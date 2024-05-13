ニーダーエステライヒ州の冬の休暇は、静かな一面を見せてくれます。スノーシュー、クロスカントリースキー、トボガンぞり、そしてもちろんスキーやスノーボードも楽しめます。

一歩一歩、冬の美しい風景に浸る

オーストリア最大の州、首都ザンクト・ペルテンを擁するニーダーエステライヒ州は、北東部に位置し、ドナウ川に面しています。この地域は豊かな文化遺産と自然の美しさで知られています。さまざまな地形が織り交ざり、ウィーンアルプスもあるため、冬のスポーツが非常に人気です。スキーやスキーツアー、スノーシューやクロスカントリースキーまで、ニーダーエステライヒでは冬の休暇を楽しむための多彩なスポーツが提供されています。

ゆったりと、そして味わい深く

ニーダーエステライヒの生活感覚を一言で表すなら？それは「楽しむこと」です。雪の中での体験は、常に美味しい料理を楽しめる途中の立ち寄りが伴います。どこかしらに山小屋や人気のガストハウスがあり、伝統的なワインハウス文化が根付いています。しかし、主役はやはりワインです。ニーダーエスターライヒの人々は特にワインを大切にしており、そのため、彼らは「ワインの秋」と呼ばれる第5の季節として、この高貴な飲み物を祝います。