부르겐란트의 레스토랑: 최고의 추천 레스토랑
부르겐란트의 파인 다이닝은 부르겐란트의 역사와 호평을 받는 셰프들의 열정을 반영한 고급스러운 간결함이 매력입니다. 이는 또한 미래를 암시합니다.
부르겐란트의 자연 경관은 안정감을 주고 마음을 열게 합니다. 갈대가 바스락거리고 태양이 노이시들 호수의 수면에 비칩니다. 황새를 보세요! 물가에 있든 자연에 둘러싸여 있든, 부르겐란트의 중심부에 가까이 있습니다. 이 특별한 장소에서 현지 및 제철 요리를 맛보는 것은 특별한 경험입니다.
많은 여관에서 "정통" 부르겐란트 요리를 맛볼 수 있으며, 그 중 일부는 대대로 훌륭한 가정식 요리를 선보이고 있습니다. 이 요리들은 전통적이면서도 현대적이며, 과하지 않으면서도 시대를 따라가고 있습니다. 여관을 사교의 중심지로 만든 호스트들처럼 음식에는 진정성과 정직함이 느껴져야 합니다.
부르겐란트의 인기 레스토랑
타우벤코벨에서는 2024년 올해의 셰프인 알랭 와이스게르버가 극도의 미니멀리즘을 추구하며 간결한 스타일로 요리를 선보입니다. 오픈 키친에서 조리되는 이곳의 요리는 정원에서 기른 채소부터 잉어까지 현지의 희귀하고 소박한 식재료로 요리를 선보입니다. 남부 부르겐란트의 포도밭에 위치한 레스토랑 라트쉔 역시 현지 식재료를 사용하며, 점심에는 전통 요리를, 저녁에는 보다 실험적인 요리를 훌륭한 와인과 함께 제공하는 것으로 유명합니다.
레스토랑 "추어 블라우엔 간스"에서는 환상적인 속이 꽉 찬 치킨과 다양한 채식 요리를 제공합니다. 남부 부르켄란트의 레스토랑 체센치츠에서는 장작 오븐을 중심으로 모든 요리를 선보이며 장작불에 구운 빵과 생선 수프 같은 요리를 세련되게 재해석합니다. 지젤베르크 가스트하우스 안 데어 라이타에서는 지역성과 제철 재료를 중시하며, 젊고 열정적인 팀이 튀김과 같은 클래식 요리와 세계 각국의 요리를 선보입니다.
특별한 전망을 자랑하는 부르겐란트의 레스토랑
구트 푸르바흐는 그림책 같은 정원이 있는 유서 깊은 와인 재배자의 집에 위치한 레스토랑으로, 막스 슈티글이 "코끝에서 꼬리까지"라는 모토 아래 지역 내장육을 활용한 요리에 열정을 쏟고 있습니다. "다스 프리츠" 는 호수의 물고기부터 현지의 사냥감까지 다양한 지역 특산물을 제공하며 호수를 직접 바라볼 수 있는 전망 좋은 자리에서 이른 시간부터 늦은 시간까지 운영됩니다. 제융프라우도 호수 바로 옆에 위치해 있어 하루 종일 캐주얼한 분위기에서 간단한 지역 특선 요리를 제공합니다. 리벨레 레스토랑은 아시아풍 요리와 부르겐란트 클래식 요리로 호수의 풍경을 더욱 돋보이게 합니다. "뫼베" - 빌라 비타 파노니아 - 는 호텔 호수에 위치해 있으며 비프 타르타르를 적극 추천합니다. 안다우의 포도밭 한가운데에 인상적인 인피니티 레스토랑이 있습니다. 이곳에서는 훌륭한 와인 셀렉션 외에도 국가별 전통 요리와 새롭게 해석된 세계 각국의 요리를 맛볼 수 있습니다.
부르겐란트 최고의 숙소
가스트하우스 추어 당크바르카이트의 대표적인 요리는 이디시식 치킨 리버 스프레드와 파프리카가 들어간 생선 스프입니다. 지역 및 계절에 맞춘 "춤 프뢸리헨 아르바이터" 에서는 사냥감 요리, 오스트리아식 돼지고기 만두 및 다양한 전통 요리를 제공합니다. 와인 마을 루스트에 위치한 "임 호프가슬" 이라는 펍은 여관에서 직접 만든 파스타와 신선한 소르베, 멋진 정원으로 명성을 얻었습니다. 파울리스 슈투벤에서는 실험적인 와인과 전통적인 펍 요리를 즐길 수 있습니다. 가스트하우스 푹스 는 부르겐란트 중심부에 위치한 고급 블룬첸(오스트리아식 피와 소시지, 블랙 푸딩과 비슷함)을 맛볼 수 있는 곳입니다. 요세프 - 카페 레스토랑 호텔의 젊은 팀은 가정식 요리에 현대적인 변화를 더한 요리를 선보이며 거대한 플라타너스 나무 아래에서 식사를 즐길 수 있습니다. 하임리히비르트는 "진정한 농부의 좋은 재료로 만든 소박한 요리"에 중점을 둡니다. "맛도 좋고, 만족스럽고, 기분도 좋아야 합니다."라는 철학을 지닌 곳입니다.