Person on snow-covered viewpoint above winter forest, sunset over hilly landscape.
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ニーダーエステライヒ州
雪の中で、温泉で、街で、または美しい風景の中で、冬の休暇をお過ごしください。

ニーダーエステライヒ州の冬の休暇は、静かな一面を見せてくれます。スノーシュー、クロスカントリースキー、トボガンぞり、そしてもちろんスキーやスノーボードも楽しめます。

一歩一歩、冬の美しい風景に浸る

オーストリア最大の州、首都ザンクト・ペルテンを擁するニーダーエステライヒ州は、北東部に位置し、ドナウ川に面しています。この地域は豊かな文化遺産と自然の美しさで知られています。さまざまな地形が織り交ざり、ウィーンアルプスもあるため、冬のスポーツが非常に人気です。スキーやスキーツアー、スノーシューやクロスカントリースキーまで、ニーダーエステライヒでは冬の休暇を楽しむための多彩なスポーツが提供されています。

ゆったりと、そして味わい深く

ニーダーエステライヒの生活感覚を一言で表すなら？それは「楽しむこと」です。雪の中での体験は、常に美味しい料理を楽しめる途中の立ち寄りが伴います。どこかしらに山小屋や人気のガストハウスがあり、伝統的なワインハウス文化が根付いています。しかし、主役はやはりワインです。ニーダーエスターライヒの人々は特にワインを大切にしており、そのため、彼らは「ワインの秋」と呼ばれる第5の季節として、この高貴な飲み物を祝います。

ニーダーエステライヒ州の概要
州都サンクト・ペルテン
面積19.180 km²
人口約172万人（2024年現在）
国立公園2
自然公園19
ウェルネス・スパ7

ニーダーエステライヒ・カード：350の観光地を無料で発見！
芸術と文化、家族で楽しめるレジャー、冒険の世界など。 ニーダーエステライヒ・カードで体験できることがたくさんあります。

訪れるのに最適な時期は？
季節の見どころは こちら.

あらゆる角度から見たニーダーエステライヒ州

ハイライト

スパとウェルネス：自分の体に耳を傾けてみましょう！

動物とのハイキング：アルパカ、ラマ、ロバ

特別な場所で特別なクリスマスマーケット

自然体験：森と山の世界をスノーシューで歩く

シュロス・ホーフ、バロックが蘇る

メルク修道院・金箔、漆喰、大理石

ワッハウ五感を刺激する体験

ニーダーエステライヒ州のアクティビティ

ツアー

スキーツアー

冬のパノラマハイキングツアー

クロスカントリースキー

アルパカ・ツアー

ニーダーエステライヒ州のアクリスマスマーケットとエクスカーション

ニーダーエステライヒ州のクリスマス

ニーダーエステライヒ州の小旅行先

地域

ドナウ地方

絵のように美しい風景、貴重な文化遺産、絶品の料理、そして上質なワイン--ドナウ地方は楽しみの宝庫です。

ドナウ地方

ウィーン・アルプス

ラックス山、シュネーベルク山、そしてゼンメリング山がその高さを失うところから、「1000の丘の地」が始まります。それが「ブクリゲ・ヴェルト」と呼ばれる、魅力的な地域です。

ウィーン・アルプス

ヴァルトフィアテル

うっそうとした森、神秘的な岩の露頭、ポピー畑や池が、ニーダーエステライヒ州の手つかずの自然を背景にしています。

ヴァルトフィアテル

ワインフィアテル

見渡す限りのブドウ畑：ワイン酒場やワインセラーが立ち並ぶこの地域は、自転車や徒歩で訪れるのがおすすめです。

ワインフィアテル

ウィーンの森

のどかな森の中にありながら、大都会ウィーンのすぐそばにあります。

ウィーンの森

モストフィアテル

北部の果樹園と南部のエッチャーやホッホカールのような2000メートル級の山々：このコントラストは、楽しさと冒険を同時に約束します。

モストフィアテル

都市＆町

サンクト・ペルテン

若く、モダンで、バロック：州都サンクト・ペルテンは、文化とショッピングの活気あふれる街です。

サンクト・ペルテン

メルク

美しい旧市街と、有名な図書館のあるバロック様式の修道院は、ワッハウ渓谷への玄関口です。

メルク

ドナウ河畔のクレムス

文化的な大都市メルクには多くの美術館があり、国内最高の美食が味わえます。

クレムス

バーデン・バイ・ウィーン

バロック様式の旧市街がある魅力的な温泉街は、貴族の避暑地でした。

バーデン

レッツ

おとぎ話に出てくるような風車のある有名なワインの町。

レッツ

ヴァイトホーフェン・アン・デア・イブス

7つの塔のある中世の町には、要塞の歴史があります。

ヴァイトホーフェン

ツヴェットル

2つの川に挟まれた、古風な旧市街にある伝統的な宿屋が立ち並ぶ醸造の町。

ツヴェットル

ウィーン・ノイシュタット

ガイド付きの歴史散策の後、コーヒーハウス文化をお楽しみください。

ウィーン・ノイシュタット

著名人

オスカー・ココシュカ表現主義の先駆者

ドナウ河畔のペヒラルンに生まれた有名な表現主義の画家は、常に故郷とのつながりを持ち続けました。

オスカー・ココシュカ

エゴン・シーレ：国際的モダニズムの巨匠

トゥルン生まれのエゴン・シーレは、ユニークな肖像画や風景画で知られています。

エゴン・シーレ

ヨーゼフ・ハイドン：ウィーン古典主義の創始者

ヨーゼフ・ハイドンは、ローラウの小さな村に生まれ、ソナタ、四重奏曲、交響曲などの表現で音楽界に革命を起こしました。

ヨーゼフ・ハイドン

レシピ

ヴァッハウのアンズ団子

ドナウ川のワッハウ渓谷はアンズの産地で、ワッハウのアンズは大きくて味が濃くEU指定のブランド品になっています。オーストリアのワッハウ地方のアンズは大きくて味が濃くブランド名になっています。丸々一つのアンズの入った団子はこの地方の代表的な料理です。

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アプリコット・パラチンケン

オーストリア風クレープはジャム、フルーツ、チョコレートやフレッシュチーズなどを中に挟み、甘く美味しいデザートとして供されたり、または細長く切ってスープの具として使われたりバラエティに富んでいます。

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ユニークな宿泊施設

ランゲンロイスのロイジウム・ワイン＆スパ・ホテル

クレムスのシュタイゲンベルガー・ホテル＆スパ

パイエルバッハのロースハウス

キルヒベルク・アム・ヴェヒゼーのナチュールホテル・モルツバッハホーフ

環境保護のヒント

生物多様性を守るために、私たちは何ができるでしょうか？

-自然を尊重する：指定された道を歩き、ごみは必ず持ち帰りましょう。自然環境を保護するために重要です。

-持続可能な移動手段を利用する：公共交通機関を利用したり、自転車に乗ることで、CO₂排出量を減らし、環境負荷を軽減できます。

-野生動物への配慮：野生動物は安全な距離から観察し、彼らの自然な生息環境を尊重しましょう。これにより、動物へのストレスを避け、保護に貢献できます。

-意識的（かつ有機的な）消費：地元の持続可能で有機的な食品や製品を選ぶことで、地域経済を支援し、輸送や集約的な農業による環境負荷を減らすことができます。

-生物多様性の強化：生物多様性の保護と維持は、生態系のバランスを保つために不可欠です。すべての種が生態系において重要な役割を果たしています。

  • これらの考え方は、環境に配慮した持続可能な生活をサポートするものです。

持続可能な旅行

よくある質問

ニーダーエステライヒ州では、スキーリゾート、スノーパーク、経験豊富なスキーヤー向けの難易度の高いゲレンデなど、幅広いウィンタースポーツを楽しむことができます。この地域には、近代的なチェアリフト、整備されたゲレンデ、休憩用の居心地のよい山小屋があります。初心者や子供向けには家族向けのスキー場があり、上級者はフリーライドスポットやファンパークを楽しむことができます。

ホッホカールスキー場
メリング・ヒルシェンコーゲルのケーブルカー
ラッケンホフ・エッチャーのスキー場
ヴェクスル・アリーナ・ザンクト・コローナ・アム・ヴェヒゼル
エーレブニザーム・メンヒキルヒェン
アンナベルク・ファミリー・スキー場

ニーダーエステライヒ州はオーストリア最大の州で、それぞれ立地、文化、経済が異なる6つの地域に分かれている：

  • ワァインフィアテル:ヴァインフィアテル：ブドウ畑が有名。

  • ヴァルトフィアテル:鬱蒼とした森が特徴。

  • モストフィアテル:リンゴと洋ナシの果樹園とシードルの生産で有名。

  • インダストリエフィアテル:工業が盛んなニーダーエスターライヒ州の経済の中心地。

  • ウィーン周辺／ニーダーエステライヒ州中心部:ウィーン周辺の住宅地とレクリエーション・スペース。

  • ドナウ-マルヒ-タヤ湿地帯:ドナウ川、マルヒ川、タヤ川沿いの河川景観。

首都サンクト・ペルテンを擁するオーストリア最大の州であるニーダーエステライヒ州は、ドナウ川沿いの北東部に位置し、文化遺産と美しい自然に恵まれた地域です。アルプス、パンノニア、北欧、南欧の影響を受けた風景が調和しています。農地、森林、川の渓谷、そして山頂-これらの対照的な特徴がニーダーエステライヒ州に独特の個性を与えています。オーストリア有数のワイン生産地であるこの地域には、壮麗な城、要塞、修道院と並んで、居心地のよいワイン居酒屋「ホイリゲ」があります。活気ある文化・芸術シーンが、歴史的な魅力に新鮮なエネルギーをもたらしています。

ニーダーエステライヒ州には、3つのユネスコ世界遺産があります：

  • センメリング鉄道:160年以上の歴史を持つセンメリング鉄道は、グロッググニッツからミュルツシュラーグまでの41キロの路線を定期的に運行しています。1854年に世界初の登山鉄道となり、1998年にユネスコの世界遺産に登録されました。

  • デュレンシュタイン-ラッシングタール原生地域:アルプスに残る最大の原生林として、この原生地域は2017年からユネスコの自然世界遺産に認定されています。保護された森林は、多様な種類の野生生物、植物、菌類とともに生態系の保全に貢献しています。

  • ワッハウ:世界で最も美しい川の渓谷とワイン生産地のひとつであるワッハウは、1200年以上前に初めて記録された。中世初期から経済的に重要な地域であり、今日でもニーダーエステライヒ州で最も重要な地域のひとつである。

ニーダーエステライヒ州の豊かな歴史と戦略的立地は、何世紀にもわたって数多くの城や要塞の建設につながりました。これらは軍事拠点としてだけでなく、住居、行政の中心地、権力の象徴としての役割も果たしました。今日では、その多くがニーダーエステライヒ州の文化遺産とアイデンティティの象徴となっていいます。

西暦996年にエステリッヒ "Ostarrîchi "として初めて言及されたニーダーエステライヒ州は、数世紀後にはエンス川下のオーストリア大公国として最大規模に達した。やがて、この2つの地域の地理的位置関係から、オーバーエステライヒ州と区別するために「ニーダーエステライヒ」と呼ばれるようになりました。1920年、ニーダーエステライヒ州は（ウィーンを除く）独立州として承認されました。

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