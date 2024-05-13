오버외스터라이히 최고의 레스토랑
오버외스터라이히 미식의 진수는 정말 감탄할 만한 경험입니다. 이 지역에는 미슐랭 스타와 고 에 미요 선정을 자랑하는 수많은 최고급 레스토랑이 있습니다. 이곳의 요리는 매우 창의적인 요리부터 놀랍도록 전통적인 요리까지 다양하며 항상 이 지역 최고의 식재료를 훌륭하게 다듬어냅니다. 그리고 오스트리아에서 가장 아름다운 지역 중 하나인 오버외스터라이히의 아름다운 경치를 감상하실 수 있습니다. 마음까지 풍성해질 거예요.
아테제 호수, 트라운제 호수, 할슈테터 호수-잘츠캄머구트의 70여 개 호수 중 세 곳만 소개해 드리며, 각 호수는 신선한 생선 그 이상을 맛볼 수 있는 활기찬 요리 명소로 둘러싸여 있습니다. 물과 산의 경치는 말로 표현할 수 없을 정도로 아름답습니다! 하지만 자연 속이나 아늑하고 한적한 안뜰에 자리 잡은 곳에서도 요리의 예술을 이해하고 항상 놀라움을 선사하는 절묘한 요리들을 발견할 수 있습니다.
"Hoch di her!"-"여기로 오세요!"는 오버외스터라이히의 주인들이 손님을 환영하는 따뜻한 인사말입니다. 이 지역 특유의 활기가 느껴지는 이 여관들에서는 특별한 공동체 의식을 느낄 수 있습니다. 현대적인 감각이 가미된 최고급 전통 요리를 맛볼 수 있습니다. 이 여관들은 과거와 현재를 모두 반영하고 있습니다. 맛있게 드세요!
오버외스터라이히의 인기 레스토랑
필립 라칭거는 진보와 전통이 서로 배타적이지 않다는 것을 다음에서 보여 줍니다 뮐탈호프에서는 때때로 메뉴판도 없는 색다른 매력이 중심이 되는 레스토랑을 선보입니다. 그 결과로 탁월한 요리를 선보입니디! 탕글베르크에서는 갤러리에서 전시된 현대 미술 작품에 버금가는 프랑스풍 요리를 선보이는 막스 쉘레러(Max Schellerer)는 미식가들의 진정한 안식처입니다. 린츠의 다스 베르디에서는 아버지와 아들이 주방에서 함께 지역과 지중해의 색을 혼합한 세련된 요리를 선보입니다. 그 중 생선 요리를 강력 추천합니다. 마찬가지로 어머니와 아들이 팀을 이룬 매혹적인 발트셴케는 여름철에 그림 같은 정원에서 "최고급 지역 농산물로 만든 소울 푸드"를 제공합니다. 루카스 키엔바우어는 지역 및 제철 식재료에 중점을 둔 '편안한 파인 다이닝'에 국제적인 감각을 더한 요리를 선보입니다. 그의 목표는 친구의 집에서 식사하는 듯한 느낌을 주는 것입니다.
오버외스터라이히의 미식 레스토랑
슈타이어에 위치한 루카스 카펠러와 마이클 슐뢰글호퍼의 새로운 디자인 레스토랑은 흥미진진하고 정직하며 세련된 음식을 선보이는 진정한 "예술과 요리를 위한 아틀리에"로서 그야말로 장관입니다. 리히텐베르크의 홀츠폴들은 "시골 여관과 미식 레스토랑 사이의 요리 줄타기"로 묘사되며, 마누엘 그라브너의 요리는 항상 정직함을 유지합니다. 소란스럽지 않은 캄머5 는 인피어텔의 오래된 농가에 자리 잡고 있으며, 현지 요리와 프랑스 요리를 조화롭게 선보입니다. 로스바르트에서는 미니멀한 접근 방식과 편안한 분위기로 "현실적인 실험과 도전"을 약속합니다. 크론슈토르프에 있는 가스트호프 라호퍼는 새로운 경영진 아래에서도 소박한 지역 식재료로 최고의 요리를 선보이고 있는 요리 기관입니다. 마찬가지로, 괴트프리트도 린츠의 전통 있는 레스토랑으로, 세계 각국의 영향을 받은 담백한 여관 스타일 요리로 유명합니다.
오더외스터라이히의 특별한 분위기의 레스토랑
아테제 호수가 보이는 매혹적인 정원은 브라우에 들러야 하는 이유로 충분하지만, 호수의 신선한 생선으로 만든 전통 요리도 맛볼 수 있다는 사실은 두 배의 기쁨을 누리게 합니다. 부트하우스는 잘츠캄머구트의 경계를 넘어 멀리까지 유명하며, 생선 요리의 거장 루카스 나글은 육류 요리에도 능숙합니다. 최근 트라운키르헨에 위치한 호텔 포스트에 오픈 키친을 갖춘 벨레타게(Beletage)가 새롭게 문을 열었습니다. 그 곳에서는 탁 트인 산의 전망과 함께 "함께 나누는 영혼의 음식"을 제공하며, 포스트스튜베 1327의 활기찬 여관 스타일 요리를 덧붙입니다. 훌륭한 "자연 기반 요리"를 즐기고 싶다면 자연의 얏생적인 아름다움이 그대로 살아 있는 레스토랑 라우를 방문해 보세요! 그것은 좋은 경험일 것입니다! 좀 더 세련된 분위기를 원한다면 볼프강 호수의 유명한 바이제스 뢰슬에 있는 폴의 카이저테라세를 방문해보세요. 일부 재료는 직접 생산되며, 호수의 경치는 정말 환상적입니다.
오버외스터라이히의 특별한 전망을 자랑하는 레스토랑
베르거구트는 뮐피어텔 지역의 작은 마을인 아피슬에 자리 잡고 있습니다. 이 지역의 세심하고 정교하게 만들어진 요리는 매우 맛있어서 사람들이 멀리서부터 이 요리를 맛보기 위해 찾아옵니다. 하이라이트는 홈메이드 빵입니다. 목가적인 란트하우스 추어 아페스바흐에서는 볼프강 호수가 그림 같은 배경을 제공하는 우아한 분위기에서 현지의 고전 요리와 잊혀질 뻔한 요리를 맛볼 수 있습니다. 몬트제 호수 바로 위에 위치한 레스토랑 라크너는 호수에서 잡은 신선한 생선과 이 지역의 사냥감 및 전통 제과류를 제공합니다. 시리우스코글에 방문하면 크리스토프 "크라울리" 헬드와 그의 열정적인 젊은 팀이 창의적이고 색다른 지역 요리를 선보이며 잘츠캄머구트의 멋진 전망을 즐길 수 있는 특별한 경험을 선사합니다. 가인베르크5는 가인베르크 온천 스파의 일부로 백합 연못을 배경으로 최고급 지역 식재료에 초점을 맞춘 요리를 선보입니다.
오버외스터라이히의 여관
슐로스 호흐하우스는 보르히도르프에 있는 세심하게 디자인된 여관으로, 견고하고 현실적이며 전문적으로 제작된 전통 주방을 갖추고 있습니다. 슈티그비르트는 할슈타트 호수에 위치한 곳으로, '코에서 꼬리까지'라는 철학으로 현대적 감각의 클래식 요리를 제공합니다. 키르헨비르트 디어스바흐는 전통 요리에 현대적이고 창의적인 감각을 더해 풍미와 질감을 훌륭하게 살린 요리를 선보입니다. 복잡하지 않은 미니멀한 요리를 원한다면 매달 계절에 따라 메뉴가 바뀌는 키르히하임의 비르트 츠락센베르크 (Wirt z'Kraxenberg)를 추천합니다. 뮐비에르텔 지역에 있는 케플링어비르트는 30년이 넘는 세월 동안 풍성하면서도 세련된 요리를 즐기려는 방문객들의 발길이 끊이지 않는 곳으로 탄탄한 명성을 얻고 있습니다. 양배추를 곁들인 그라멘타셔를을 꼭 맛보세요.
오버외스터라이히의 선술집
골데너 히르셴의 새로운 수석 셰프 크리스토프 파르처는 트라운 호수의 생선과 육즙이 풍부한 스테이크 등 전통적인 여관 요리와 파인 다이닝 요리 사이의 간극을 훌륭하게 메워줍니다. 혁신적인 터치가 가미된 소박한 제철 요리를 즐기고 싶다면 파핑의 작은 마을에 있는 슈미데에 방문하여 놀라움으로 가득한 요리를 맛보세요. 모저 알름은 "생각하게 만드는 흥미로운 요리"를 선보이며 특별함과 전통이 완벽하게 조화를 이루고 있습니다. 베르그페퍼의 아늑한 다이닝 룸에서는 이 지역과 깊은 관련이 있는 요리와 훌륭한 와인 셀렉션을 만나볼 수 있습니다. 한편, 레스토랑 라호퍼는 40년 가까운 역사를 자랑하며, 돌체 비타를 연상시키는 목가적인 안뜰에서 지중해풍 요리를 선보입니다.