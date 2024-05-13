오스트리아의 접근성 높은 여행과 문화 포용

접근성이 좋은 호텔과 레스토랑, 폭 넓은 박물관, 가장 아름다운 지역에서 즐기는 평온한 여행: 모두를 위한 오스트리아에서의 편안한 휴가

오스트리아에서의 걱정 없는 휴가

접근 가능한 휴가는 건물이나 객실, 의사소통이나 정보에 장애물이 없다는 것을 의미합니다. 제한 없이 자유롭게 휴가를 즐기고, 하고 싶은 모든 것을 하고 경험하세요.

오스트리아에는 장애인을 위한 숙박 시설을 찾는 분들을 위한 다양한 호텔이 있습니다. 특수 장비를 이용하면 객실, 레스토랑, 일광욕 테라스 등 모든 시설을 이용할 수 있습니다. 자연 속에서 즐길 수 있는 액티비티와 함께 말 그대로 제약 없이 휴가를 즐길 수 있습니다.