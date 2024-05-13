오스트리아에서 즐기는 크로스컨트리 스키

오스트리아의 호텔이나 리조트 근처에서 크로스컨트리 스키 트랙을 찾고 계신가요? 당신을 위한 구불구불한 코스가 가득한 클래식한 트레일을 소개합니다.

지구력 스포츠와 자연 체험의 만남

크로스컨트리 스키와 노르딕 스키는 최근 몇 년 동안 큰 인기를 얻으며 매 시즌 큰 부흥기를 맞고 있습니다. 그 이유는 간단합니다. 가장 오래된 겨울 스포츠인 크로스컨트리와 노르딕 스키는 모든 사람의 마음을 사로잡기 때문이죠. 환상적인 겨울 풍경을 여유롭게 즐기고 싶든, 새로운 개인 기록을 목표로 육체적으로 도전하고 싶든 상관없이 언제나 즐거운 시간을 보낼 수 있으며, 몸의 85%에 달하는 근육을 단련할 수 있습니다!

오스트리아를 방문하는 이들은 선택의 폭이 넓습니다. 크로스컨트리 스키와 노르딕 스키 트레일이 전국 곳곳에 분포해 있습니다. 초보자든 전문가든 원하는 목적지를 찾을 수 있을 거예요.

눈 덮인 자연 속에서 즐기는 크로스컨트리 스키

오스트리아의 알프스 지역에는 봄까지 크로스컨트리 스키를 즐길 수 있는 고산 트레일이 많이 있습니다. 이러한 트레일은 호텔에서 몇 걸음만 가면 멋진 산악 경관에 자리 잡고 있는 경우가 많습니다. 예를 들어 스포트가슈타인의 트레일은 오스트리아에서 가장 아름다운 트레일 중 하나로 꼽힙니다. 이곳의 스키어들은 3,000미터의 봉우리들이 펼쳐진 경기장으로 나아갑니다. 호헤 타우에른 국립공원에 속하는 이 계곡은 겨울 내내 두꺼운 흰눈으로 덮여 있으며, 봄까지 그 모습이 지속됩니다. 고도가 1,600미터에 달하기 때문입니다.

스키를 즐기다가 쉬고 싶은 사람들은 그림 같은 겨울 하이킹 코스에서 환상적인 산의 파노라마를 즐길 수 있습니다.