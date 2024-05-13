오버외스터라이히에는 소박한 숙소, 특별한 전망을 자랑하는 레스토랑, 최고의 레스토랑이 여러분을 기다리고 있어요.

오버외스터라이히 미식의 진수는 정말 감탄할 만한 경험입니다. 이 지역에는 미슐랭 스타와 고 에 미요 선정을 자랑하는 수많은 최고급 레스토랑이 있습니다. 이곳의 요리는 매우 창의적인 요리부터 놀랍도록 전통적인 요리까지 다양하며 항상 이 지역 최고의 식재료를 훌륭하게 다듬어냅니다. 그리고 오스트리아에서 가장 아름다운 지역 중 하나인 오버외스터라이히의 아름다운 경치를 감상하실 수 있습니다. 마음까지 풍성해질 거예요.

아테제 호수, 트라운제 호수, 할슈테터 호수-잘츠캄머구트의 70여 개 호수 중 세 곳만 소개해 드리며, 각 호수는 신선한 생선 그 이상을 맛볼 수 있는 활기찬 요리 명소로 둘러싸여 있습니다. 물과 산의 경치는 말로 표현할 수 없을 정도로 아름답습니다! 하지만 자연 속이나 아늑하고 한적한 안뜰에 자리 잡은 곳에서도 요리의 예술을 이해하고 항상 놀라움을 선사하는 절묘한 요리들을 발견할 수 있습니다.

"Hoch di her!"-"여기로 오세요!"는 오버외스터라이히의 주인들이 손님을 환영하는 따뜻한 인사말입니다. 이 지역 특유의 활기가 느껴지는 이 여관들에서는 특별한 공동체 의식을 느낄 수 있습니다. 현대적인 감각이 가미된 최고급 전통 요리를 맛볼 수 있습니다. 이 여관들은 과거와 현재를 모두 반영하고 있습니다. 맛있게 드세요!