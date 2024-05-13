잘츠부르거란트의 레스토랑
잘츠부르거란트는 알프스 요리의 대명사입니다: 유명한 셰프들이 알프스 지역의 최고급 식재료를 현대적인 기술과 창의력을 발휘해 요리합니다. 하지만 알프스 요리만 있는 것은 아닙니다. 창의력에는 한계가 없으며 잘츠부르거란트의 셰프들은 똑같이 풍부한 비전과 열정을 가지고 있습니다. 정말 압도적인 조합입니다!
인상적인 산악 풍경, 울창한 숲, 푸른 언덕, 모차르트의 도시 잘츠부르크를 배경으로 한 수정처럼 맑은 호수: 이 지역은 경치만으로도 충분히 방문할 가치가 있는 곳이에요. 물가에서, 산을 바라보며, 도시를 내려다보며 특별한 미식 경험을 즐길 수 있는 곳을 소개합니다.
잘츠부르거란트의 전통 선술집 문화는 새로운 것과 오랜 전통이 조화를 이루고 있습니다. 현지 선술집에서는 유명한 잘츠부르거노케른, 바우어른크랍펜, 핀츠가우 치즈 슈페츨과 같은 특선 요리와 함께 핀츠가우 소고기, 신선한 송어, 사워도우 빵 등 최고의 지역 특산물을 사용한 현대적인 창작 요리를 맛볼 수 있습니다. 기분까지 좋아지는 미식 경험을 기대하세요!
TOP 레스토랑
돌러(Döllerer)의 고메 레스토랑은 20년 동안 최고 수준의 현지 산악 요리로 손님들을 만족시켜 왔습니다.
마찬가지로 오바우어(Obauer)에서도 현지 및 세계 최고의 식재료를 세련된 감각으로 다듬어 요리를 선보입니다.
종 주조 공장이었던 멋진 공간에 위치한 센스(SENNS) 레스토랑은 오픈 키친에서 세심하게 만들어진 향기로운 요리를 선보이며 색다른 접근 방식을 수용합니다.
페퍼쉬프(Pfefferschiff)에서 제공하는 창의적인 제철 요리는 핵심만 간결하게 담아냅니다.
한편, 현지 농산물에 중점을 둔 메스너하우스(Mesnerhaus) 에서 독특한 감자 종류인 룽가우 '각틀링'을 비롯해 숲과 산에서 나는 최고급 식재료를 사용해 요리를 선보입니다.
미식 레스토랑
빈터슈텔굿(Winterstellgut)는 순수한 지역성을 기념하여 람메르탈의 초원과 숲이 제공하는 것을 활용합니다. 도착하자마자 훈제 베이컨 냄새를 맡을 수 있을 겁니다.
잘츠부르크-논탈(Salzburg-Nonntal)에 위치한 브룬나우어(Brunnauer) 레스토랑은 장인의 솜씨와 꾸밈없고 창의적인 파인 다이닝을 선보입니다.
키르헨비르트(Kirchenwirt)는 전통적인 알프스 요리부터 현대식 채식 요리까지 다양한 요리를 전통적인 분위기에서 선보이고 있습니다.
마이어스 레스토랑(MAYER's Restaurant)는 아름다운 슐로스 프릴라우 공원에 위치해 있으며, 안드레아스 마이어가 잘츠부르크의 풍미와 세상의 향기를 혼합하여 창의력을 발휘하는 곳입니다.
후버의 피셔비르트(Hubers im Fischerwirt)에서는 바로크 양식의 분위기에서 상상력이 풍부한 요리를 선보입니다.
특별한 분위기
청록색의 푸슐 호수가 배경이 되어주는 브룬비르트(Brunnwirt)는 600년 된 건물에서 신선한 생선 및 기타 지역 식재료를 야심차게 조리하는 레스토랑입니다.
캐주얼 다이닝 레스토랑 플로스(Flos)는 첼 호수에 아름답게 자리 잡고 있으며, 현지에서 영감을 받은 독창적인 요리를 선보입니다.
왈러제 호수 위, 바이링거(Weyringer)는 겉으로 보이는 모순을 조화로 바꾸는 국제적이고 풍미가 풍부한 요리를 선보입니다.
파라독손(Paradoxon)에서는 순수한 재료로 만든 색다른 요리를 정갈한 스타일로 선보이며 놀라움을 선사합니다.
초원과 숲으로 둘러싸인 레오강에 위치하는 포르스트호프구트(Forsthofgut)에서는 오픈 키친에서 알프스-지중해, 비건 또는 "일관되게 지역적인" 옵션을 제공하는 10인 전용 다이닝이 진행됩니다.
뷰 맛집
다호암(Dahoam)은 맛과 식감의 작은 걸작인 지역 요리와 함께 도시적인 분위기에서 최고의 알프스 요리를 제공합니다.
글라스 가든(Glass Garden Restaurant)에서는 비건 메뉴를 포함한 미식 메뉴를 선보입니다.
크로이터라이히 바이 비투스 빙클러(Kräuterreich by Vitus Winkler)에서는 퐁가우 산맥의 비할 데 없는 전망과 함께 지역 허브로 맛과 비주얼 모두 놀라운 요리를 즐길 수 있습니다.
제카르하우스(Das Seekarhaus)의 요리 또한 예술이며, 일광욕 테라스에서는 산의 웅장한 경치를 감상할 수 있습니다.
첼 암 제의 호텔 잘츠부르거호프(Hotel Salzburgerhof)의 레스토랑은 아름다운 정원을 갖추고 있으며, 국제적인 감각이 가미된 향토 요리가 인상적입니다.
요리가 맛있는 호텔
레스토랑 에센츠(Essenz)는 레오강에 위치한 내추럴 리조트 푸라디스(Puradies)에 있는 레스토랑으로 유기농 농장을 운영합니다. 특히 송아지 등심이 예술이랍니다. 섬세한 풍미와 세련된 향신료의 조화가 특징인 지역 요리를 맛보세요.
타우에른 스파 호텔 첼 암 제-카프룬의 핀에센(FinESSEN)은 미각의 진정한 즐거움을 선사합니다.
레스토랑 골다더(Goldader)에서는 신선한 지역 식재료를 중심으로 한 현대적인 알프스 요리를 세련된 분위기에서 맛볼 수 있습니다.
네슬러호프(Nesslerhof)는 최고급 천연 재료로 만든 오스트리아 요리를 제공하며 모든 면에서 지속 가능성에 대한 강한 의지를 가지고 있습니다.
라우리스에 위치한 뵈르터호프의 구스토(Gusto)는 고전적인 선술집 요리를 현대적으로 재해석하여 세계 각국의 영향을 받은 요리를 선보입니다. 수년 동안 전통과 국제적인 감각이 만난 이곳에서는 매달 새로운 테마가 더해져 색다른 경험을 선사합니다.
기타 추천 레스토랑
바드 호프가슈타인의 바이트모저 슐뢰슬(Weitmoser Schlössl)에서는 타르타르부터 타펠슈피츠까지 다양한 메뉴에 바이트모저 유기농 소고기와 함께 사냥감, 신선한 송어, 채식주의자 옵션이 제공됩니다.
호흐쾨니히의 힌터탈에 위치한 알름호프(Hotel der Almhof)는 핀츠가우 요리를 창의적이면서도 단순하게 조리하는 데 중점을 두고 있습니다. 지중해의 뉘앙스는 다음에서 고전을 현대적으로 해석한 요리에서 찾아볼 수 있습니다.
잘츠부르크 시의 장크트 페터 수도원 레스토랑(St. Peter Stiftskulinarium)에서는 고전을 현대적으로 재해석한 지중해식 요리를 맛볼 수 있습니다.
마찬가지로 레스토랑 슐로스 미터질(Restaurant Schloss Mittersil)에서는 성의 아름다운 안뜰과 식당에서 직접 키운 소의 등심과 같은 고급 요리를 맛볼 수 있습니다.
할라인의 게누스 크래메라이(Genuss Krämerei)는 개성이 있는 지속 가능한 가족 운영 레스토랑입니다. 요리는 단순하면서도 국제적인 분위기를 자아내며, 메뉴가 매달 바뀝니다.