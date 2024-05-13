니더외스터라이히 최고의 레스토랑
현대적이면서도 전통에 기반을 둔, 실험적인 요리: 발트피어텔에서 바인피어텔, 바차우에서 비엔나 숲에 이르기까지 니더외스터라이히의 고급 요리는 맛만큼이나 인상적입니다. 요리의 진정한 주인공는 이 지역에서 종종 수급되는 희귀한 최고급 식재료와 그 식재료에 생명을 불어넣는 창의적인 셰프입니다.
니더외스터라이히의 다양성은 요리뿐만 아니라 아름다운 풍경에도 반영되어 있습니다. 이 지역에는 고산지대에서 저지대 평원, 마른 초원부터 울창한 다뉴브 습지까지 모든 것이 있습니다. 특히 다뉴브강의 경치는 여러 곳에서 볼 수 있는 매혹적인 풍경입니다. 최고급 레스토랑이 강변에 자리한 곳도 있고, 자연 속에 아름답게 자리한 곳도 있어 신선한 공기를 마시기에 완벽한 곳도 있습니다!
전통적인 니더외스터라이히의 여관인 비르트하우스는 문화적 보물입니다. 따뜻한 환대, 개성 넘치는 호스트, 바삭한 돼지고기 구이부터 마르흐펠트 아스파라거스, 유명한 바하우 살구 만두까지 정직하고 소박한 지역 특선 요리 등 모든 것이 한데 어우러진 곳이에요. 아래에서 긴장을 풀고 미식의 즐거움을 만끽할 수 있는 최고의 장소를 소개합니다.
란트하우스 바허는 오랜 전통의 요리로 니더외스터라이히 주를 넘어 널리 알려져 있습니다. 토마스 도르퍼는 이 전통에 현대적인 감각을 더해 창의성과 편안함을 더한 요리를 선보입니다. 혁신과 창의성은 트라아드에서도 빛을 발합니다. 우베 마흐라이히가 자신의 채소밭에서 직접 재배한 재료로 제철 및 지역 메뉴를 선보이며 손님들을 놀라게 합니다. 구트 오버슈토크슈탈의 요리는 최고급 식재료를 사용하여 제철의 풍미와 바이오다이나믹 와인을 선보이며, 예리한 디자인과 미적 감각이 돋보이는 그림 같은 환경에서 맛볼 수 있습니다. 진정한 휴식을 위한 공간으로 크렘스 인근 하더스도르프 암 캄프에 위치한 레스토랑 에스로칼이 있습니다. 이 곳은 극동의 풍미를 지닌 현지 식재료를 소박한 '기분 좋은' 요리로 바꾸는 기술을 완벽하게 마스터한 곳입니다.
니더외스터라이히의 미식 레스토랑
럭셔리한 분위기를 원하시나요? 토니 뫼르발트는 최고 수준의 현대 오스트리아 요리를 선보입니다. 스테판 휴버의 "비르트하우스쿠쉐 2.0"은 휴버 데어 비르트에서 전통적인 지역 식재료를 바탕으로 영리하고 혁신적인 요리를 선보입니다. 가스트하우스 네러의 모토는 "옛것을 존중하며 새것을 키운다"입니다. 마이크 네러는 음식만큼이나 인상적인 새로 지어진 공간에서 '코끝에서 꼬리까지'라는 철학을 때로는 실험적인 감각으로 풀어냅니다. 호프마이슈테라이 히르츠베르거에서는 오스트리아에서 가장 큰 와인 리스트(2,000여 종!)와 함께 현대적인 감각이 가미된 자연스러운 지역 요리를 맛볼 수 있습니다. 한때 전통적인 식료품점이었지만 지금은 미식 명소인 메일베르크에서 게누스비르트샤프트는 현지 식재료를 오픈 키친에서 창의적으로 변형해 선보입니다.
니더외스터라이히의 특별한 분위기의 레스토랑
가스트하우스 추어 팔메에서 2023년 올해의 여성 셰프로 선정된 테레지아 팔메츠호퍼는 알프스의 생선과 소고기, 산딸기에 이르기까지 주변 지역의 자연 보물을 훌륭하게 요리합니다. 또한 데어 플로에서는 반경 66km 내에서 조달한 희귀한 재료로 만든 미니멀한 요리를 마을 여관이자 목가적인 "도나우가르틀"에서 선보입니다. 유명한 "에슬-백헨들"과 더불어 전통적이고 현대적인 제철 요리는 란트가스트하우스 에슬에서 다뉴브 강을 바라보며 맛볼 수 있습니다. 하스라우어호프는 다뉴브 습지의 웅장한 전망으로 유명하지만, 세계 각국의 영향을 받은 수준 높은 비르트하우스 요리가 더 주목을 받습니다. 레스토랑 암 툴빙거코겔에서는 녹지가 내려다보이는 아름다운 테라스에서 신선하고 세련된 요리를 맛보기에 완벽한 환경을 제공합니다.
니더외스터라이히의 특별한 전망을 자랑하는 레스토랑
호텔 샤흐너에서는 알프스 산기슭을 바라보며 장인의 손길로 정성스럽게 만든 요리를 즐길 수 있습니다. 호텔 자체 호수에서 잡은 신선한 생선을 제공하는 그림 같은 분위기의 피셔비르트에서 신선한 생선을 맛보세요. 현대적이고 스타일리시한 콜름의 모토는 "세상으로 맛을 낸 발트피어텔"이며, 넓은 창문은 자연 속에서 식사를 하는 듯한 느낌을 줍니다. 마이클 콜름은 이국적인 영향을 받은 요리로 끊임없이 놀라움을 선사합니다. 호텔-레스토랑 슐로스 뒤른슈타인(Schloss Dürnstein)에서는 새로운 수석 셰프인 나딘 스탕글이 "신선하고 대담하게 창의적인 요리"를 선보이며 다뉴브강의 절경도 감상하실 수 있습니다. 또한 그림처럼 완벽한 다뉴브강의 전망을 감상할 수 있는 쥐드데크에서는 아침부터 밤까지 편안한 분위기에서 지중해풍으로 재해석된 지역 요리를 맛볼 수 있습니다.
니더외스터라이히의 여관
호텔-레스토랑 호펠트는 현지 유기농 소고기를 중심으로 한 클래식 요리와 활기찬 제철 요리를 연중 내내 제공하는 대표적인 레스토랑입니다. 란트가스트호프 추어 린데에서는 드라이 에이징한 소고기, 갓 잡은 생선, 정원 채소를 숙련된 솜씨로 조리합니다. 폴락스 비르트하우스는 프라이드 치킨부터 페이스트리까지 전통적인 바인피어텔 요리를 군더더기 없는 방식으로 제공합니다. 란트가스트하우스 빈켈호퍼는 바인피어텔의 자체 농장에서 생산된 재료를 사용하여 창의성과 정통성이 조화를 이룬 모든 것을 "코끝부터 꼬리까지" 가공합니다. 가스트호프 부힝거에서는 현지 공급업체와의 협업을 통해 "진실하고 단순하며 자연스러운 요리"를 제공합니다.
니더외스터라이히의 선술집
프란츠 요셉 비르트하우스는 전통적인 클래식과 대담하고 새로운 창작물을 결합한 메뉴를 제공하면서 현대적인 미학을 선보입니다. 홀라브룬의 바그너스 비르트하우스도 비슷한 방식을 따르며 최고의 전통 펍 스타일로 지역 및 제철 요리를 제공하면서도 현대적인 트렌드를 놓치지 않습니다. 그림 같은 비너발트(Wienerwald)에 위치한 새롭게 리뉴얼한 슈토커비르트는 전통과 현대의 조화로운 균형을 이루며 인상적인 와인 셀렉션을 선보입니다. 알테 백하우스는 세심한 장인 정신을 갖춘 현지 생산자로부터 최고급 식재료만을 엄선하여 조리한 요리를 선보입니다. 한편 카이저 폰 외스터라이히는 오스트리아와 지중해 요리가 조화를 이루는 것이 특징입니다. 크렘스의 유서 깊은 작은 뷔르거하우스의 매력적인 분위기는 펍에 방문한 사람들을 위한 유쾌한 분위기를 제공합니다.