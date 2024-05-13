오스트리아 겨울 관광

다채로운 크리스마스 마켓, 새하얀 눈으로 덮인 알프스를 미끄러져내리는 스키, 이 시절만의 별미들.... 겨울의 오스트리아는 특별한 매력으로 가득합니다.

스키와 겨울 휴가를 사랑하는 이유

겨울이 되면 오스트리아는 매혹적인 원더랜드로 변신하여 전 세계 여행객들을 매료시킵니다. 첫 햇살이 갓 내린 눈을 반짝이는 결정체로 바꾸어 놓으면 진정한 모험이 시작됩니다.

잘 다듬어진 슬로프에서 스키를 타는 것은 시작에 불과합니다. 슬로프 밖에서는 눈 덮인 숲을 지나 숨막히는 전망대까지 사람의 손길이 닿지 않은 겨울 풍경을 따라 고요한 스노우슈 하이킹 등 다른 흥미진진한 체험이 기다리고 있습니다. 구불구불한 트랙을 빠르게 달리는 터보건은 어린이와 어른 모두에게 즐거움을 선사하며, 조용한 계곡과 탁 트인 들판을 가로지르는 크로스컨트리 스키 투어는 자연의 아름다움을 온전히 느낄 수 있는 기회를 제공합니다. 멋진 산의 파노라마를 감상하는 동안 상쾌하고 차가운 공기가 폐부를 가득 채웁니다.

오스트리아의 겨울은 매일매일 새롭고 마법 같은 순간과 오감을 만족시키는 눈 덮인 놀이터가 펼쳐집니다. 오스트리아의 겨울은 잊을 수 없는 모험과 휴식의 조화를 선사하며 휴가가 끝난 후에도 오랫동안 기억에 남을 것입니다.