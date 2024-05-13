무더운 여름날, 비엔나에서 즐기는 시원한 명소

도심에서 여유롭게 숨을 돌리다 공원과 정원

비엔나는 유럽에서도 손꼽히는 녹음이 풍부한 도시입니다. 도시 면적의 거의 절반을 공원과 정원, 숲이 차지하고 있죠.

쇤브룬 궁전 공원(Schlosspark Schönbrunn)과 부르크가르텐(Burggarten) 같은 아름다운 정원부터 튀르켄샨츠 공원(Türkenschanzpark), 벨베데레 궁전(Schloss Belvedere)에 인접한 식물원까지, 여유롭게 쉬거나 산책을 즐길 수 있는 곳이 곳곳에 있습니다. 선선한 날에는 피크닉을 즐겨보는 것도 추천합니다.