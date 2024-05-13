오스트리아 겨울 관광
스키와 겨울 휴가를 사랑하는 이유
겨울이 되면 오스트리아는 매혹적인 원더랜드로 변신하여 전 세계 여행객들을 매료시킵니다. 첫 햇살이 갓 내린 눈을 반짝이는 결정체로 바꾸어 놓으면 진정한 모험이 시작됩니다.
잘 다듬어진 슬로프에서 스키를 타는 것은 시작에 불과합니다. 슬로프 밖에서는 눈 덮인 숲을 지나 숨막히는 전망대까지 사람의 손길이 닿지 않은 겨울 풍경을 따라 고요한 스노우슈 하이킹 등 다른 흥미진진한 체험이 기다리고 있습니다. 구불구불한 트랙을 빠르게 달리는 터보건은 어린이와 어른 모두에게 즐거움을 선사하며, 조용한 계곡과 탁 트인 들판을 가로지르는 크로스컨트리 스키 투어는 자연의 아름다움을 온전히 느낄 수 있는 기회를 제공합니다. 멋진 산의 파노라마를 감상하는 동안 상쾌하고 차가운 공기가 폐부를 가득 채웁니다.
오스트리아의 겨울은 매일매일 새롭고 마법 같은 순간과 오감을 만족시키는 눈 덮인 놀이터가 펼쳐집니다. 오스트리아의 겨울은 잊을 수 없는 모험과 휴식의 조화를 선사하며 휴가가 끝난 후에도 오랫동안 기억에 남을 것입니다.
오스트리아 주에서 즐기는 겨울 휴가
슬로프에서의 안전
8가지 중요한 슬로프 규칙
다른 사람을 배려하고 다른 사람을 위험에 빠뜨리지 마세요.
스키를 타는 사람을 보고 자신의 스키 스타일과 능력에 맞게 속도를 조절하세요.
앞의 스키어나 스노보더를 우선시하고 천천히 이동하세요. 이 사람들을 위험에 빠뜨리지 않도록 주의하세요.
모든 방향에서 추월할 수 있지만 추월당하는 사람을 위해 충분한 공간을 확보해야 합니다.
슬로프에 진입하거나 정차 후 출발할 때는 다른 사람을 방해하거나 넘어지게 하지 마세요. 항상 고개를 들어 스키어나 스노보더가 다가오는지 확인하세요.
가능하면 내리막길에서 좁거나 불분명한 곳에 멈추지 마세요. 넘어진 경우 가능한 한 빨리 그 자리를 비우세요.
슬로프 가장자리에서 도보로만 오르막과 내리막을 오가세요
사고가 발생하면 모든 사람이 서로 도와야 할 의무가 있습니다.
잘츠부르커란트, 오스트리아 북부, 슈티리아, 오스트리아 남부, 카린티아, 부겐란트 및 비엔나에서는 15세 이하 어린이에게 헬멧 착용이 법적으로 의무화되어 있습니다.
오스트리아의 전설적인 스키 리조트
Unrivalled Winter Holidays
It’s the feeling of unlimited freedom when standing at the top of a ski slope, with a stunning mountain panorama before you. It’s the speed when carving down the piste in long turns and the thrill when clouds of powder snow rise behind you.
In total, Austria's winter sports regions offer 22,000 km of pistes. To make the most of them, many regions offer multi-area ski passes and discounts for children, groups, and families. Numerous accommodations right on the piste also make it possible to enjoy ski days from dawn till dusk.
슬로프를 벗어난 겨울 휴가
알프스 오두막
오스트리아의 알프스 지역에서는 커다란 나무 테라스와 전형적인 오스트리아 요리를 제공하는 아늑한 오두막이 있습니다. 스키나 스노보드를 벗고 소박한 응접실이나 일광욕 테라스의 나무 테이블에 앉아 휴식을 취해보세요.
스키장의 호스트들은 소박한 오두막을 현대적인 스타일로 디자인하는 것을 목표로 합니다. 산장을 개조, 재건축, 확장하거나 오두막에 유리 큐브를 설치하기도 하죠. 항상 게스트의 편안함을 염두에 두고, 맛난 음식 그리도 많은 오두막에서는 현지 생활을 엿볼 수 있게 숙박도 제공됩니다.
기후 보호와 겨울 휴가를 어떻게 조화롭게 보낼 수 있을까요?
지속 가능한 스키 리조트 선택하기
친환경 인증 호텔 예약하기
유기농 농장에서 겨울 휴가를 보내세요
기차로 여행 계획하기
스키 리조트에서 지속 가능한 모빌리티 이용하기
스키 장비 대여하기(친환경 기준 충족)
자연을 위해 슬로프에 머물러 보세요!
지역, 제철, 유기농 음식 즐기기
느린 겨울 액티비티 체험하기