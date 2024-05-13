오스트리아의 아이스 스케이팅
도심의 아이스링크, 호수 또는 자연 속에서 스케이팅하기
호수에서 즐기는 아이스 스케이팅은 정말 낭만적이죠!
오스트리아의 천연 아이스링크는 마법과도 같아요! 눈 덮인 초원이나 산봉우리 등 주변 경치를 감상하며 스케이트 날 아래에서 부드럽게 부서지는 얼음 위에서 야외에서 한 바퀴를 돌 수 있어요. 오스트리아의 자연 속에서 즐기는 아이스 스케이팅은 놓칠 수 없는 경험입니다. 대부분의 자연 아이스링크는 근처에 주차장이 있어 쉽게 찾아갈 수 있고 스케이트를 신을 수 있는 벤치도 마련되어 있습니다. 오스트리아 최고의 자연 스케이트장 몇 곳을 아래에서 찾아보세요.
시내의 아이스링크
화려한 조명 아래에서 음악과 함께 즐기는 야간 스케이트, 실내 아이스링크, 여름철 아이스 스케이트 등 오스트리아의 많은 도시에서 도심 아이스링크에서 스케이트를 즐길 수 있습니다.
비엔나 아이스 드림 비엔나 아이스 드림 이 바로 그 예입니다. 매년 1월부터 3월까지 비엔나 시청 앞 광장은 9,000m²(96.875평방피트) 이상의 대형 아이스링크로 변신하여 스케이트 팬들의 천국이 됩니다. 4개의 대형 아이스링크와 낭만적인 조명이 비추는 시청 공원, 시청의 아름다운 외관과 부르크극장을 배경으로 구불구불한 길이 이어집니다. "2층"에 경사로를 통해 접근할 수 있는 아이스 스케이트장인 "스카이 링크"는 세계에서 유일무이한 곳입니다. 스케이트를 타기 전과 후에는 펀치와 차로 몸을 녹일 수 있고, 수많은 야외 상인과 소박한 알프스 산장의 케이터링 업체는 주로 오스트리아에서 온 별미로 여러분을 즐겁게 해줄 것입니다. 저녁이 되면 광장 전체가 화려한 빛의 바다로 변합니다. 거울처럼 매끄러운 링크는 연중무휴로 운영됩니다.
도심 속 아이스 스케이팅
주의!
한 바퀴를 돌기 전에 항상 천연 아이스링크에서 걷거나 스케이트를 타는 것이 안전한지 확인하세요. 해당 호수 웹사이트에서 정보를 확인하거나 해당 지역의 관광 안내소에 전화로 문의하세요. 정보가 없는 경우 스케이트를 타는 것은 항상 본인의 책임입니다.
룬처 호수
니더오스트리아 남서부에 위치한 룬츠 암 제(Lunz am See) 산악 마을에는 이 지역에서 가장 큰 천연 아이스링크가 있어 모든 연령대가 즐길 수 있습니다. 스케이트를 안전하게 타려면 며칠 동안 기온이 영하로 내려가야 합니다. 때가 되면 68헥타르의 천연 얼음을 이용할 수 있습니다. 아이스 스케이트가 없다면 근처 숙소에서 대여할 수 있습니다. 블로그에서 얼음 상태와 날씨에 대한 정보를 확인하세요.
무어바트 슈렘스
오스트리아 남부 발트비에르텔 지역은 겨울철 기온이 평균보다 낮은 축복받은 지역으로, 작고 아름다운 호수가 겨울철에 얼어붙는 경우가 대부분입니다. 슈렘스의 무어바트(천연 수영장)는 여름에는 인근의 높은 황야에서 끌어올린 치유수를 이용하고, 겨울에는 무료 아이스 스케이트장으로 변신합니다.
에를라우프제 호수
에를라우프제 호수는 일부는 니더오스트리아에, 일부는 슈타이어아에 있습니다. 그늘진 위치 덕분에 겨울에는 정기적으로 결빙되며, 특히 모험을 즐기는 분들을 위한 아이스 다이빙을 비롯한 모든 종류의 얼음 스포츠를 즐기기에 좋은 장소입니다. 참고: 천연 얼음 표면은 관리되거나 눈을 치우거나 매끄럽게 다듬어지지 않았습니다. 호수 위를 걷거나 스케이트를 타는 모든 사람은 스스로 위험을 감수해야 합니다!
호수에서 스케이트를 탈 때 주의해야 할 점은 무엇인가요?
호수는 동식물의 중요한 서식지이기 때문에 오스트리아에서는 특히 보호되고 있습니다. 건강한 호수 시스템은 생물 다양성을 지원하고 물고기와 다른 수생 생물을 유지하는 데 도움이 됩니다. 이것이 바로 우리가 호수를 보호하기 위해 하는 일입니다:
동식물을 위해 지정된 보호 구역을 준수합니다.
호수 위나 주변에 쓰레기를 버리지 않습니다.
호수나 호숫가를 화장실로 사용하지 않습니다.
물고기나 새에게 먹이를 주지 않습니다. 남은 음식물은 불필요한 영양분을 만들어냅니다.