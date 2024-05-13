오스트리아의 음식문화

오스트리아 알프스 산속, 알프스 목초지, 호숫가, 도나우 강가, 숲 속, 포도밭, 도심에서 열정적인 생산자들과 요리사들이 최고의 품질을 제공하기 위한 노력을 아까지 않습니다.

오스트리아는 비너 슈니첼과 마릴렌크뇌델(살구 만두)과 같은 요리와 파논니안 사프란, 알프스 치즈 같은 지역 제품으로 가득찬 미식의 고장입니다. 오스트리아의 식당도 전통 선술집과 호이리게, 비어홀, 미슐랭 레스토랑과 알프스 오두박에 이르기까지 다양합니다.

오스트리아의 미식 경험은 여러 형태로 제공되지만, 모든 경험에는 하나의 주요 재료가 있습니다—바로 오스트리아의 놀라운 자연입니다. 눈 덮인 알프스부터 구릉이 펼쳐진 포도밭까지, 오스트리아 풍경의 본질이 모든 제품과 요리에 반영되어 있습니다.

맛과 자연의 조화가 접시에 어떻게 담기는지 발견하고, 고전의 경계를 초월하는 오스트리아의 독창적인 요리를 경험해 보세요.