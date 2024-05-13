카린티아 최고의 레스토랑을 찾고 계신가요? 카린티아 최고의 펍부터 최고급 레스토랑까지 추천해 드립니다.

모든 음식에 순수한 즐거움이 가득합니다: 카린티아 최고의 미식가들의 요리를 맛보세요. 요리계의 거장들이 독창적이고 세련되게 현대적으로 재해석한 요리를 최고 수준으로 선보입니다. 지중해적인 뉘앙스를 풍기는 가장 인기 있는 곳인 아드리아해는 그리 멀지 않은 곳에 있습니다. 미식가들을 위해 수상 경력에 빛나는 최고의 장소를 엄선해 소개합니다.

카린티아는 200개 이상의 온천 호수를 자랑합니다 - 웅장한 산악 지형, 멋진 포도밭, 그림 같은 마을과 함께 200개 이상의 온천 호수를 자랑합니다. 슬로우 푸드도 이곳에서 중요한 위치를 차지하며, 삶의 미세한 즐거움을 만끽할 수 있는 기회를 제공합니다. 여기에는 물가, 시골, 높은 고도의 특별한 장소에서 다채로운 미식 경험을 즐길 수 있습니다.

때로는 전통적이고 때로는 현대적인 카린티아식 고전 요리와 알프스 아드리아 풍미가 가미된 새로운 카린티아식 요리가 최남단 지방의 숙소에서 맛있는 조화를 이룹니다. 이스트 반죽으로 만든 페이스트리인 케른트너 라인들링(Kärntner Reindling)부터 현지 호수에서 잡은 신선한 생선, 가장자리가 "주름진" 유명한 카린티아식 치즈 면(Kasnudeln) 등 다양한 보물들이 메뉴에 담겨 있습니다. 이 숙소들은 아늑하고 친근한 마치 거실과 같은 분위기 속에서 미식을 즐길 수 있는 공간입니다.