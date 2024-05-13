거리를 따라 천천히 걸으며 감각적인 디자인 숍을 마주하고, 개성 있는 카페에 머물고, 우연히 숨겨진 안뜰을 발견하는 순간들. 그 모든 시간을 그라츠의 시계탑이 조용히 내려다보며 도시를 지키고 있습니다.

그라츠(Graz)의 전경을 한눈에 담고 도시의 방향을 가늠하고 싶다면, 여정은 슐로스베르크(Schlossberg)에서 시작하는 것이 좋습니다. 구시가지에서 260개의 계단을 오르거나 슐로스베르크 푸니쿨라(Schlossbergbahn), 혹은 엘리베이터를 타고 오르면, 많은 이들이 찾는 언덕 위 전망대에 닿게 됩니다. 도시의 상징인 시계탑에 서면 붉은 지붕과 좁은 골목, 그리고 초록빛 자연이 어우러진 풍경이 한눈에 펼쳐집니다. 하루를 시작하기에 더없이 좋은 곳이며, 여유로운 아침 식사를 즐기기에도 잘 어울리는 장소입니다.

이후 이어지는 도심 산책은 단순히 우아한 파사드와 탁 트인 전망을 감상하는 데 그치지 않습니다. 구시가지 곳곳에 숨겨진 안뜰을 발견하는 즐거움이 함께합니다. 카이저 요제프 광장(Kaiser-Josef-Platz)은 어느새 자연스럽게 사람들이 모이는 장소가 됩니다. 시장에서 갓 온 신선한 재료로 만든 지역 요리와 와인 한 잔을 즐기며, 여행의 리듬에 몸을 맡기게 됩니다.

그라츠가 ‘디자인 도시’라는 이름을 가진 것은 단순한 수식어가 아니라 하나의 태도입니다. 창의적이면서도 실용적이고, 언제나 새로운 발견으로 가득한 도시입니다. 역사적인 구시가지와 현대 건축 사이에서의 경험은 도시의 문턱에서부터 시작됩니다. 예를 들어, 그라츠를 둘러싼 일곱 개의 언덕 ‘7 서밋(7 Summits)’은 자연과 도시의 풍경을 함께 품고 있어 또 다른 매력을 선사합니다.

자전거 친화적인 이 도시는 도시의 길부터 주변의 푸른 자연까지, 자전거 혹은 산악자전거로 자유롭게 탐험하기에 좋습니다. 무어 강(Mur)을 따라 흐르는 풍경 속에서 그라츠는 한층 더 여유로운 얼굴을 드러냅니다. 수영과 수상 스포츠를 즐길 수 있는 호수, 새롭게 정비된 강변은 잠시 속도를 늦추기에 충분한 공간을 제공합니다. 그 사이사이로 자리한 공원과 정원은 도시의 리듬 속에서 만나는 고요한 쉼표가 되어줍니다.