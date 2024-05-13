魅惑のヴァッハウ渓谷
ブドウ畑、アンズの花、ドナウ川
Introduction
ヴァッハウ渓谷は、ドナウ川が数百年続くブドウ畑の間を流れ、壮大な自然と歴史が融合した景勝地で、ユネスコ世界遺産に登録されています。この地域は ヴァッハウのアンズとリースリングやグリューナー・フェルトリーナーを生産するワインの段々畑で知られています。ここでは時間がゆっくりと流れています。
伝統的な ホイリゲ（ワイン居酒屋）を訪れ、自家製の名物料理、極上の地元ワイン、そしてドナウ川の眺めを堪能すれば、忘れられない一日となるでしょう。城跡やメルク修道院などの文化的な見どころや デュルンシュタインや ヴァイセンキルヒェンなどの村々が、この地域の穏やかで時代を超越した魅力をさらに高めています。
ヴァッハウは2000年にユネスコの世界遺産に登録されました。 その独特な文化的景観は、自然と何世紀にもわたる人間の耕作の調和から生まれました。
ヴァッハウ渓谷の紹介
ハイライト
ヴァッハウのアンズに関する興味深い事実
ヴァッハウのアンズは、独自のブランドとして保護されている高品質な果物です。ふっくらとした形、甘くジューシーな味わい、独特の香りは、ジャムやリキュール、ふわふわのあんず団子などで特に輝きを放ちます。この地域の気候、土壌、何世紀にもわたる栽培の歴史が、ここヴァッハウでのアンズの繁栄に貢献しています。アンズの花が咲く春は自然のスペクタクルです！蕾が開き、雪のように白く、香り高い花を咲かせ、ヴァッハウは白い海に変わります。
上質なワインに理想的な条件
渓谷を流れるドナウ川からもたらされる温暖な気候、陽光が降り注ぐ斜面、涼しい夜、そして古代の岩質土壌を持つヴァッハウは、ワイン造りに完璧な土地です。特に1000アイマーベルクやドメーネ・ヴァッハウのブドウ畑のような丘陵地では、白ワインがよく育ちます。この地域のグリューナー・フェルトリーナーとリースリングは、オーストリア国外でも高く評価されています。地元のワイン生産者たちは、シュタインフェーダー、フェーダーシュピール、スマラグドという、ヴァッハウの登録ブランドである3つの傑出したワインを特に誇りに思っています。テイスティングを楽しみたいのなら、伝統的なワイン居酒屋や地元のワイナリーでできます。ヴァッハウ・ワインの秋は、陽光がブドウ畑とグラスの中のワインを黄金色に輝かせ、とりわけ美しい季節です。
トップイベント
レシピ
ユニークな宿泊施設
ヴァッハウ渓谷のLIFEプロジェクトとは？
100年以上前、ヴァッハウ川沿いには曳橋を備えた縦堤が築かれ、多くのドナウ川魚類や水鳥にとって重要な砂利の堤防や浅瀬が取り除かれた。
LIFEプロジェクトの一環として行われた再整備により、川の自然が蘇った。魚や鳥の生息地が増え、サイクリストやハイカーはドナウ川本来の風景を楽しむことができる。