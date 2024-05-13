Aerial view of Kunsthaus Graz with blue biomorphic façade amid old town, Mur river, red tile roofs.
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여름의 그라츠
느림과 낭만이 흐르는 도시

겨울의 그라츠
거리를 따라 천천히 걸으며 감각적인 디자인 숍을 마주하고, 개성 있는 카페에 머물고, 우연히 숨겨진 안뜰을 발견하는 순간들. 그 모든 시간을 그라츠의 시계탑이 조용히 내려다보며 도시를 지키고 있습니다.

그라츠(Graz)의 전경을 한눈에 담고 도시의 방향을 가늠하고 싶다면, 여정은 슐로스베르크(Schlossberg)에서 시작하는 것이 좋습니다. 구시가지에서 260개의 계단을 오르거나 슐로스베르크 푸니쿨라(Schlossbergbahn), 혹은 엘리베이터를 타고 오르면, 많은 이들이 찾는 언덕 위 전망대에 닿게 됩니다. 도시의 상징인 시계탑에 서면 붉은 지붕과 좁은 골목, 그리고 초록빛 자연이 어우러진 풍경이 한눈에 펼쳐집니다. 하루를 시작하기에 더없이 좋은 곳이며, 여유로운 아침 식사를 즐기기에도 잘 어울리는 장소입니다.

이후 이어지는 도심 산책은 단순히 우아한 파사드와 탁 트인 전망을 감상하는 데 그치지 않습니다. 구시가지 곳곳에 숨겨진 안뜰을 발견하는 즐거움이 함께합니다. 카이저 요제프 광장(Kaiser-Josef-Platz)은 어느새 자연스럽게 사람들이 모이는 장소가 됩니다. 시장에서 갓 온 신선한 재료로 만든 지역 요리와 와인 한 잔을 즐기며, 여행의 리듬에 몸을 맡기게 됩니다.

그라츠가 ‘디자인 도시’라는 이름을 가진 것은 단순한 수식어가 아니라 하나의 태도입니다. 창의적이면서도 실용적이고, 언제나 새로운 발견으로 가득한 도시입니다. 역사적인 구시가지와 현대 건축 사이에서의 경험은 도시의 문턱에서부터 시작됩니다. 예를 들어, 그라츠를 둘러싼 일곱 개의 언덕 ‘7 서밋(7 Summits)’은 자연과 도시의 풍경을 함께 품고 있어 또 다른 매력을 선사합니다.

자전거 친화적인 이 도시는 도시의 길부터 주변의 푸른 자연까지, 자전거 혹은 산악자전거로 자유롭게 탐험하기에 좋습니다. 무어 강(Mur)을 따라 흐르는 풍경 속에서 그라츠는 한층 더 여유로운 얼굴을 드러냅니다. 수영과 수상 스포츠를 즐길 수 있는 호수, 새롭게 정비된 강변은 잠시 속도를 늦추기에 충분한 공간을 제공합니다. 그 사이사이로 자리한 공원과 정원은 도시의 리듬 속에서 만나는 고요한 쉼표가 되어줍니다.

팩트로 보는 그란츠
인구:약 305,200 명 (2025년)
지역:슈타이어마르트 주의 주도
면적:127 km² (그 중 40%가 녹지)
해발:365 m
뷰 포인트:슐로스베르크
인근 산:Schöckl 산 (1,445 m)

그라츠에서는 제휴 호텔에 2박을 하면 1박이 무료로 제공되어 총 3박 이용할 수 있는 프로모션이 2026년 11월 22일까지 진행 중입니다.

에겐베르크 궁전을 비롯한 주요 박물관 무료 입장이 가능한 Graz Card Light와 관광안내소 기념품 숍에서 10% 할인 혜택도 함께 제공됩니다. 사전 예약이 필수이므로 아래 사이트를 확인하세요!

자세한 내용 및 호텔 예약

카스트너 & 외러 백화점(Kastner & Öhler) 6층에 위치한 카페 라운지 ‘다스 프라이블릭(Das Freiblick)’에서는 옥상 테라스에서 그라츠 구시가지를 가장 아름답게 조망할 수 있습니다. 테라스 전망 공간은 무료로 개방되어 있어 경치만 감상할 수도 있고, 카페에서 시원한 음료와 맛있는 음식도 함께 즐길 수 있습니다.

그라츠, 매 순간 새롭게 펼쳐지는 풍경

주요 하이라이트

슐로스베르크와 시계탑

불가사의한 에겐베르크 궁전

쿤스트하우스 그라츠: „친근한 외계인“

그라츠 건축 산책

인형이 움직이는 글로켄슈필

서울 세빛섬에게 영감을 준 무어인젤

전망과 함께 조식을

그라츠와 주변 액티비티

투어

가이드 시티 투어: 숨겨진 명소를 발견하자

구시가지 투어: 역사적인 건축물과 현대 건축

푸드 투어: 슐로스베르크에서 파머스 마켓까지

렌트 지구 투어: 젊음과 창의성이 흐르는 도시 공간

유네스코 디자인 도시

전통과 현대가 자연스럽게 어우러지는 모습은 그라츠의 가장 큰 매력입니다. 이는 시계탑(Uhrturm)과 쿤스트하우스 그라츠(Kunsthaus Graz) 사이의 풍경에서도, 슈티리아르테(Styriarte)와 슈타이리셔 헤르브스트(Steirischer Herbst) 같은 문화 행사 사이에서도 드러납니다. 또한 슈타이어마르크 주립 무기고(Landeszeughaus)부터 브루제움(BRUSEUM)에 이르는 박물관들에서도 이러한 대비를 확인할 수 있습니다.

수백 년의 시간이 세계문화유산으로 지정된 구시가지와 현대 문화 사이를 가로지르지만, 바로 그 대비가 도시만의 독특한 개성을 만들어냅니다. 르네상스 양식의 아케이드가 있는 그라츠 주청사(Graz Landhaus)에서 출발해 곧바로 창의적인 렌트 지구(Lend District)로 걸어 들어갈 수도 있습니다.

Graz UNESCO City of Design

도시를 벗어난 근교 여행

특별 이벤트

추천 맛집

Edegger-Tax: 황실에 납품하던 베이커리

The Kunsthauscafé: 크리에이터들이 모이는 카페

Freiblick: 그라츠 전경을 내려다보는 루프탑 레스토랑

Starcke Haus: 슐로스베르크의 미식 레스토랑

Genießerei: 농산물 직거래 장터의 신선한 요리

Frankowitsch: 샌드위치와 파티세리

The Herzl Weinstube: 슈타이어마르크 전통 술집

특별한 숙소

Grand Hotel Wiesler: 도심의 5성 호텔

Schlossberg Hotel: 슐로스베르크의 4성 호텔

kai36: 수영장이 있는 5성 호텔

Palais-Hotel Archduke Johann: 도심의 4성 호텔

harry’s home: 그라츠 중앙역 근처의 4성 호텔

Graz Card

그라츠 카드

그라츠 카드는 대중교통 이용과 주요 문화 명소 입장을 포함한 프리페이드 카드입니다. 기차, 트램, 버스를 무제한으로 이용할 수 있고, 에겐베르크 궁전을 비롯한 주요 문화시설 입장 혜택도 있습니다. 여행 계획에 맞게 24시간, 48시간, 72시간 중 선택할 수 있습니다.

주요 혜택

  • 요금 구간 101 지역 내 무료 대중교통 이용 (공항 이동 포함)

  • 슐로스베르크 푸니쿨라(Schlossbergbahn) 및 슐로스베르크 엘리베이터 무료 이용

  • 주요 박물관 무료 입장

  • 구시가지 가이드 투어 무료 제공

  • 그라츠 및 인근 지역 제휴 할인 혜택

  • 성인 티켓 1매당 15세 이하 어린이 2명까지 무료 포함

Graz Card

FAQ

그라츠에는 기차, 자동차, 버스, 항공편으로 쉽게 갈 수 있습니다.

공항은 버스와 기차를 통해 도심과 잘 연결되어 있습니다.

비엔나에서 그라츠까지 기차로는 약 2시간 30분이 소요되며, 이동 중에는 유네스코 세계문화유산인 젬머링 철도 구간(Semmeringbahn)을 지나게 됩니다.

그라츠에 도착하면 버스와 트램이 도시 곳곳을 빠르게 연결하며, 그라츠 카드(Graz Card)를 이용하면 대중교통을 무료로 이용할 수 있습니다.

보통 2~3일의 일정을 추천합니다.

하루 일정으로는 슐로스베르크, 시계탑, 그리고 역사적인 구시가지를 둘러볼 수 있습니다.

이틀 일정이라면 에겐베르크 궁전, 쿤스트하우스 그라츠, 무어인젤까지 여유롭게 방문할 수 있습니다.

3일 이상 일정이라면 주변 지역까지 확장해 여행하며, 그라츠의 미식 문화까지 함께 즐기기에 가장 이상적입니다.

슐로스베르크와 시계탑

도시의 상징인 슐로스베르크 언덕과 시계탑은 그라츠 전경을 가장 아름답게 조망할 수 있는 대표 명소입니다. 슐로스베르크 푸니쿨라나 엘리베이터를 이용해 편리하게 정상에 오를 수 있는데 체력에 자신이 있는 분은 무료 계단도 이용할 수 있습니다.

그라츠 구시가지

유네스코 세계문화유산으로 지정된 구시가지는 역사적인 건축물과 좁은 골목, 아기자기한 광장이 어우러진 매력적인 공간입니다. 특히 시청사와 주청사가 있는 중앙 광장(Hauptplatz)는 그라츠 관광의 출발점입니다.

슈타이어마르크 주립 무기고

슈타이어마르크 주립 무기고(Landeszeughaus)는 세계 최대 규모의 역사적 무기 컬렉션을 보유한 무기고으로, 3만2000 점의 갑옷과 무기를 통해 과거의 군사 역사를 생생하게 보여줍니다. 특히 이 지역은 오스만 제국의 공격으로부터 비엔나를 방어하는 데 중요한 방어선 역할을 했던 지리적 요충지로, 중앙유럽 방어 체계 속에서 전략적으로 매우 중요한 위치를 차지했습니다. 오늘날에는 당시의 긴장감과 역사를 고스란히 간직한 채, 독특한 분위기의 전시 공간으로 남아 있습니다.

에겐베르크 궁전

에겐베르크 궁전은 아름다운 바로크 양식의 궁전과 정원을 갖춘 유네스코 세계문화유산입니다. 더불어 우주를 상징적으로 구현한 독특한 건축 구조는 이곳을 더욱 신비롭고 인상적으로 만들어, 한 번쯤 꼭 눈여겨볼 만한 매력을 지니고 있습니다.

에데거 탁스 베이커리

궁정 제빵집 에데거 탁스 베이커리(HofbäckereiEdegger-Tax)는 그라츠 구시가지에 위치한 역사 깊은 베이커리로, 과거 황실에 빵을 납품하던 전통을 지닌 곳입니다. 화려한 양식의 외관과 함께 오랜 제빵 역사를 간직하고 있어, 그 자체로 도시의 문화 유산처럼 여겨집니다.

무어섬

무어섬(Murinsel)은 무어 강 위에 떠 있는 인공섬으로, 카페와 공연장이 있습니다. 서울 반포공원의 세빛섬의 모델이 되었다고 합니다.

쿤스트하우스 그라츠

‘친근한 외계인(Friendly Alien)’이라는 별명으로 불리는 쿤스트하우스 그라츠는 미래적인 외관이 인상적인 현대 미술관입니다.

유네스코 세계문화유산

그라츠 구시가지와 에겐베르크 궁전은 잘 보존된 역사적 건축물 덕분에 유네스코 세계문화유산으로 지정되어 있습니다.

미식의 도시

그라츠는 오스트리아의 ‘미식 수도’로 불리며, 지역 특산 요리와 농산물 직거래 장터에서 만나는 신선한 식재료로 잘 알려져 있습니다.

대학 도시

여러 대학과 기술 대학이 자리한 그라츠는 활기찬 학생 문화 덕분에 도시 전체에 젊은 에너지가 흐릅니다.

에겐베르크 궁전

에겐베르크 궁전은 웅장한 바로크 양식과 아름다운 정원을 갖춘 유네스코 세계문화유산으로, 도시의 역사적 위상을 보여주는 대표적인 명소입니다.

디자인 도시

그라츠는 유네스코가 인정한 ‘디자인 도시(City of Design)’로, 창의적인 문화와 혁신적인 건축 프로젝트로 유명합니다. 대표적으로 쿤스트하우스 그라츠와 무어섬이 있습니다.

그라츠는 오스트리아의 ‘미식 수도’로 불리며, 수준 높은 레스토랑과 전통 주점, 아늑한 카페가 다양하게 자리하고 있습니다. 도시 곳곳에서 특별한 미식 경험을 즐길 수 있습니다.

  • Der Steirer: 현대적인 감각으로 재해석한 슈타이어마르크 요리를 선보이는 전통 주점

  • Gasthaus Die Herzl: 소박하고 정겨운 분위기에서 즐기는 슈타이어마르크 요리

  • Aiola Upstairs: 슐로스베르크 위에 위치하여 감성적인 지역 특선 요리를 즐길 수 있는 레스토랑

  • Genießerei am Markt: 시장의 신선한 지역 식재료를 활용한 현대적인 미식 공간

  • Frankowitsch: 전설적인 샌드위치로 유명한 그라츠의 대표적인 미식 명소

  • Hofbäckerei Edegger-Tax: 수제 베이커리로 유명한 그라츠에서 가장 오래된 빵집

  • Kaffee Weitzer: 유서 깊은 호텔에 자리한 세련된 카페

  • Omas Teekanne: 시계탑을 바라보며 여유를 즐길 수 있는 아늑한 카페

다양한 행사 정보는 그라츠 관광청 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. 대표적인 주요 행사는 다음과 같습니다.

  • Steirischer Herbst: 국제적인 현대 미술과 문화를 선보이는 대표적인 예술 축제

  • Styriarte: 에겐베르크 궁전에서 열리는 고음악 축제

  • Graz Opera: 오스트리아를 대표하는 오페라 극장 중 하나로, 클래식 오페라와 오페레타부터 현대 작품까지 다양한 프로그램을 선보인다

  • Aufsteirern: 슈타이어마르크의 전통 문화를 기념하는 축제로, 음악과 춤뿐 아니라 지역 특산 음식과 전통 상점들을 함께 즐길 수 있다

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