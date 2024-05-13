오스트리아에서 이른 아침 스키를 즐길 수 있는 스키장
일어나세요, 얼리버드 여러분! 일찍 일어나는 사람들을 위한 가장 아름다운 슬로프
다른 이들이 아직 잠들어 있는 사이, 스키와 스노보드 팬들 중에서 일찍 일어난 사람들은 이미 아침 겨울 태양을 향해 활강하고 있습니다. 이른 새들은 눈 위에 처음으로 자국을 남기며 평화와 자유를 경험합니다. 아침 일찍 스키를 즐길 수 있도록 일부 오스트리아의 스키 리조트는 정규 운영 시간 이전에 리프트를 엽니다. 아늑한 호텔 침대를 일찍 떠나는 것이 분명히 가치 있는 잊지 못할 경험입니다.
가슈타인에서 이른 아침 스키 타기
이른 아침 가슈타인 슬로프에서 스키를 즐겨보세요: 갓 정돈된 눈 위를 활강하며 맑은 산 공기를 만끽하고 새벽녘 특유의 고요함을 즐겨보세요. 첫 자국의 마법을 좋아하는 얼리버드에게 안성맞춤입니다.
세르파우스-피스-라디스의 첫 자국
세르파우스-피스-라디스의 이른 아침의 아름다움은 타의 추종을 불허합니다: 소규모 그룹에 합류하여 높은 고원의 손길이 닿지 않은 슬로프에서 가장 먼저 출발해 보세요. 눈 위에서 자국을 남기며 고요함을 만끽해 보세요. 이 잊을 수 없는 순간을 위해 일찍 일어나는 것은 충분히 가치가 있습니다.
질러탈 아레나에서 즐기는 굿모닝 스키
질러탈에서 가장 큰 스키 리조트인 질러탈 아레나에서 얼리 버드를 위한 굿모닝 스키를 즐겨보세요: 인기 있는 티롤 지역의 3월은 일찍 일어나는 사람들에게 특별한 스키의 순간을 선사합니다. 눈 위에서 첫 트랙을 만드는 기분은 얼마나 좋을까요?
잘바흐에서 즐기는 3가지 얼리버드 투어
텅 빈 슬로프에서 봄 스키를 즐기고 싶으신가요? - 잘바흐에서 가능합니다! 장엄한 일출, 완벽한 눈. 각기 다른 지역에서 최고의 봉우리로 향하는 세 가지 얼리버드 가이드 투어를 이용할 수 있습니다.
그로스알탈에서 즐기는 아침 스키
그로스알탈의 스키커리키: 갓 정비된 슬로프와 텅 빈 슬로프에서 일출과 함께 즐기는 이른 아침 스키로, 풍성한 아침 식사가 포함되어 있습니다. 전날 16:00까지 등록해야 합니다.