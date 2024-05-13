穏やかなブドウ畑、歴史的な町、そして活気あるワイン居酒屋文化：ユネスコの世界遺産に登録されているヴァッハウは、ヨーロッパで最も美しい川の渓谷のひとつとして称えられています。

ヴァッハウ渓谷は、ドナウ川が数百年続くブドウ畑の間を流れ、壮大な自然と歴史が融合した景勝地で、ユネスコ世界遺産に登録されています。この地域は ヴァッハウのアンズとリースリングやグリューナー・フェルトリーナーを生産するワインの段々畑で知られています。ここでは時間がゆっくりと流れています。

伝統的な ホイリゲ（ワイン居酒屋）を訪れ、自家製の名物料理、極上の地元ワイン、そしてドナウ川の眺めを堪能すれば、忘れられない一日となるでしょう。城跡やメルク修道院などの文化的な見どころや デュルンシュタインや ヴァイセンキルヒェンなどの村々が、この地域の穏やかで時代を超越した魅力をさらに高めています。