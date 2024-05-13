오스트리아에서 가장 큰 스키 지역
오스트리아에서 가장 큰 스키 리조트는 겨울 스포츠의 명성 높은 지역으로, 멋진 알프스 전망, 뛰어난 슬로프 품질, 현대적인 케이블카 인프라, 매력적인 산장을 제공합니다.
알베르크의 포어아를베르크 지역은 300킬로미터에 달하는 슬로프로 세계 5대 스키 지역 중 하나로 꼽힙니다. 이곳은 최고의 겨울 스포츠를 제공합니다. 티롤의 이쉬글은 해발 3,000미터에 가까운 고도 덕분에 최대 11킬로미터 길이의 슬로프를 5월 초까지 이용할 수 있어 인상적입니다. 이 외에도 겨울 스포츠 애호가가 원하는 모든 것을 갖춘 7곳의 스키 리조트를 소개합니다: 재미있는 슬로프와 크로스 파크부터 공식 프리라이드 구역까지, 카빙을 즐길 수 있는 넓은 슬로프부터 매우 가파른 슬로프까지.
포어아를베르크의 알베르크
305km(190마일) 이상의 슬로프와 87개의 스키 리프트가 있는 알베르크는 오스트리아에서 가장 큰 스키 리조트이자 세계에서 다섯 번째로 큰 스키 리조트 중 하나입니다. 장크트 안톤 암 알베르크에서 슈투벤을 거쳐 레흐 암 알베르크와 바르트슈뢰켄까지 스키를 탈 수 있습니다.
잘츠부르거란트의 잘바흐
270km(168마일) 이상의 슬로프, 70개의 리프트, 60개 이상의 아늑한 스키 산장, 공식 프리라이드 구역, 최고의 요리와 최고급 숙박시설을 갖추고 있습니다.
티롤의 이슈글
해발 3,872m(12.703피트)의 고도 덕분에 5월 초까지 239km(148마일) 길이의 슬로프와 최대 11km(6,8마일)의 슬로프, 스키와 스노보드를 즐길 수 있습니다.
슈타이어마르크의 슐라드밍-다흐슈타인
슐라드밍-다흐슈타인의 스키 지역은 230km(143마일)의 슬로프를 갖추고 있어 다양한 당일 여행에 적합하며, 리프트 네트워크가 잘 갖춰져 있습니다. 어린이 무료 스키 등 어린이를 위한 다양한 할인 혜택이 마련되어 있어 가족 단위 여행객에게 매우 적합합니다.
스키벨트 빌더 카이저 - 티롤의 브릭센탈
완벽하게 준비된 270km(167마일)의 인상적인 슬로프에서 즐거운 카빙을 즐겨보세요. 고도가 높아 눈이 매우 안정적입니다.
티롤의 세르파우스-피스-라디스
214km(133마일)의 슬로프가 있는 이곳은 스키어와 스노보더 모두에게 진정한 천국입니다. 대부분 블루 슬로프로 구성되어 있어 가족 여행객에게 적합하며, 고도 2.000m(6.561피트) 이상의 설질도 매우 안정적입니다.
티롤의 질러탈 아레나
150km(93마일)의 슬로프, 해발 고도 2.500m(8.219피트), 넓은 슬로프, 놀라운 산의 파노라마. 오스트리아에서 가장 긴 활강 슬로프가 바로 이곳에 있습니다.
티롤의 죌덴
이곳에는 144km(89마일)의 슬로프를 갖춘 3개의 스키장이 서로 연결되어 있습니다. 눈의 안정성은 게임의 이름이며, 전설적인 티롤 산맥은 그야말로 최고의 스키장입니다.
포어아를베르크의 실브레타 몬타폰
140km(87마일)의 다양한 슬로프 - 선택의 폭: 7개의 매우 가파른 '블랙 스콜피온' 슬로프, 현대적인 산악 리프트, 아늑한 산장. 평평한 슬로프가 있어 어린이에게도 적합합니다.