인스브루크
합스부르크왕가가 사랑한 알프스의 수도
다채로운 특색으로 가득한 인스브루크는 티롤 주의 주도이자 아름다운 건축양식과 다양한 레스토랑 및 쇼핑의 기회를 제공하는 경이로운 도시입니다.
인스브루크의 고풍스러운 구시가지를 구석구석 돌아다니며 가장 유명한 랜드마크인 황금지붕 (Golden Roof)을 방문해보세요. 활기찬 마리아 테레지아 거리를 따라 걷다가 프랑스의 레스토랑 가이드 고 미요(Gault Millau)에 선정된 다스 쉰들러(Das Schindler)에 들러 맛있는 음식을 맛보는 것도 추천합니다.
인스브루크에서 가장 젊고 힙한 지역은 어떠세요? 마리아힐프(Mariahilf)와 장크트 니콜라우스(St. Nikolaus), 빌텐(Wilten) 광장에는 특색 넘치는 작은 가게들과 채식 레스토랑, 카터 노스터(Kater Noster)나 욘 몬타구(John Montagu), 엠 플러스 엠 바(M+M Bar)와 같은 독특한 바가 자리하고 있습니다. 그라스마이어 종 박물관 및 주조공장(Grassmayr Bell Foundry)이나 소리 박물관인 오디오베르줌(Audioversum)과 같은 특별한 박물관도 방문해보길 추천합니다.
황실의 장엄함이 궁금한가요? 암브라스 궁전(Ambras Castle)의 웅장한 정원과 소담한 폭포, 자유로이 노니는 공작을 바라보다 보면 르네상스 시대에 와 있는 기분을 만끽할 수 있습니다.
경이로운 자연
인스브루크를 둘러싼 산과 사랑스러운 마을이 잊지 못할 기억을 선사합니다.
유명한 건축가, 자하 하디드(Zaha Hadid)가 설계한 노르트케테 케이블카(Nordkettenbahn)를 타면 노르드케테 산 정상까지 20분만에 오를 수 있습니다. 산 정상에 위치한 제그루베(Seegrube) 전망대 레스토랑에서 점심을 먹거나 자연 공원인 카르벤델(Karwendel)과 유럽 최고도 알프스 동물원을 만나보세요.
인스브루크 주변은 수많은 하이킹 코스가 매우 다양하게 펼쳐져 있습니다. 인스부르크 트렉(Innsbruck Trek) 프로그램을 통해 호텔에서 편안하게 투숙하며 각양각색의 가이드 하이킹을 경험할 수 있습니다. 조금 느린 여행을 원하시나요? 맛있는 티롤 음식을 테이크아웃하여 인스부르크의 산 속이나 정원과 공원 등지에서 소풍을 즐겨보세요.
Best 1: 인스브루크 구시가지 (Old Town Innsbruck)
인스브루크의 왕궁과 궁정교회는 모두 막시밀리안 1세가 유럽 전역으로 세력을 확장했던 1500년경 인스부르크를 합스부르크 제국의 수도로 삼았던 때에 지어졌습니다.
Best 2: 노르트케테 케이블카 (Nordkettenbahn)
노르트케테 케이블카를 타면 도심에서 2000미터급 산 정상까지 단 20분 만에 도착할 수 있습니다. 케이블카는 구시가지에서 출발하여 오스트리아 최대급 자연공원까지 이동합니다. 중간역인 알프스 동물원 알파인주(Alpine Zoo) 역 에서는 알프스에 사는 동물들의 모습을 엿볼 수 있습니다.
Best 3: 스와로브스키 크리스탈 월드(Swarovski Crystal Worlds)
스와로브스키는 오스트리아 브랜드로, 인스부르크 외곽의 한 마을에서 사업을 시작했습니다. 현대적인 박물관인 스와로브스키 크리스탈 월드는 ‘경이의 방’과 크리스털 정원, 플래그십 스토어는 물론이고 아이들을 위한 플레이 타워와 레스토랑까지 두루 갖추고 있어 그 자체만으로도 찾아볼 만한 가치가 있습니다.
Best 4: 베르크이젤 올림픽 스키점프타워 (Bergisel Olympic Ski Jump Tower)
인스브루크는 그동안 동계올림픽을 두 차례나 개최했으며, 이곳에는 지금도 올림픽 정신이 살아 숨쉬고 있습니다. 자하 하디드(Zaha Hadid)가 설계한 이 스키점프타워에서는 3월부터 10월까지 매일 스키 점퍼들이 훈련하는 모습을 볼 수 있으며, 월드컵을 비롯한 대회에서는 세계 최고 선수들이 선보이는 짜릿한 스키 점프를 직접 볼 수 있습니다. 주변의 장엄한 산세가 한눈에 보이는 레스토랑 역시 빼놓을 수 없습니다.
Best 5: 무료 하이킹 프로그램
인스브루크 지역의 숙박업소에 묵고 있는 투숙객이라면 누구나 무료 하이킹 프로그램에 참여할 수 있습니다. 자격을 갖춘 가이드가 매일 다른 하이킹을 코스를 제안합니다. 등산화와 배낭도 무료로 대여할 수 있습니다.
*여행 팀: 인스브루크 시내 대중교통 무제한 이용과 스와로브스키 크리스털 월드를 포함한 주요 관광지 입장권 등 혜택이 가늑한 인스브루크 카드를 꼭 챙기세요!