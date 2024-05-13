알프스의 한가운데에서 과거와 미래가 자연스럽게 공존하는 인스브루크에서는 포스트 모더니즘 양식의 국제적인 건축물들이 어우러져 세계적으로 유명한 경관을 연출합니다.

다채로운 특색으로 가득한 인스브루크는 티롤 주의 주도이자 아름다운 건축양식과 다양한 레스토랑 및 쇼핑의 기회를 제공하는 경이로운 도시입니다.

인스브루크의 고풍스러운 구시가지를 구석구석 돌아다니며 가장 유명한 랜드마크인 황금지붕 (Golden Roof)을 방문해보세요. 활기찬 마리아 테레지아 거리를 따라 걷다가 프랑스의 레스토랑 가이드 고 미요(Gault Millau)에 선정된 다스 쉰들러(Das Schindler)에 들러 맛있는 음식을 맛보는 것도 추천합니다.

인스브루크에서 가장 젊고 힙한 지역은 어떠세요? 마리아힐프(Mariahilf)와 장크트 니콜라우스(St. Nikolaus), 빌텐(Wilten) 광장에는 특색 넘치는 작은 가게들과 채식 레스토랑, 카터 노스터(Kater Noster)나 욘 몬타구(John Montagu), 엠 플러스 엠 바(M+M Bar)와 같은 독특한 바가 자리하고 있습니다. 그라스마이어 종 박물관 및 주조공장(Grassmayr Bell Foundry)이나 소리 박물관인 오디오베르줌(Audioversum)과 같은 특별한 박물관도 방문해보길 추천합니다.

황실의 장엄함이 궁금한가요? 암브라스 궁전(Ambras Castle)의 웅장한 정원과 소담한 폭포, 자유로이 노니는 공작을 바라보다 보면 르네상스 시대에 와 있는 기분을 만끽할 수 있습니다.

경이로운 자연

인스브루크를 둘러싼 산과 사랑스러운 마을이 잊지 못할 기억을 선사합니다.

유명한 건축가, 자하 하디드(Zaha Hadid)가 설계한 노르트케테 케이블카(Nordkettenbahn)를 타면 노르드케테 산 정상까지 20분만에 오를 수 있습니다. 산 정상에 위치한 제그루베(Seegrube) 전망대 레스토랑에서 점심을 먹거나 자연 공원인 카르벤델(Karwendel)과 유럽 최고도 알프스 동물원을 만나보세요.

인스브루크 주변은 수많은 하이킹 코스가 매우 다양하게 펼쳐져 있습니다. 인스부르크 트렉(Innsbruck Trek) 프로그램을 통해 호텔에서 편안하게 투숙하며 각양각색의 가이드 하이킹을 경험할 수 있습니다. 조금 느린 여행을 원하시나요? 맛있는 티롤 음식을 테이크아웃하여 인스부르크의 산 속이나 정원과 공원 등지에서 소풍을 즐겨보세요.