오스트리아의 스노슈 하이킹
겨울 트레일 따라 걷기
스노슈 하이킹은 바쁜 현대 사회에서 벗어나 자연을 체험할 수 있는 독특한 방법입니다.
혼자 스노우슈 하이킹을 할지 여부는 지역, 체력, 경험, 그리고 날씨와 눈 상태에 따라 달라집니다.
국립공원 가이드와 함께 스노우슈 하이킹을 하면 "알프스의 빅 파이브"를 만날 가능성이 높습니다. 아이벡스, 황금 독수리, 들꿩, 샤모아, 수염 독수리 같은 동물들은 겨울철에 잘 보이지 않지만, 가이드는 이들을 만날 수 있는 최적의 시간과 장소를 알고 있습니다. 예를 들어, 호헤 타우에른 국립공원에서 찾아볼 수 있습니다.
또한 그들은 하늘로 치솟은 3,000미터(9,800피트) 높이의 봉우리 이름도 알고 있습니다. 가장 높은 두 봉우리인 그로스글로크너와 그로스베네디거는 처음 방문하는 사람들에게도 기억에 남는 곳입니다. 이 모험적인 스노슈 하이킹의 또 다른 장점은 일상의 스트레스가 서서히 녹아내리는 놀라운 행복감을 느낄 수 있다는 점입니다.
오스트리아의 스노슈 하이킹: 5가지 투어 팁
3가지 투어 팁
포어아를베르크에서 스노슈 하이킹하기
7가지 투어 팁
티롤에서 스노슈 하이킹
알고 계셨습니까 ...
스노우슈즈가 이미 약 12,000년 전에 존재했다고? 고대 암벽화가 이를 증명한다.
... 스노우슈잉의 장시간 적당한 활동은 지방 연소를 촉진한다?
... 스노슈잉의 지구력 훈련이 심혈관계에 긍정적인 영향을 미친다고?
... 몽골에서 6,000년 된 스노우슈즈가 발견되었다? 그들은 모피로 싸인 나무 판자였습니다.
7가지 투어 팁
잘츠부르거란트에서 스노슈 하이킹
4가지 투어 팁
케른텐 스노우슈 하이킹
4가지 투어 팁
슈타이어마르크 스노슈 하이킹
5가지 투어 팁
오버 외스터라이히 스노슈 하이킹
니더 외스터라이히의 스노슈 하이킹
해발 2,000미터의 락스에서 즐기는 스노슈 하이킹은 특별한 경험입니다. 락스 케이블카는 하이킹 지역으로 편리하게 데려다주며, 전문 산악 가이드와 함께하는 가이드 투어도 이용할 수 있습니다. 모스트피어텔 지역의 외쳐와 호흐카르 지역에서의 투어도 똑같이 추천한다.