이전에 헝가리 명문 기족 에스터하지(Esterházy) 가문이 살았던 인구 약15,000 명의 이 도시는 오스트리아의 가장 작은 주도임에도 불구하고 다양한 볼거리가 있습니다.

오스트리아의 부르겐란트 주(Burgenland)에 있는 아이젠슈타트(Eisenstadt)의 주요 명소는 에스터하지 궁전(Schloss Esterházy, 1364년)입니다. 에스터하지 백작(Count Esterhazy)이 처음에 바로크 양식으로 지은 것을 이후 고전주의 양식으로 복원했습니다(1663-1672).

고전주의 시대를 이끈 작곡가 요제프 하이든(Joseph Haydn)은 40년 넘게 에스터하지 공의 카펠마이스터(지휘자)로서 아이젠슈타트에 강한 인상을 남겼습니다. 에스터하지 궁전에 있는 하이든 홀은 비엔나 무지크페라인이 생겼을 때까지 세계 최고의 음향을 자랑했으며, 오늘날도 수많은 음악 공연을 올리는 명문 홀입니다. 인생의 대부분을 아이젠슈타트에서 지내던 하이든의 흰 대리석 무덤은 베르크 성당(Bergkirche)에 있습니다. 그 밖에 하이든이 1766년부터 1778년까지 거주한 하이든 하우스(Haydn House)도 있습니다.



아이젠슈타트의 또 다른 명소로는 13세기에 건립된 성 마르틴 대성당(Martinsdom), 이전에 바로크 양식의 정원이었다가 1800년 경에 영국식 정원으로 다시 설계된 개선문(Gloriette) 등이 있습니다. 이 유서 깊은 도시에는 많은 보존 건축물이 있으며, 상점, 카페 및 레스토랑이 즐비한 보행자 전용 지역이 있습니다. 성 게오르겐(St. Georgen) 지구와 클라인호에플라인(Kleinhöflein) 지구는 더운 여름 밤에 풍취를 더해 주는 고풍적인 호이리게(Heurigen) 와인 선술집으로 유명합니다.

아이젠슈타트는 비엔나에사 당일치기가 가능한 거리에 있습니다. 이 도시 명물인 에스터하지 토르테와 포도주도 꼭 드셔보세요.