오스트리아의 아이스 스케이팅은 기억에 남는 겨울 체험입니다. 도심이나 얼어붙은 호수에서 얼음 위를 미끄러지며 친구들과 함께 하루를 즐겨보세요!

호수에서 즐기는 아이스 스케이팅은 정말 낭만적이죠!

오스트리아의 천연 아이스링크는 마법과도 같아요! 눈 덮인 초원이나 산봉우리 등 주변 경치를 감상하며 스케이트 날 아래에서 부드럽게 부서지는 얼음 위에서 야외에서 한 바퀴를 돌 수 있어요. 오스트리아의 자연 속에서 즐기는 아이스 스케이팅은 놓칠 수 없는 경험입니다. 대부분의 자연 아이스링크는 근처에 주차장이 있어 쉽게 찾아갈 수 있고 스케이트를 신을 수 있는 벤치도 마련되어 있습니다. 오스트리아 최고의 자연 스케이트장 몇 곳을 아래에서 찾아보세요.

시내의 아이스링크

화려한 조명 아래에서 음악과 함께 즐기는 야간 스케이트, 실내 아이스링크, 여름철 아이스 스케이트 등 오스트리아의 많은 도시에서 도심 아이스링크에서 스케이트를 즐길 수 있습니다.

비엔나 아이스 드림 비엔나 아이스 드림 이 바로 그 예입니다. 매년 1월부터 3월까지 비엔나 시청 앞 광장은 9,000m²(96.875평방피트) 이상의 대형 아이스링크로 변신하여 스케이트 팬들의 천국이 됩니다. 4개의 대형 아이스링크와 낭만적인 조명이 비추는 시청 공원, 시청의 아름다운 외관과 부르크극장을 배경으로 구불구불한 길이 이어집니다. "2층"에 경사로를 통해 접근할 수 있는 아이스 스케이트장인 "스카이 링크"는 세계에서 유일무이한 곳입니다. 스케이트를 타기 전과 후에는 펀치와 차로 몸을 녹일 수 있고, 수많은 야외 상인과 소박한 알프스 산장의 케이터링 업체는 주로 오스트리아에서 온 별미로 여러분을 즐겁게 해줄 것입니다. 저녁이 되면 광장 전체가 화려한 빛의 바다로 변합니다. 거울처럼 매끄러운 링크는 연중무휴로 운영됩니다.