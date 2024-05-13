오스트리아의 9개 연방주
햇살 가득한 바닷가에서 비칠 듯이 맑은 호수, 만년설이 뒤덮인 우뚝 솟은 산봉우리, 로맨틱한 분위기의 포도원에서 울창한 숲, 푸른 목초지, 외딴 습지대에 이르기까지. 오스트리아 연방주 곳곳에는 눈부시게 아름다운 경관이 자리하고 있습니다.
부르겐란트
부르겐란트에서는 세계적인 수준의 와인이 생산됩니다. 노이지들 호수 주변에서는 츠바이겔트 포도가 번성하고, 서부에서는 레드와 화이트 DAC 와인을 만들 포도가 익어갑니다.
부르겐란트에서는 와인을 중심으로 좋은 음식과 사교 모임이 활발하게 이루어집니다. 노이지들러 제-제빙켈 국립공원에서 느낄 수 있듯이 사람과 자연의 조화로운 관계는 부르겐란트의 매력을 완성합니다.
케른텐
오스트리아 최남단에 위치한 이 주는 수정처럼 맑은 청록색 호수와 삶에 대한 열정과 자연을 사랑하는 사람들로 유명합니다.
온화한 지중해성 기후 덕분에 호수 주변을 산책하거나 자전거를 타거나 고산 목초지를 하이킹하거나 호숫가 테라스에서 와인 한 잔을 즐기는 등 물가에서든 산에서든 무한한 가능성이 펼쳐집니다.
니더외스터라이히
전통적인 와인 선술집이나 여관에 들러 와인을 맛보지 않고는 니더외스터라이히의 아름다운 지역을 여행했다고 말할 수 없습니다. 세계 문화유산으로 지정된 바하우는 오스트리아에서 가장 많은 양의 와인을 생산하는 곳입니다.
와인의 높은 명성과 뛰어난 품질로 인해 와인은 "제5의 계절"이라는 말이 있을 정도입니다. 8월부터 11월까지 이른바 와인의 가을이 성대하게 열립니다.
오버외스터라이히
주변 풍경이 정신에 영향을 미치나요? 오버외스터라이히 주민들에 따르면 확실히 그렇다고 합니다.
이 지역에는 낭만적인 잘츠캄머구트(호수 지역)부터 험준한 뮐피어텔까지 명승이 많으며, 마음이 진정으로 고양되는 느낌을 받을 수 있는 곳입니다. 이 평화롭고 아늑한 명소에는 Gschmå-Platzl란 특별한 이름도 있습니다.
잘츠부르거란트
잘츠부르거란트는 잘츠부르크 주를 중심으로 인근 주 지역도 포함합니다. 잘츠부르거란트 사람들은 자연과 그에 수반되는 모든 야외 스포츠 활동에 대한 깊은 애정을 가지고 있습니다. 알프스 산기슭의 호수, 고산 초원, 숲, 산이 이렇게 아름다운데 어떻게 그렇지 않을 수 있을까요?
모차르트의 고향인 잘츠부르크시에서는 문화와 건축의 보물이 찬란하게 빛납니다.
슈타이어마르크
"오스트리아의 녹색 심장"으로 알려진 슈타이어마르크 주는 오스트리아에서 가장 높은 산림 비율로 이 타이틀을 얻었습니다.
또한 이 지역의 온화한 기후 덕분에 오스트리아의 주요 와인 생산지이기도 합니다. 방문객들은 이 지역 곳곳에 있는 전통 와인 선술집 부셴샨켄(Buschenschanken)에서 따뜻한 환대와 친근함을 경험할 수 있습니다.
티롤
행복은 산에 산다 - 적어도 티롤 사람들은 그렇게 믿습니다.
이곳에서 퇴근 후 술자리를 마련할 때 이런 반응이 돌아온다고 해도 놀라지 마세요: "물론이죠! 어느 알프스 오두막으로 갈까요?" 이 답변은 티롤 사람들이 산을 얼마나 소중히 여기는지 잘 보여줍니다.
포어아를베르크
오스트리아에서 가장 서쪽에 위치한 포어아를베르크 주는 전통과 현대 목조 건축물의 야외 무대이자 산악 호수, 숲, 고산 초원의 천국으로 여겨지는 곳입니다. 이곳에서는 예술과 지속 가능성에 대한 깊은 감사가 일상의 일부입니다.
포어아를베르크에서는 문화 경관을 가꾸는 것부터 치즈 생산에 이르기까지 모든 것이 'ghörig(제대로)'하게 이루어집니다.
비엔나
비엔나는 오스트리아의 수도이면서의 9개 연방주의 하나입니다. 비엔나는 세계에서 가장 친환경적인 도시이자 매우 높은 삶의 질을 자랑하며 음악, 예술, 문화의 대명사입니다.
비엔나를 매력적으로 만드는 것은 독특한 라이프스타일의 조화입니다. 여유로운 태도, 넘치는 매력, 약간의 심술, 그리고 특유의 유머가 비에니즈의 특징입니다.