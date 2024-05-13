눈부신 햇살이 내리쬐는 뵈르테제 호수 옆에 자리한 클라겐푸르트는 여름 휴가를 즐기기 위한 최적의 장소입니다. 그렇지만 여름뿐 아니라 사계절 내내 즐길 거리가 많습니다.

클라겐푸르트는 오스트리아에서 가장 예쁜 구시가지 중 하나이며, 아름답게 복원된 르네상스 양식의 아케이드 정원은 명망 높은 유로파 노스트라 디플로마(Europa Nostra Diploma)를 세 차례나 수상했습니다. 현재 이 정원에는 현대적인 부티크와 트렌디한 바, 소박한 노천 맥주집 등이 들어서 있습니다. 노이어 플라츠(Neuer Platz)에는 이 도시의 상징인 날개 달린 용, 린드부름(Lindwurm)이 높이 세워져 있으며, 전설의 용으로 불리는 린드부름은 이 도시의 습지에서 살았다고 알려져 있습니다.



가이드 투어로 성을 둘러보면 중세로 돌아가는 듯한 기분을 느낄 수 있습니다. 뿐만 아니라, 주 박물관으로서 실제 사람 크기의 청동상 '마그달렌스베르크의 청년'(The Youth from Magdalensberg) 등의 로마 시대 유적을 전시하고 있는 현대 미술관(Museum of Modern Art)과 의전홀 바펜잘(Wappensaal), 교구 박물관(Diocesan Museum), 란트하우스 갤러리(Landhaus Gallery) 등 세계적인 명성의 박물관과 갤러리도 많습니다.

자전거 이용자들은 깔끔하게 정비된 자전거 도로를 이용할 수 있고, 러닝을 즐기는 사람들은 아름다운 하프 마라톤 코스를 따라 달릴 수 있습니다. 1년에 한 번 클라겐푸르트에서는 독일 문학을 만끽할 수 있습니다. 바로 6월에 열리는 명망 높은 오스트리아 문학의 정수인 잉게보르크 바하만(Ingeborg Bachmann) 상 수상식이 열리기 때문입니다. 뵈르테제 호수(Lake Wörthersee)의 미니문두스(Minimundus)에는 전 세계가 미니어처로 전시되어 있어, 세계에서 가장 유명한 경관과 관광명소를 반나절 동안 감상할 수 있습니다. 호숫가에는 오두막과 나무 교각, 시원한 그늘이 진 풀밭이 어우러진 아름다운 해수욕장이 펼쳐져 있습니다. 또한, 클라겐푸르트는 다양한 문화 및 사회 활동으로 오스트리아 이벤트 어워드(Austrian Event Award)를 두 차례 수상한 바 있습니다.