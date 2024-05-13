스키와 웰니스: 슬로프에서 스파까지

낮에는 슬로프를 활강하고 밤에는 따뜻한 온천수에 몸을 담그고 몸과 마음의 피로를 풀어보세요. 스키와 스파의 조합은 오스트리아에서 오랜 전통을 가지고 있습니다.

눈 덮인 겨울 풍경과 아늑한 사우나의 열기가 만나는 곳

슬로프에서 카빙을 즐기고, 동화 같은 겨울 풍경을 하이킹하며, 신선한 산 공기를 만끽하는 것—이것이 바로 겨울 모험의 시작입니다! 야외에서의 다양한 활동으로 가득한 하루를 보낸 후, 가까운 숙소에서 온천과 스파를 즐기며 휴식을 취하세요.

오스트리아의 많은 스키 리조트는 훌륭한 슬로프 외에도 최고급 웰니스 옵션을 제공합니다. 뜨거운 물에 몸을 담그고 편안한 마사지를 받거나 핀란드식 사우나에서 땀을 흘리는 것보다 몸과 마음을 이완시키는 더 좋은 방법은 없습니다. 더위와 추위의 완벽한 조화는 오스트리아에서의 겨울 휴가를 더욱 매력적이고 편안하게 만들어 줍니다.