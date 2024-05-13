린츠는 비엔나와 잘츠부르크 사이에 위치한 도시며, 오버외스터라이히 주의 주도입니다. 젊고 활기찬 도시로 로컬 문화를 찾는 사람 사이에서 인기가 높습니다.

린츠의 문화는 굉장히 다양합니다. 아르스 일렉트로니카 센터(Ars Electronica Center)의 가상 현실관에서는 인터랙티브 아트를 감상할 수 있습니다. 도나우 강의 반대편 강둑에 위치한 유리와 철재로 된 매력적인 렌토스 미술관(Lentos Museum of Art)에서는 19세기 및 20세기의 걸작들이 전시하고 있습니다. 또한, 브루크너하우스(Brucknerhaus)와 주립극장(Landestheater)에서 세계 정상급 음악과 연극을 즐기거나, OK 오버외스터라이히 현대 미술 센터(OK Offenes Kulturhaus Oberösterreich)에서 최첨단 전시물을, 오버외스터라이히 지역의 여러 박물관에서 전시물을 관람할 수 있습니다. 뿐만 아니라 2013년 4월에는 유럽 최고의 오페라 하우스인 음악 극장(Musiktheater)이 개관했습니다.



린츠는 다양한 대형 문화 이벤트로 가득합니다. 플라스터스펙타켈 거리 예술 페스티벌(Pflasterspektakel Festival of Street Art), 도나우의 여름(Danube Summer), 아르스 일렉트로니카 페스티벌(Ars Electronica Festival), 린처 클랑볼켄(Linzer Klangwolken, 소리의 구름), 브루크너 페스티벌(Brucknerfest), 린처 애드벤트(Linzer Advent) 및 다양한 겨울 문화 행사 등 이 지역만이 아닌 모두의 관심을 충족하는 국제적인 문화 및 예술 행사가 열립니다.

린츠의 구시가지는 매력적인 자갈길과 수 세기가 지난 옛 건축물들 사이로 산책을 즐기기에 이상적인 곳입니다. 린츠의 드넓은 중앙 광장은 중유럽에서 가장 큰 광장 중 하나입니다. 세계 유수의 가파른 철로를 따라 푀슈틀링베르크(Pöstlingberg)산에 오르면 린츠의 멋진 전경을 감상할 수 있습니다. 날씨가 좋으면 알프스도 볼 수 있습니다. 그 길을 따라 올라와 아름다운 푸르른 도나우 강에서 배를 탄다면 이보다 더 좋을 수 있을까요?



물론 문화와 아름다운 경관만이 린츠의 전부는 아닙니다. 오스트리아에서 가장 유명한 쇼핑가가 린츠 시내 중심부에 자리하고 있기 때문입니다. 상쾌한 휴식을 원한다면 린츠의 수많은 카페 중 한 곳에 들러 린처 토르테(Linzer Torte)를 즐겨 보세요!



또 린츠를 방문하실때는 린츠 내 모든 대중교통과 박물관 무료 입장은 물론 식물원, 시티투어, 고속열차 등 각종 관광시설 할인 혜택까지 받을수 있는 린츠 카드(Linz Card)도 이용해보세요.