카린티아 최고의 레스토랑
모든 음식에 순수한 즐거움이 가득합니다: 카린티아 최고의 미식가들의 요리를 맛보세요. 요리계의 거장들이 독창적이고 세련되게 현대적으로 재해석한 요리를 최고 수준으로 선보입니다. 지중해적인 뉘앙스를 풍기는 가장 인기 있는 곳인 아드리아해는 그리 멀지 않은 곳에 있습니다. 미식가들을 위해 수상 경력에 빛나는 최고의 장소를 엄선해 소개합니다.
카린티아는 200개 이상의 온천 호수를 자랑합니다 - 웅장한 산악 지형, 멋진 포도밭, 그림 같은 마을과 함께 200개 이상의 온천 호수를 자랑합니다. 슬로우 푸드도 이곳에서 중요한 위치를 차지하며, 삶의 미세한 즐거움을 만끽할 수 있는 기회를 제공합니다. 여기에는 물가, 시골, 높은 고도의 특별한 장소에서 다채로운 미식 경험을 즐길 수 있습니다.
때로는 전통적이고 때로는 현대적인 카린티아식 고전 요리와 알프스 아드리아 풍미가 가미된 새로운 카린티아식 요리가 최남단 지방의 숙소에서 맛있는 조화를 이룹니다. 이스트 반죽으로 만든 페이스트리인 케른트너 라인들링(Kärntner Reindling)부터 현지 호수에서 잡은 신선한 생선, 가장자리가 "주름진" 유명한 카린티아식 치즈 면(Kasnudeln) 등 다양한 보물들이 메뉴에 담겨 있습니다. 이 숙소들은 아늑하고 친근한 마치 거실과 같은 분위기 속에서 미식을 즐길 수 있는 공간입니다.
카린티아의 인기 레스토랑
레스토랑 포겔하우스에서는 최고의 셰프 파비안 카우츠가 지중해풍의 세련된 지역 요리를 선보입니다. 매달 바뀌는 메뉴에서 세심한 배려를 엿볼 수 있어 미식가들에게 즐거움을 선사합니다. 마찬가지로, 후버트 월너 는 지중해와 극동의 영향을 받아 혼합한 창의적인 퓨전 현지 요리로 미식가들을 놀라게 합니다. 창의적인 생선 요리를 원한다면 피쉬 레스토랑 지허가 최적의 선택입니다. 이곳의 송어는 레스토랑 자체 연못에서 조달하며, 200종이 넘는 허브와 다양한 채소는 자체 농장에서 재배합니다. 호숫가의 디 포렐에서는 자체 농장의 생선과 허브가 최고급 현지 식재료와 함께 우아한 요리로 빛을 발합니다. 마지막으로, 레스토랑 라가나에서는 비즈니스 런치부터 다채로운 디너 코스까지 현지의 제철 식재료를 사용한 신선한 요리를 맛볼 수 있습니다.
카린티아의 미식 레스토랑
레스토랑 릴리엔베르크는 아름다운 와이너리 안에 자리 잡고 있으며, 새로운 수석 셰프 토마스 구겐베르거가 모든 요리에 열정과 정성을 쏟고 있습니다. 트리폴트 줌 베렌에서는 요셉 트리폴트가 현지와 지중해의 영향을 조화롭게 융화한 "알프스-아드리아 자연 요리"를 선보입니다. 모리츠에서는 로만 피클러가 실험적이고 창의적인 요리를 선보이며 현대적이고 넓은 레스토랑에서 정교한 슬로우 푸드를 제공합니다. 라 테라 세는 우아한 제펠스 성(Seefels Castle)에 위치한 레스토랑으로, 리차드 헤슬(Richard Hessl)이 현대적으로 해석한 알프스-아드리아 요리를 선보이며 아름다운 뵈르터 호수의 전망과 함께 손님들에게 기쁨을 전하는 곳입니다. 바이센제 호수에서 젊고 역동적인 스테판 글란츠니히(Stefan Glantschnig)는 노이자허호프에서 현지 식재료로 만든 최고급 펍 요리와 파인 다이닝을 선보이고 있습니다.
카린티아의 특별한 분위기의 레스토랑
매력적인 베렌비르트는 헤르마고르의 중심 광장에 위치하며, 클라우디아와 마누엘 레시가 전통과 현대를 능숙하게 조화시키며 최고급 가일탈 제품을 선보입니다. 오시아흐 호수의 멋진 전망과 함께 근사한 생선 요리를 즐기고 싶은 분들에게 추천하는 슈티프츠슈미데는 지중해 및 지역 식재료가 우아하면서도 소박한 요리로 변신하는 곳입니다. 또한 란트스크론 성의 레스토랑 크로넨잘의 테라스에서 필라흐의 옥상과 카라반켄 산맥의 전망을 감상하며 수상 경력에 빛나는 요리를 즐겨보세요. 슐로스호텔 벨덴에 위치한 제펠트에서는 순수한 슬로우 푸드와 지중해 풍의 세련된 비스트로 요리를 제공하며, 호텔 소유의 성 호수에서 잡은 신선한 생선도 맛볼 수 있습니다.
카린티아의 특별한 전망을 자랑하는 레스토랑
산이 보이는 포도밭에서 미식의 즐거움을 만끽하고 싶으신가요? 클라겐푸르트에 위치한 레스토랑 라이텐에 방문해 보세요. 이곳에서는 레스토랑 자체 정원에서 재배한 지역 및 제철 농산물로만 요리를 선보입니다. 물가에서 식사하는 것을 선호하신다면 호텔-레스토랑 제피셔의 베란다에서 오스트리아-지중해 요리에 세계적인 감각을 더한 요리를 즐기실 수 있습니다. 또한 밀슈타트 호수의 더 모에리쉬에서는 연못 파빌리온이나 베란다에서 신선한 생선과 함께 알프스-아드리아 지역 요리를 즐길 수 있습니다. 스트란드호텔 암 바이센제는 오스트리아 최초의 채식주의자 호텔로서 수정처럼 맑은 호수를 바라보며 대부분 유기농 지역 요리와 다양한 비건 옵션을 제공합니다. 마찬가지로 뵈르테제 호수에 바로 위치한 베르처스 다스 바데하우스는 전통과 현대의 조화를 잘 살린 생선 요리로 유명하며, 특히 호수 너머로 펼쳐지는 멋진 일몰을 감상할 수 있습니다.
카린티아의 여관
란트호텔 린덴호프는 테이블이 5개밖에 없는 작은 규모지만, 현지 재료로 만든 전통 요리를 현대적으로 재해석하여 손님들에게 훌륭한 경험을 선사합니다. 뵐커르마르크트에 위치한 레스토랑 Bär & Schaf은 풍부한 역사를 지닌 장소로 "오래된 접시, 젊은 요리, 현지 제품, 좋은 와인"이라는 모토를 내세웁니다. 카린티아의 중심부에 위치한 가스트호프 알테 포인트는 푸짐한 요리부터 가벼운 요리까지, 언제나 인상적인 고급 지역 요리를 맛볼 수 있는 인기 있는 곳입니다. 프리어스 파이네스 하우스는 편안한 분위기에서 세련된 알프스-아시아 퓨전 요리와 함께 카린티아 특산 요리를 선보입니다. 한편, 가스트호프 크로프 (독일어 링크만 제공됩니다.)는 가정식 클래식 요리를 현대적으로 변형한 요리를 선보이며, 지역 최고의 재료로 만든 흥미로운 미식 메뉴가 궁금하다면 금요일 저녁 예약을 추천합니다!
카린티아의 선술집
바드 클라인키르히하임의 호텔 폴베러에 위치한 로이스투븐은 400년의 역사를 자랑할 뿐만 아니라 호텔 자체 농장에서 생산한 다양한 식재료를 선보이는 인상적인 요리를 선보입니다. 리벤펠스에 위치한 "쿤스트한트베르크"(독일어 링크만 제공됩니다.) 여관에는 매력적인 숲 속 오두막의 허브, 꽃, 향신료를 활용하여 카린티아의 전통 요리와 볶음 요리를 더욱 돋보이게 합니다. 란트가스트호프 노이게바우어의 대표 요리는 바삭한 프라이드 치킨이지만, 현지 송어로 만든 '카린티아식 초밥'과 같은 현대적인 요리도 놓칠 수 없는 메뉴입니다. 소박하고 아늑한 가스트호프 산트비르트 는 잊혀질 뻔한 옛 레시피를 되살린 지중해 풍의 지역 요리를 선보이며, 게스트 정원이 아름답습니다. 마찬가지로 브룬비르트 카슬 에서는 아름다운 야외에 앉아 고급스러운 가정식 요리를 즐길 수 있습니다.