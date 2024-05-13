ケルンテン州
湖、遊び、太陽でいっぱいの休日
Introduction
オーストリアの最南端に位置するケルンテン州は、地中海の雰囲気と澄み切った湖、そして美食がユニークに融合し、夏になると輝きを増します。雄大なグロースグロックナー山を擁するホーエ・タウエルン山脈をはじめ、素晴らしいアルプスの山々を巡るハイキングやサイクリングのコースが無数にあります。
ケルンテン州の湖、例えば ヴェルターゼー湖 やファーカーゼー湖はゆったりと過ごすのに最適です。 ホーエ・タウエルン国立公園や ノックベルゲ生物圏保護区は自然愛好家にとって夢のような場所です。息をのむような風景、持続可能な休暇、そしてゆったりとした時間がここで交わります。
ハイキング好きにはたまらない素晴らしい自然景観、温暖な気候、そして どの標高でも理想的なトレイルがあります。のんびりと散歩を楽しみたい方にも、難易度の高いハイキングや登山を楽しみたい方にも、忘れられない自然体験を約束する、整備されたルートが見つかります。ケルンテン・ハイキングの至宝は アルプ・アドリア・トレイルです。このコースは、ケルンテン州のグロスグロックナーから出発し、スロベニアを通り、トリエステ近くのアドリア海にゴールする全43ステージ、全長750kmを超える壮大なコースです。
ケルンテン州の紹介
ハイライト
ツアー
地域
都市＆町
トップイベント
クラーゲンフルト・フェスティバル
ダイナミックでコスモポリタン、そして革新的な都市としてのクラーゲンフルトに活気を与え、そのモダンでコンテンポラリーな文化生活を紹介するフェスティバル。
IRONMANケルンテン
1999年以来、毎年世界中から約3,000人のアスリートがヴェルターゼー湖で開催される伝説的なトライアスロン大会に参加しています。
レシピ
ユニークな宿泊施設
湖で責任をもって行動する方法
環境に優しい日焼け止めを使う:生分解性の日焼け止めは、水質とそれに依存する野生生物を保護します。
ゴミを減らし、適切に処理する:湖や海岸をきれいに保つために、ゴミは持ち帰り、正しく処理しましょう。
自然を尊重する:海岸線の植生や野生生物の生息地を乱さないよう、標識のある道や指定された遊泳区域を守りましょう。
エコなウォータースポーツを:水質を維持し、騒音レベルを低く抑えるために、モーターボートよりもパドリングやセイリングを選びましょう。
地元産の旬の食材を使う:地元の生産者を支援し、地域の特産品を楽しむことで、輸送の排出量を減らし、持続可能な農業を促進します。
スローフード：南オーストリアの味
ケルンテンのスローフード は、地元の生産者、料理体験、地域の多様性を中心に据えており、それを味わうことができます！心のこもった家庭料理からグルメ料理まで、アルプスとアドリア海の豊かさが融合したケルンテン料理。澄み切った海で獲れる魚、ラヴァンタールで獲れるアスパラガス、ユネスコに登録されている レーザッハタールのパン.
この地方を代表するのは、細かく刻んだナッツとラム酒がよく効いたジューシーなリングケーキ、ラインドリングだ。 レーズンを入れるか入れないかは好みの問題だ。このほか ケルンテン・ヌードルまた、端がシワシワになった麺や、甘いまたは風味豊かな具も、ケルンテン料理を特徴づけています。