중앙광장과 그라츠 시청사, 슈타이어마르크 주청사

그라츠의 중심인 중앙 광장(Hauptplatz) 한가운데에는 1878년에 만들어진 요한 대공상 분수가 있습니다.이는 '슈타이어마르크의 왕자'로 불리며 지금도 존경을 받고 있는 요한 대공을 기념하는 것입니다. 원형 지붕, 시계, 사각형 탑이 인상적인 그라츠 시청은 중앙 광장에서 가장 눈에 띄는 건물입니다. 크리스마스 시기에는 시청 벽 전체에 거대한 프로젝션 매핑이 투영되고 광장에서는 크리스마스 마켓이 열립니다.



또한 북이탈리아 궁전 양식으로 지어진 슈타이어마르크 주 청사는 지주 아래쪽에 보이는 조각과 호화로운 회랑을 가진 르네상스 양식의 아름다운 안뜰이 특징입니다.