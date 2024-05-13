Ruins of Aggstein castle on forested rocks above the Danube in Wachau, hills in morning light.
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魅惑のヴァッハウ渓谷
ブドウ畑、アンズの花、ドナウ川

穏やかなブドウ畑、歴史的な町、そして活気あるワイン居酒屋文化：ユネスコの世界遺産に登録されているヴァッハウは、ヨーロッパで最も美しい川の渓谷のひとつとして称えられています。

ヴァッハウ渓谷は、ドナウ川が数百年続くブドウ畑の間を流れ、壮大な自然と歴史が融合した景勝地で、ユネスコ世界遺産に登録されています。この地域は ヴァッハウのアンズとリースリングやグリューナー・フェルトリーナーを生産するワインの段々畑で知られています。ここでは時間がゆっくりと流れています。

伝統的な ホイリゲ（ワイン居酒屋）を訪れ、自家製の名物料理、極上の地元ワイン、そしてドナウ川の眺めを堪能すれば、忘れられない一日となるでしょう。城跡やメルク修道院などの文化的な見どころや デュルンシュタインヴァイセンキルヒェンなどの村々が、この地域の穏やかで時代を超越した魅力をさらに高めています。

ヴァッハウについての基本情報
位置：ウィーンから列車で約1時間
ブドウ畑の面積：約1,400ヘクタール
ワイン生産者：約650軒
村・町：メルク、シュピッツ・アン・デア・ドナウ、デュルンシュタイン、ヴァイセンキルヒェン、クレムス・アン・デア・ドナウ
標高：200 m

ヴァッハウは2000年にユネスコの世界遺産に登録されました。 その独特な文化的景観は、自然と何世紀にもわたる人間の耕作の調和から生まれました。

ニーダーエステライヒ州カード: 州内の約350の観光地が入場無料です。

ヴァッハウ渓谷の紹介

ハイライト

デュルンシュタイン城址、修道院、絵のように美しい村

メルク修道院：壮麗なバロック様式の傑作

ヴァイセンキルヒェン:ヴァッハウ最大のワイン産地

クレムス・アン・デア・ドナウ：歴史ある小さな町

ホイリゲとその文化

ドナウクルーズ：この地方を発見する最も快適な方法

ベネディクト修道院ゲットヴァイクを訪れる

ドナウ川サイクリングロード：ヨーロッパで2番目に長い川沿いルート

アプリコットの花：春のハイライト

ヴァッハウ渓谷のアクティビティ

甘い小さな果実

ヴァッハウのアンズに関する興味深い事実

ヴァッハウのアンズは、独自のブランドとして保護されている高品質な果物です。ふっくらとした形、甘くジューシーな味わい、独特の香りは、ジャムやリキュール、ふわふわのあんず団子などで特に輝きを放ちます。この地域の気候、土壌、何世紀にもわたる栽培の歴史が、ここヴァッハウでのアンズの繁栄に貢献しています。アンズの花が咲く春は自然のスペクタクルです！蕾が開き、雪のように白く、香り高い花を咲かせ、ヴァッハウは白い海に変わります。

ヴァッハウ産アンズ
ヴァッハウ渓谷のブドウ畑

上質なワインに理想的な条件

渓谷を流れるドナウ川からもたらされる温暖な気候、陽光が降り注ぐ斜面、涼しい夜、そして古代の岩質土壌を持つヴァッハウは、ワイン造りに完璧な土地です。特に1000アイマーベルクやドメーネ・ヴァッハウのブドウ畑のような丘陵地では、白ワインがよく育ちます。この地域のグリューナー・フェルトリーナーとリースリングは、オーストリア国外でも高く評価されています。地元のワイン生産者たちは、シュタインフェーダー、フェーダーシュピール、スマラグドという、ヴァッハウの登録ブランドである3つの傑出したワインを特に誇りに思っています。テイスティングを楽しみたいのなら、伝統的なワイン居酒屋や地元のワイナリーでできます。ヴァッハウ・ワインの秋は、陽光がブドウ畑とグラスの中のワインを黄金色に輝かせ、とりわけ美しい季節です。

ドメーネ・ヴァッハウ

トップイベント

ヴァッハウ渓谷のアンズの花

ヴァッハウは春に最も美しくなります。

アンズの花

夏至祭：ヴァッハウ・ニーベルンゲンガウ・クレムスタール

ドナウ川に映る花火と何千もの光：夏至祭は特別なお祭りです。

夏至祭

グラット＆フェルケールト・フェスティバル

ワイナリー、城跡、教会など、ユニークな場所で毎年開催されるこのフェスティバルでは、民族音楽と現代的な影響が融合しています。

グラット＆フェルケールト・フェスティバル

ヴァッハウ・ワインの春

ワイン生産地が試飲や文化プログラムでワインを祝います。

ヴァッハウ・ワインの春

ヴァッハウ・マラソン

秋のヴァッハウ・マラソンは、ヴァッハウのワイン畑を駆け抜けたい人、あるいはただ見物したい人にもスペクタクル。

ヴァッハウ・マラソン

レシピ

ヴァッハウのアンズ団子

ドナウ川のワッハウ渓谷はアンズの産地で、ワッハウのアンズは大きくて味が濃くEU指定のブランド品になっています。オーストリアのワッハウ地方のアンズは大きくて味が濃くブランド名になっています。丸々一つのアンズの入った団子はこの地方の代表的な料理です。

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アプリコット・パラチンケン

オーストリア風クレープはジャム、フルーツ、チョコレートやフレッシュチーズなどを中に挟み、甘く美味しいデザートとして供されたり、または細長く切ってスープの具として使われたりバラエティに富んでいます。

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ユニークな宿泊施設

シュタイゲンベルガー・ホテル＆スパ・クレムス

ホテル・シュロス・デュルンシュタイン

ホルツアプフェル・ワイナリー

気候保護情報

ヴァッハウ渓谷のLIFEプロジェクトとは？

100年以上前、ヴァッハウ川沿いには曳橋を備えた縦堤が築かれ、多くのドナウ川魚類や水鳥にとって重要な砂利の堤防や浅瀬が取り除かれた。

LIFEプロジェクトの一環として行われた再整備により、川の自然が蘇った。魚や鳥の生息地が増え、サイクリストやハイカーはドナウ川本来の風景を楽しむことができる。

LIFEプロジェクト・ヴァッハウ

よくある質問

ヴァッハウの名所は以下の通り：

  • メルク:バロック様式のメルク修道院で知られ、ヨーロッパで最も印象的な修道院のひとつ。

  • シュピッツ・アン・デア・ドナウ:タウゼンダイマーベルクで有名な魅力的なワインの村。

  • デュルンシュタイン:中世にリチャード獅子心王が囚われの身となったデュルンシュタイン城跡で有名。絵のように美しい小道が続く人気の観光地。

  • ヴァイセンキルヒェン・イン・デア・ヴァッハウ:段々畑と歴史的な教会に囲まれたワイン産地。

  • クレムスアン・デア・ドナウ:オーストリア最古の都市のひとつで、博物館やフェスティバルなど、活気ある文化シーンが色々あります。

ヴァッハウの町や村は、中世の城跡からバロック様式の町の中心部まで、文化の宝庫として知られています。ハイライトは ドナウ・フェスティバル、クレムスの グラット＆ヴェルケールト・フェスティバル、シュピッツの 夏の演劇、メルク修道院の国際バロック週間クンストハレ・クレムスの展覧会・イベント

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