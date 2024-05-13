오스트리아에서 가장 큰 스키 지역

대형 리조트에 머물고 싶다면 오스트리아에서 가장 큰 연속 스키 지역 목록을 살펴보세요.

오스트리아에서 가장 큰 스키 리조트는 겨울 스포츠의 명성 높은 지역으로, 멋진 알프스 전망, 뛰어난 슬로프 품질, 현대적인 케이블카 인프라, 매력적인 산장을 제공합니다.

알베르크의 포어아를베르크 지역은 300킬로미터에 달하는 슬로프로 세계 5대 스키 지역 중 하나로 꼽힙니다. 이곳은 최고의 겨울 스포츠를 제공합니다. 티롤의 이쉬글은 해발 3,000미터에 가까운 고도 덕분에 최대 11킬로미터 길이의 슬로프를 5월 초까지 이용할 수 있어 인상적입니다. 이 외에도 겨울 스포츠 애호가가 원하는 모든 것을 갖춘 7곳의 스키 리조트를 소개합니다: 재미있는 슬로프와 크로스 파크부터 공식 프리라이드 구역까지, 카빙을 즐길 수 있는 넓은 슬로프부터 매우 가파른 슬로프까지.