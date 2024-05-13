ニーダーエステライヒ州
雪の中で、温泉で、街で、または美しい風景の中で、冬の休暇をお過ごしください。
Introduction
一歩一歩、冬の美しい風景に浸る
オーストリア最大の州、首都ザンクト・ペルテンを擁するニーダーエステライヒ州は、北東部に位置し、ドナウ川に面しています。この地域は豊かな文化遺産と自然の美しさで知られています。さまざまな地形が織り交ざり、ウィーンアルプスもあるため、冬のスポーツが非常に人気です。スキーやスキーツアー、スノーシューやクロスカントリースキーまで、ニーダーエステライヒでは冬の休暇を楽しむための多彩なスポーツが提供されています。
ゆったりと、そして味わい深く
ニーダーエステライヒの生活感覚を一言で表すなら？それは「楽しむこと」です。雪の中での体験は、常に美味しい料理を楽しめる途中の立ち寄りが伴います。どこかしらに山小屋や人気のガストハウスがあり、伝統的なワインハウス文化が根付いています。しかし、主役はやはりワインです。ニーダーエスターライヒの人々は特にワインを大切にしており、そのため、彼らは「ワインの秋」と呼ばれる第5の季節として、この高貴な飲み物を祝います。
あらゆる角度から見たニーダーエステライヒ州
ハイライト
ツアー
ニーダーエステライヒ州のアクリスマスマーケットとエクスカーション
地域
都市＆町
著名人
レシピ
ユニークな宿泊施設
生物多様性を守るために、私たちは何ができるでしょうか？
-自然を尊重する：指定された道を歩き、ごみは必ず持ち帰りましょう。自然環境を保護するために重要です。
-持続可能な移動手段を利用する：公共交通機関を利用したり、自転車に乗ることで、CO₂排出量を減らし、環境負荷を軽減できます。
-野生動物への配慮：野生動物は安全な距離から観察し、彼らの自然な生息環境を尊重しましょう。これにより、動物へのストレスを避け、保護に貢献できます。
-意識的（かつ有機的な）消費：地元の持続可能で有機的な食品や製品を選ぶことで、地域経済を支援し、輸送や集約的な農業による環境負荷を減らすことができます。
-生物多様性の強化：生物多様性の保護と維持は、生態系のバランスを保つために不可欠です。すべての種が生態系において重要な役割を果たしています。
これらの考え方は、環境に配慮した持続可能な生活をサポートするものです。