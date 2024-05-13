오스트리아에서 이른 아침 스키를 즐길 수 있는 스키장

스키 슬로프에서 떠오르는 태양을 보는 것보다 더 아름다운 것이 있을까요? 이른 아침 스키를 즐겨보세요!

일어나세요, 얼리버드 여러분! 일찍 일어나는 사람들을 위한 가장 아름다운 슬로프 다른 이들이 아직 잠들어 있는 사이, 스키와 스노보드 팬들 중에서 일찍 일어난 사람들은 이미 아침 겨울 태양을 향해 활강하고 있습니다. 이른 새들은 눈 위에 처음으로 자국을 남기며 평화와 자유를 경험합니다. 아침 일찍 스키를 즐길 수 있도록 일부 오스트리아의 스키 리조트는 정규 운영 시간 이전에 리프트를 엽니다. 아늑한 호텔 침대를 일찍 떠나는 것이 분명히 가치 있는 잊지 못할 경험입니다.