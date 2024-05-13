스노슈 하이킹은 바쁜 현대 사회에서 벗어나 자연을 체험할 수 있는 독특한 방법입니다.

혼자 스노우슈 하이킹을 할지 여부는 지역, 체력, 경험, 그리고 날씨와 눈 상태에 따라 달라집니다.

국립공원 가이드와 함께 스노우슈 하이킹을 하면 "알프스의 빅 파이브"를 만날 가능성이 높습니다. 아이벡스, 황금 독수리, 들꿩, 샤모아, 수염 독수리 같은 동물들은 겨울철에 잘 보이지 않지만, 가이드는 이들을 만날 수 있는 최적의 시간과 장소를 알고 있습니다. 예를 들어, 호헤 타우에른 국립공원에서 찾아볼 수 있습니다.

또한 그들은 하늘로 치솟은 3,000미터(9,800피트) 높이의 봉우리 이름도 알고 있습니다. 가장 높은 두 봉우리인 그로스글로크너와 그로스베네디거는 처음 방문하는 사람들에게도 기억에 남는 곳입니다. 이 모험적인 스노슈 하이킹의 또 다른 장점은 일상의 스트레스가 서서히 녹아내리는 놀라운 행복감을 느낄 수 있다는 점입니다.