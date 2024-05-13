오스트리아의 접근성 높은 여행과 문화 포용
접근성이 좋은 호텔과 레스토랑, 폭 넓은 박물관, 가장 아름다운 지역에서 즐기는 평온한 여행: 모두를 위한 오스트리아에서의 편안한 휴가
오스트리아에서의 걱정 없는 휴가
접근 가능한 휴가는 건물이나 객실, 의사소통이나 정보에 장애물이 없다는 것을 의미합니다. 제한 없이 자유롭게 휴가를 즐기고, 하고 싶은 모든 것을 하고 경험하세요.
오스트리아에는 장애인을 위한 숙박 시설을 찾는 분들을 위한 다양한 호텔이 있습니다. 특수 장비를 이용하면 객실, 레스토랑, 일광욕 테라스 등 모든 시설을 이용할 수 있습니다. 자연 속에서 즐길 수 있는 액티비티와 함께 말 그대로 제약 없이 휴가를 즐길 수 있습니다.
휴가는 모두가 서로를 존중하는 시간입니다. 오스트리아는 도시와 자연 모두에서 거동이 불편하거나 감각 장애가 있는 게스트를 위한 광범위한 시설을 제공합니다. 많은 호스트가 접근성을 보장하기 위해 법적 요건을 초과하는 시설을 갖추고 있어 모든 게스트가 환영받는다고 느낄 수 있습니다.
오스트리아 지방의 접근 가능한 휴일
배리어프리 액티비티 및 숙박 시설
예술과 문화는 모두를 위한 것입니다! 법적 조치는 물리적 접근성을 보장하지만 감각 장애가 있는 사람들을 위한 장벽을 제거하는 것도 중요합니다. 많은 문화 기관이 이를 위해 노력하고 있으며, 포용적이고 흥미로운 프로그램을 제공하고 있습니다.
접근성 높은 문화 체험
자주 묻는 질문
모두를 위한 최대한의 자유
오스트리아에서 배리어프리 휴가를 위한 실용적인 팁
장애인을 위한 여행 체크리스트
장애인용 숙박시설 검색
장애물 없는 자유로운 여행
휠체어 이용 가능한 장소 검색
휠체어 여행
항공편 및 여행 프로그램
오스트리아 철도와 함께하는 배리어 프리 여행
비엔나 내 유로키 화장실
장애인용 공중 화장실에 유로 실린더 잠금장치가 지속적으로 설치되고 있습니다.