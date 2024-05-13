Introduction
그라츠(Graz)의 전경을 한눈에 담고 도시의 방향을 가늠하고 싶다면, 여정은 슐로스베르크(Schlossberg)에서 시작하는 것이 좋습니다. 구시가지에서 260개의 계단을 오르거나 슐로스베르크 푸니쿨라(Schlossbergbahn), 혹은 엘리베이터를 타고 오르면, 많은 이들이 찾는 언덕 위 전망대에 닿게 됩니다. 도시의 상징인 시계탑에 서면 붉은 지붕과 좁은 골목, 그리고 초록빛 자연이 어우러진 풍경이 한눈에 펼쳐집니다. 하루를 시작하기에 더없이 좋은 곳이며, 여유로운 아침 식사를 즐기기에도 잘 어울리는 장소입니다.
이후 이어지는 도심 산책은 단순히 우아한 파사드와 탁 트인 전망을 감상하는 데 그치지 않습니다. 구시가지 곳곳에 숨겨진 안뜰을 발견하는 즐거움이 함께합니다. 카이저 요제프 광장(Kaiser-Josef-Platz)은 어느새 자연스럽게 사람들이 모이는 장소가 됩니다. 시장에서 갓 온 신선한 재료로 만든 지역 요리와 와인 한 잔을 즐기며, 여행의 리듬에 몸을 맡기게 됩니다.
그라츠가 ‘디자인 도시’라는 이름을 가진 것은 단순한 수식어가 아니라 하나의 태도입니다. 창의적이면서도 실용적이고, 언제나 새로운 발견으로 가득한 도시입니다. 역사적인 구시가지와 현대 건축 사이에서의 경험은 도시의 문턱에서부터 시작됩니다. 예를 들어, 그라츠를 둘러싼 일곱 개의 언덕 ‘7 서밋(7 Summits)’은 자연과 도시의 풍경을 함께 품고 있어 또 다른 매력을 선사합니다.
자전거 친화적인 이 도시는 도시의 길부터 주변의 푸른 자연까지, 자전거 혹은 산악자전거로 자유롭게 탐험하기에 좋습니다. 무어 강(Mur)을 따라 흐르는 풍경 속에서 그라츠는 한층 더 여유로운 얼굴을 드러냅니다. 수영과 수상 스포츠를 즐길 수 있는 호수, 새롭게 정비된 강변은 잠시 속도를 늦추기에 충분한 공간을 제공합니다. 그 사이사이로 자리한 공원과 정원은 도시의 리듬 속에서 만나는 고요한 쉼표가 되어줍니다.
그라츠에서는 제휴 호텔에 2박을 하면 1박이 무료로 제공되어 총 3박을 이용할 수 있는 프로모션이 2026년 11월 22일까지 진행 중입니다.
에겐베르크 궁전을 비롯한 주요 박물관 무료 입장이 가능한 Graz Card Light와 관광안내소 기념품 숍에서 10% 할인 혜택도 함께 제공됩니다. 사전 예약이 필수이므로 아래 사이트를 확인하세요!
카스트너 & 외러 백화점(Kastner & Öhler) 6층에 위치한 카페 라운지 ‘다스 프라이블릭(Das Freiblick)’에서는 옥상 테라스에서 그라츠 구시가지를 가장 아름답게 조망할 수 있습니다. 테라스 전망 공간은 무료로 개방되어 있어 경치만 감상할 수도 있고, 카페에서 시원한 음료와 맛있는 음식도 함께 즐길 수 있습니다.
그라츠, 매 순간 새롭게 펼쳐지는 풍경
주요 하이라이트
투어
유네스코 디자인 도시
전통과 현대가 자연스럽게 어우러지는 모습은 그라츠의 가장 큰 매력입니다. 이는 시계탑(Uhrturm)과 쿤스트하우스 그라츠(Kunsthaus Graz) 사이의 풍경에서도, 슈티리아르테(Styriarte)와 슈타이리셔 헤르브스트(Steirischer Herbst) 같은 문화 행사 사이에서도 드러납니다. 또한 슈타이어마르크 주립 무기고(Landeszeughaus)부터 브루제움(BRUSEUM)에 이르는 박물관들에서도 이러한 대비를 확인할 수 있습니다.
수백 년의 시간이 세계문화유산으로 지정된 구시가지와 현대 문화 사이를 가로지르지만, 바로 그 대비가 도시만의 독특한 개성을 만들어냅니다. 르네상스 양식의 아케이드가 있는 그라츠 주청사(Graz Landhaus)에서 출발해 곧바로 창의적인 렌트 지구(Lend District)로 걸어 들어갈 수도 있습니다.
특별 이벤트
추천 맛집
특별한 숙소
그라츠 카드
그라츠 카드는 대중교통 이용과 주요 문화 명소 입장을 포함한 프리페이드 카드입니다. 기차, 트램, 버스를 무제한으로 이용할 수 있고, 에겐베르크 궁전을 비롯한 주요 문화시설 입장 혜택도 있습니다. 여행 계획에 맞게 24시간, 48시간, 72시간 중 선택할 수 있습니다.
주요 혜택
요금 구간 101 지역 내 무료 대중교통 이용 (공항 이동 포함)
슐로스베르크 푸니쿨라(Schlossbergbahn) 및 슐로스베르크 엘리베이터 무료 이용
주요 박물관 무료 입장
구시가지 가이드 투어 무료 제공
그라츠 및 인근 지역 제휴 할인 혜택
성인 티켓 1매당 15세 이하 어린이 2명까지 무료 포함