무더운 여름날, 비엔나에서 즐기는 시원한 명소
Introduction
비엔나에서 더위를 식히며 상쾌하게 재충전할 수 있는 최고의 명소를 소개합니다.
비엔나의 물놀이 명소
도심 한가운데서 시원하게 여름을 만끽해보세요!
비엔나에는 잔잔한 구 도나우의 물가를 비롯해 드넓은 도나우섬(도나우 인젤), 목가적인 분위기의 카이저바서 등 도심 속에서도 물가에서 상쾌한 시간을 보낼 수 있는 곳이 곳곳에 있습니다. 오래된 나무들이 늘어선 로바우에서는 도시라는 사실을 잠시 잊고 풍요로운 자연을 만끽할 수 있습니다.
비엔나에는 무료로 이용할 수 있는 자연 수영장이 있으며, 그 길이를 모두 합치면 총 63km에 이릅니다. 이 중 11곳의 수영장은 정기적으로 수질 검사를 실시하며, 그 결과를 공개하고 있습니다.
공원과 정원
비엔나는 유럽에서도 손꼽히는 녹음이 풍부한 도시입니다. 도시 면적의 거의 절반을 공원과 정원, 숲이 차지하고 있죠.
쇤브룬 궁전 공원(Schlosspark Schönbrunn)과 부르크가르텐(Burggarten) 같은 아름다운 정원부터 튀르켄샨츠 공원(Türkenschanzpark), 벨베데레 궁전(Schloss Belvedere)에 인접한 식물원까지, 여유롭게 쉬거나 산책을 즐길 수 있는 곳이 곳곳에 있습니다. 선선한 날에는 피크닉을 즐겨보는 것도 추천합니다.
쇤브룬 궁전 공원
바로크 양식의 정원, 드넓은 가로수길, 분수, 그리고 높은 곳에 자리한 글로리에테(Gloriette)에서 바라보는 아름다운 전망까지. 비엔나를 대표하는 명소입니다.
시립 공원(슈타트파르크)
나무 벤치와 산책로가 있어 여유롭게 머물기 좋습니다. 황금빛으로 빛나는 요한 슈트라우스 동상이 가장 유명하지만, 예술과 문화 발전에 기여한 유명 인물들의 동상도 곳곳에 자리하고 있습니다.
프라터 공원
넓은 잔디밭과 그늘진 산책로가 펼쳐진 푸른 프라터는 산책이나 자전거, 여유로운 휴식을 즐기기에 제격입니다. 비엔나 중심부에 있으면서도 한적하고 평온한 분위기를 느낄 수 있습니다.
도나우 운하에서 즐기는 여름놀이
여름 저녁을 즐기기에 도나우 운하(Donaukanal)만큼 좋은 곳도 없습니다.
기분 좋은 음악을 들으며 시원한 음료를 마시고, 스트리트 푸드부터 고기 또는 비건 옵션으로 즐길 수 있는 버거까지 다양한 음식을 맛볼 수 있습니다. 알록달록한 조명과 스트리트 아트, 역사적인 건축물로 둘러싸인 독특한 물가의 분위기와 여유로운 감성도 매력적입니다. 비엔나의 여름밤을 자유롭게 즐겨보세요.
루프톱 바
비엔나의 도시 풍경을 내려다보며 즐기는 여름날. 25아워스 호텔의 다흐보덴이나 안다즈의 오로라, 라메 루프톱 같은 루프톱 바에서는 비엔나의 아름다운 전망과 시그니처 칵테일을 여유로운 분위기 속에서 만끽할 수 있습니다. 해 질 무렵이나 별이 빛나는 밤에는 더욱 아름다운 비엔나의 풍경을 즐겨보세요.
MQ 리벨레
비엔나 세기말 미술의 성지인 레오폴드 미술관 옥상에 자리한 바입니다. 호프부르크 왕궁부터 슈테판 대성당까지 비엔나 중심부를 한눈에 바라볼 수 있습니다. 입장료는 무료이며, 미술관 휴관일에는 운영하지 않습니다.
오로라
호텔 안다즈 비엔나 암 벨베데레 16층에 자리한 곳으로, 도시 풍경 너머 칼렌베르크(Kahlenberg)까지 한눈에 바라볼 수 있습니다. 겨울에도 많은 사랑을 받는 인기 명소입니다.
역사적 명소
비엔나에는 관광객이 비교적 적어 조용하게 둘러볼 수 있는 역사적인 명소가 많습니다.
합스부르크가의 마구간이었던 무제움스크바르티어(MQ), 황후 엘리자벳이 머물렀던 헤르메스빌라가 있는 라인츠 야생동물 공원, 비엔나 세기말 건축의 거장 오토 바그너가 설계한 교회가 자리한 슈타인호프 등에서는 번잡함을 벗어나 비엔나의 오랜 역사를 느껴볼 수 있습니다.
또한 비엔나 숲에 위치한 암 히멜에는 ‘생명의 나무 서클’과 시씨 예배당이 있습니다.
암 힘멜
포도밭에 둘러싸인 암 히멜에서는 시씨 예배당(Sisi-Kapelle)과 ‘생명의 나무 서클(Lebensbaumkreis)’에서 비엔나의 탁 트인 전경을 한눈에 감상할 수 있습니다.
라인츠 야생동물 공원
자연과 문화, 여유로운 휴식을 함께 즐겨보세요. 한때 황후 엘리자벳의 휴양처였던 헤르메스빌라(Hermesvilla)에서는 다양한 전시를 관람할 수 있으며, 헤르메스 레스토랑에서는 비엔나 요리를 맛볼 수 있습니다.