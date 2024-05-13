오스트리아의 9개 연방주

부르겐란트

부르겐란트에서는 세계적인 수준의 와인이 생산됩니다. 노이지들 호수 주변에서는 츠바이겔트 포도가 번성하고, 서부에서는 레드와 화이트 DAC 와인을 만들 포도가 익어갑니다.

부르겐란트에서는 와인을 중심으로 좋은 음식과 사교 모임이 활발하게 이루어집니다. 노이지들러 제-제빙켈 국립공원에서 느낄 수 있듯이 사람과 자연의 조화로운 관계는 부르겐란트의 매력을 완성합니다.