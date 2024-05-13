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무더운 여름날, 비엔나에서 즐기는 시원한 명소

Two women with cocktails on a rooftop terrace, Vienna skyline in the background, a third person photographing them.
비엔나의 푸르른 여름. 자연 속에서 물놀이를 즐기고, 초록이 가득한 공원과 정원을 거닐거나 루프톱 바에서 시원한 음료를 맛보며 더위를 날려보세요.

비엔나에서 더위를 식히며 상쾌하게 재충전할 수 있는 최고의 명소를 소개합니다.

비엔나의 물가 휴식

비엔나의 물놀이 명소

도심 한가운데서 시원하게 여름을 만끽해보세요!

비엔나에는 잔잔한 구 도나우의 물가를 비롯해 드넓은 도나우섬(도나우 인젤), 목가적인 분위기의 카이저바서 등 도심 속에서도 물가에서 상쾌한 시간을 보낼 수 있는 곳이 곳곳에 있습니다. 오래된 나무들이 늘어선 로바우에서는 도시라는 사실을 잠시 잊고 풍요로운 자연을 만끽할 수 있습니다.

비엔나의 물놀이 명소

비엔나에는 무료로 이용할 수 있는 자연 수영장이 있으며, 그 길이를 모두 합치면 총 63km에 이릅니다. 이 중 11곳의 수영장은 정기적으로 수질 검사를 실시하며, 그 결과를 공개하고 있습니다.

도나우섬(도나우 인젤)

물놀이부터 보트, 자전거, 피크닉까지 다양하게 즐길 수 있는 도나우섬은 비엔나 도심에서 편안하게 휴식을 취할 수 있는 인기 명소입니다.

Donau Insel

구 도나우(알테 도나우)

한적한 만과 리도, 보트 대여, 운치 있는 선착장 등 도심에서 가까운 곳에서 즐길 수 있는 비엔나 시민들이 사랑하는 명소입니다.

Alte Donau

로바우

도나우 아우엔 국립공원의 일부는 비엔나 동쪽에 자리하고 있습니다. 로바우에서는 지정된 구역에서만 수영이 가능합니다.

Lobau
도심에서 여유롭게 숨을 돌리다

공원과 정원

비엔나는 유럽에서도 손꼽히는 녹음이 풍부한 도시입니다. 도시 면적의 거의 절반을 공원과 정원, 숲이 차지하고 있죠.

쇤브룬 궁전 공원(Schlosspark Schönbrunn)과 부르크가르텐(Burggarten) 같은 아름다운 정원부터 튀르켄샨츠 공원(Türkenschanzpark), 벨베데레 궁전(Schloss Belvedere)에 인접한 식물원까지, 여유롭게 쉬거나 산책을 즐길 수 있는 곳이 곳곳에 있습니다. 선선한 날에는 피크닉을 즐겨보는 것도 추천합니다.

공원과 녹음이 우거진 공간

쇤브룬 궁전 공원

바로크 양식의 정원, 드넓은 가로수길, 분수, 그리고 높은 곳에 자리한 글로리에테(Gloriette)에서 바라보는 아름다운 전망까지. 비엔나를 대표하는 명소입니다.

Schlosspark Schönbrunn

시립 공원(슈타트파르크)

나무 벤치와 산책로가 있어 여유롭게 머물기 좋습니다. 황금빛으로 빛나는 요한 슈트라우스 동상이 가장 유명하지만, 예술과 문화 발전에 기여한 유명 인물들의 동상도 곳곳에 자리하고 있습니다.

Stadtpark

프라터 공원

넓은 잔디밭과 그늘진 산책로가 펼쳐진 푸른 프라터는 산책이나 자전거, 여유로운 휴식을 즐기기에 제격입니다. 비엔나 중심부에 있으면서도 한적하고 평온한 분위기를 느낄 수 있습니다.

Green Prater

폭스가르텐

호프부르크 왕궁이 바라보이는 넓은 정원으로, 장미 정원과 테세우스 신전, 엘리자벳 황후 동상이 자리한 링슈트라세의 휴식 명소입니다.

Volksgarten

왕궁정원(부르크가르텐)

호프부르크 왕궁(Hofburg)에 인접해 있으며, 온실 레스토랑과 모차르트 동상, 잔디밭이 있는 인기 명소입니다.

Burggarten
스트리트 아트와 길거리 음식, 시원한 음료

도나우 운하에서 즐기는 여름놀이

여름 저녁을 즐기기에 도나우 운하(Donaukanal)만큼 좋은 곳도 없습니다.

기분 좋은 음악을 들으며 시원한 음료를 마시고, 스트리트 푸드부터 고기 또는 비건 옵션으로 즐길 수 있는 버거까지 다양한 음식을 맛볼 수 있습니다. 알록달록한 조명과 스트리트 아트, 역사적인 건축물로 둘러싸인 독특한 물가의 분위기와 여유로운 감성도 매력적입니다. 비엔나의 여름밤을 자유롭게 즐겨보세요.

도나우 운하의 여름

헤르만 비치 바

비치 체어에 앉아 DJ 음악을 들으며 시원한 음료와 스트리트 푸드를 즐길 수 있습니다. 비엔나 중심부에서 여유롭게 여름밤을 보내기에 제격입니다.

Beach bar Hermann

모토 암 플루스

도나우 운하의 선착장에 자리한 레스토랑으로, 모던한 디자인과 비엔나 요리, 맛있는 커피를 즐길 수 있습니다. 물가를 바라보는 넓은 테라스도 매력적입니다.

Motto am Fluss
전망을 즐기며 마시는 한 잔

루프톱 바

비엔나의 도시 풍경을 내려다보며 즐기는 여름날. 25아워스 호텔의 다흐보덴이나 안다즈의 오로라, 라메 루프톱 같은 루프톱 바에서는 비엔나의 아름다운 전망과 시그니처 칵테일을 여유로운 분위기 속에서 만끽할 수 있습니다. 해 질 무렵이나 별이 빛나는 밤에는 더욱 아름다운 비엔나의 풍경을 즐겨보세요.

루프톱 바

MQ 리벨레

비엔나 세기말 미술의 성지인 레오폴드 미술관 옥상에 자리한 바입니다. 호프부르크 왕궁부터 슈테판 대성당까지 비엔나 중심부를 한눈에 바라볼 수 있습니다. 입장료는 무료이며, 미술관 휴관일에는 운영하지 않습니다.

MQ Libelle

오로라

호텔 안다즈 비엔나 암 벨베데레 16층에 자리한 곳으로, 도시 풍경 너머 칼렌베르크(Kahlenberg)까지 한눈에 바라볼 수 있습니다. 겨울에도 많은 사랑을 받는 인기 명소입니다.

AURORA

문즈

비엔나 중앙역 바로 옆에 자리한 루프톱 바로, 비엔나 남부의 도시 풍경과 벨베데레 궁전 공원을 한눈에 바라보며 상쾌한 음료를 즐길 수 있습니다.

MOOONS

360° 오션 스카이

하우스 데스 메레스 수족관(Haus des Meeres) 옥상 테라스에 자리한 레스토랑입니다. 비엔나의 도시 풍경을 한눈에 바라보며 지중해 요리와 음료를 즐길 수 있습니다. 특히 아름다운 석양으로 유명합니다. 수족관 입장료는 별도로 필요하지 않습니다.

360° OCEAN SKY
궁전 안뜰과 비엔나 숲에서

역사적 명소

비엔나에는 관광객이 비교적 적어 조용하게 둘러볼 수 있는 역사적인 명소가 많습니다.

합스부르크가의 마구간이었던 무제움스크바르티어(MQ), 황후 엘리자벳이 머물렀던 헤르메스빌라가 있는 라인츠 야생동물 공원, 비엔나 세기말 건축의 거장 오토 바그너가 설계한 교회가 자리한 슈타인호프 등에서는 번잡함을 벗어나 비엔나의 오랜 역사를 느껴볼 수 있습니다.

또한 비엔나 숲에 위치한 암 히멜에는 ‘생명의 나무 서클’과 시씨 예배당이 있습니다.

슈타인호프

드넓은 초원과 오래된 가로수길, 웅장한 오토 바그너가 설계한 교회의 풍경이 어우러진 슈타인호프는 비엔나에서 산책을 즐기기에 특별한 장소입니다.

Otto Wagner Church am Steinhof

암 힘멜

포도밭에 둘러싸인 암 히멜에서는 시씨 예배당(Sisi-Kapelle)과 ‘생명의 나무 서클(Lebensbaumkreis)’에서 비엔나의 탁 트인 전경을 한눈에 감상할 수 있습니다.

Am Himmel

라인츠 야생동물 공원

자연과 문화, 여유로운 휴식을 함께 즐겨보세요. 한때 황후 엘리자벳의 휴양처였던 헤르메스빌라(Hermesvilla)에서는 다양한 전시를 관람할 수 있으며, 헤르메스 레스토랑에서는 비엔나 요리를 맛볼 수 있습니다.

Lainzer Tiergarten

무제움스크바르티어(MQ)

합스부르크가의 마구간이었던 곳으로, 현재는 여러 미술관과 레스토랑이 자리한 문화 공간입니다. 여름에는 안뜰에 놓인 알록달록한 벤치 ‘엔치(Enzi)’에 편하게 누워 잠시 쉬어갈 수 있습니다.

MuseumsQuartier(MQ)

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