なトライアスロン大会に参加しています。

クラーゲンフルトのIRONMAN ケルンテン

フィラッハ祭り

2025/7/27 – 2025/8/3

祭りの雰囲気に包まれた旧市街で毎年行われる、市の祭り。

フィラッハ祭り

ピンク・レイク・フェスティバル

2024/8/25 – 2024/8/31
Wörthersee

LGBTQIA+コミュニティが、ヴェルターゼー湖の様々な場所で週末を祝います。

ピンク・レイク・フェスティバル

レシピ

ケルンテンのカスヌーデル

ラビオリに似たチーズたっぷりのケルンテン州の伝統的なパスタ「カスヌーデル」。本場、カスヌーデルのコクの秘密は、ミントやハーブが香るまろやかなパスタにあります

ケルンテンのカスヌーデル

ユニークな宿泊施設

ビオホテル・ダベラー

ゲニーサーホテル・ディ・フォレレ（Genießerhotel Die Forelle）

トラットラーズ・ホーフ・シャレー

クライネスホテル（小さなホテル）

ヴェルターゼー湖畔のホテル、ヴェルツァース

マウンテンリゾート・フォイヤーベルク

持続可能性のヒント

湖で責任をもって行動する方法

  • 環境に優しい日焼け止めを使う:生分解性の日焼け止めは、水質とそれに依存する野生生物を保護します。

  • ゴミを減らし、適切に処理する:湖や海岸をきれいに保つために、ゴミは持ち帰り、正しく処理しましょう。

  • 自然を尊重する:海岸線の植生や野生生物の生息地を乱さないよう、標識のある道や指定された遊泳区域を守りましょう。

  • エコなウォータースポーツを:水質を維持し、騒音レベルを低く抑えるために、モーターボートよりもパドリングやセイリングを選びましょう。

  • 地元産の旬の食材を使う:地元の生産者を支援し、地域の特産品を楽しむことで、輸送の排出量を減らし、持続可能な農業を促進します。

持続可能な旅

スローフード：南オーストリアの味

ケルンテンのスローフード は、地元の生産者、料理体験、地域の多様性を中心に据えており、それを味わうことができます！心のこもった家庭料理からグルメ料理まで、アルプスとアドリア海の豊かさが融合したケルンテン料理。澄み切った海で獲れる魚、ラヴァンタールで獲れるアスパラガス、ユネスコに登録されている レーザッハタールのパン.

この地方を代表するのは、細かく刻んだナッツとラム酒がよく効いたジューシーなリングケーキ、ラインドリングだ。 レーズンを入れるか入れないかは好みの問題だ。このほか ケルンテン・ヌードルまた、端がシワシワになった麺や、甘いまたは風味豊かな具も、ケルンテン料理を特徴づけています。

ケルンテンの食の楽しみ

よくある質問

ケルンテン州は湖と山の州として知られています。オーストリアの南部には、アルプス山脈の中でも最も温暖な、飲用に適した水質の湖が200以上もあります。

オーストリア最南端の州であるケルンテン州は、ヴェルターゼー湖やミルシュテッターゼー湖のような、様々な山々やのどかな水質の湖があるのが特徴です。 この地域はハイカー、サイクリスト、スポーツ愛好家にとって理想的な条件を提供しています。ホーエ・タウエルン国立公園は、印象的な高山の景観を保護しています。食の面では、ケルンテンはスローフードの哲学と、次のような地域の名物料理が特徴です。ケルンテンのチーズヌードルなど。文化面では カリンシア夏の音楽祭、そしてクラーゲンフルトやフィラッハといった歴史的な街は、特に注目に値します。

ケルンテン・カードは、州内の100以上の観光地にアクセスできます。これらの観光地には、自然体験、レジャー、アドベンチャー、動物園、博物館、パノラマロード、湖の遊覧船、ケーブルカーなどが含まれます。このカードは、約50のボーナス・パートナーで無料入場や割引を提供しています。

ケルンテン・カードには、1週間、2週間、5週間の3種類があります。料金は季節と期間によって異なります。このカードは6歳までの子供と、一家族につき3人目の子供から無料です。カードは多くの販売所やオンラインで購入できます。

これらのアトラクションでは、様々な体験ができ、お子様の興味やニーズに合わせて特別に作られています。

  • アッフェンベルク・ランズクロン:アッフェンベルク・ランズクロン : モンキーパークでは、自然環境の中でニホンザルを体験することができます。

  • ドラウタール・ペルレ・ウォーターパーク:様々なスライダーや大きな波のプールがある楽しいプール。

  • プレセッガーゼー・アドベンチャー・パーク:湖畔にあるレジャーパーク。

  • ミニムンドゥス： ミニチュアの世界で、子供たちは世界中の有名な建物をミニチュアで探検できます。

  • ピラミーデンコーゲル展望台： 世界一高い木造の展望塔で、長い滑り台が印象的。

  • ハップ爬虫類動物園： 様々な爬虫類やエキゾチックな動物を間近で体験できる動物園。

  • テラ・ミスティカ 古い鉱山を巡るエキサイティングなガイドツアーで、子供たちは鉱山の世界を知ることができます。

  • クロパイナーゼー湖の森のアドベンチャーワールド： ツリーハウス、吊り橋、様々な遊びのオプションがある森の中のアドベンチャーパーク。

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