스키와 웰니스: 슬로프에서 스파까지
눈 덮인 겨울 풍경과 아늑한 사우나의 열기가 만나는 곳
슬로프에서 카빙을 즐기고, 동화 같은 겨울 풍경을 하이킹하며, 신선한 산 공기를 만끽하는 것—이것이 바로 겨울 모험의 시작입니다! 야외에서의 다양한 활동으로 가득한 하루를 보낸 후, 가까운 숙소에서 온천과 스파를 즐기며 휴식을 취하세요.
오스트리아의 많은 스키 리조트는 훌륭한 슬로프 외에도 최고급 웰니스 옵션을 제공합니다. 뜨거운 물에 몸을 담그고 편안한 마사지를 받거나 핀란드식 사우나에서 땀을 흘리는 것보다 몸과 마음을 이완시키는 더 좋은 방법은 없습니다. 더위와 추위의 완벽한 조화는 오스트리아에서의 겨울 휴가를 더욱 매력적이고 편안하게 만들어 줍니다.
티롤의 알파인 스파 아쿠아 돔
햇살과 파우더 스노우, 스키를 즐길 수 있는 환상적이고 아름다운 겨울날이 이어지고 있습니다. 사실 오스트리아의 많은 알프스 지역이 그렇듯 환대와 야외 활동으로 번성하고 있습니다. 몸은 지쳤지만 마음은 상쾌합니다. 이제 스키복에서 벗어나 스파의 세계로 빠져들 시간입니다! 완벽한 휴가를 보내고 싶으신가요? 그렇다면 아쿠아 돔이 딱 맞을지도 몰라요.
쾌적하고 따뜻한 물로 가득 찬 거대한 야외 수영장에서 편안히 쉬며, 조금 전에 스키를 타고 내려온 눈 덮인 산의 파노라마 전망을 즐겨보세요. 유황, 소금물, 마사지 풀 중에서 선택하실 수 있습니다. 이 웰빙 파라다이스의 중심인 크리스탈 모양의 스파 돔이 수영장 중 하나 위에 아치형으로 자리 잡고 있습니다. 사우나, 스파 공간에서의 편안한 트리트먼트, 아늑한 라운지 오아시스, 피트니스 스튜디오가 티롤의 웰니스 사원의 유혹적인 제안을 완성합니다. 어린 자녀와 함께 여행하시나요? "알펜 아르케 노아"에는 타이어 미끄럼틀이나 원통형 미끄럼틀과 같은 어린이용 어트랙션이 있어 아이들도 즐거운 시간을 보낼 수 있습니다.
잘츠부르거란트의 펠젠테르메 바트 가슈타인
펠젠테르메 바트 가슈타인의 귀한 온천수는 3,000년 동안 바위가 많은 호헤 타우에른 산맥을 통과하여 지금은 수면 위로 거품을 일으키며 솟아오르고 있습니다. 스키가슈타인 지역은 겨울 스포츠 애호가들의 지친 근육을 풀어주는 마법을 부리는 곳입니다. 인상적인 산악 풍경 속에 자리 잡은 바트 가슈타인의 온천 스파에는 실내 및 실외 수영장이 있으며, 모두 따뜻한 온천수로 채워져 있습니다. 넓은 사우나 공간에서 땀을 흘리며 휴식을 취하실 수 있습니다. 어린이를 위한 시설을 갖춘 가족을 위한 특별 공간도 마련되어 있어 모든 연령대가 즐거운 스파를 경험할 수 있습니다.
슈타이어마르크의 바트 미테른도르프에 있는 그리밍테르메
바트 미테른도르프의 그리밍테르메는 타우플리츠 지역에서 스키를 즐기며 하루를 마무리하기에 완벽한 장소입니다. 귀중한 미네랄이 풍부한 물은 지표면 아래 깊은 곳에서 솟아나는 천연 온천에서 나옵니다. 스파에는 3개의 실내 수영장과 4개의 실외 수영장이 있으며 5층에 걸쳐 휴식 공간이 마련되어 있습니다. 넉넉한 사우나 공간에 들어가면 곧바로 근육이 이완됩니다. 핫 스톤 마사지나 뷰티 트리트먼트를 예약하면 더욱 만족스러운 경험을 하실 수 있습니다. 휴식과 재미가 서로 방해되지 않도록 거대한 미끄럼틀과 게임 센터가 있는 어린이 구역은 다른 스파 구역과 분리되어 있어요.
케른텐의 로마식 스파 바트 클라인키르히하임
로마 목욕탕 바트 클라인키르히하임은 오스트리아의 가장 남쪽 지방인 카린티아에 위치하며, 103km의 슬로프에 둘러싸여 있습니다. 하루 종일 스키나 스노보드를 탔다면, 이 편안한 파라다이스에서 자리를 잡을 자격이 충분합니다. 온천 스파는 세 가지 층으로 나뉘어 있으며, 각각의 초점이 다릅니다. 13개의 사우나, 근육과 관절을 이완시켜주는 마사지 센터, 온천수가 있는 야외 수영장이 있습니다. 가족 모두가 즐길 수 있도록 어린이용 풀도 마련되어 있습니다.
초콜릿이나 꿀 인퓨전을 드셔본 적이 있나요? 매일 여러 가지 스페셜 메뉴 중에서 골라보세요!
타우에른 스파 첼암제 - 잘츠부르거란트의 카프룬
키츠슈타인 슬로프에서 하루를 보낸 후 젤암제-카프룬의 타우에른 스파에서 몸을 풀며 재충전하세요. 이 스파는 총체적인 접근 방식을 따르며 12개의 풀과 폭포, 동굴로 구성되어 있습니다. 야외 수영장은 특히 겨울철에 주변 산봉우리의 장엄한 경치를 감상할 수 있어 인상적입니다. 미끄럼틀과 놀이 구역이 있는 별도의 어린이 구역이 있어 가족 단위 방문객도 편안하게 이용할 수 있습니다. 땀을 흘리고 싶으신가요? 바로 사우나로 향하세요. 음악과 함께 소금, 비타민, 미용 성분이 몸과 근육을 순식간에 이완시켜줄 거예요.
케른텐의 테르메 장크트 카트라인
바트 클라인키르히하임 스키 리조트 근처에 위치한, 장크트 카트라인의 온천탕은 특히 가족 친화적인 온천이에요. 버섯 분수, 월풀, 워터 제트가 있는 어드벤처 풀과 하루 종일 이용할 수 있는 86미터 길이의 노크베르크 미끄럼틀이 있습니다. 온수 타워가 있어 한겨울에도 모두가 따뜻하게 지낼 수 있습니다.
사우나에서 휴식을 취하고 싶다면 야외 사우나, 한증막 사우나, 핀란드식 사우나, 허브 사우나, 동굴 사우나 중에서 선택할 수 있습니다. 특히 로마식 테피다리움은 온돌 라운저에서 실내 온도가 40 °C입니다. 하루 종일 스타일리시하게 스파를 즐기고 싶으신가요? 아늑한 벽난로에서 낮잠을 자거나 뷰티 트리트먼트로 피로를 풀어보세요.
잘츠부르거란트의 테르메 아마데
테르메 아마데는 스키 아마데의 리프트와 슬로프에서 몇 분 거리에 있으며, 활동과 휴식이 똑같이 중요한 곳입니다. 근육통이 있으신가요? 사해와 비슷한 염분 함량을 가진 소금물 수영장으로 향하세요. 넓은 사우나 공간에는 다양한 테마의 사우나, 한증탕, 야외 수영장이 마련되어 있어 깊은 휴식을 취할 수 있습니다. 특별한 마사지를 받고 싶으신가요? 아유르베다 마사지를 예약해 보세요. 마사지를 받고 나면 몸이 완전히 풀렸지만 출출하다면 지역 및 세계 각국의 요리를 제공하는 온천 레스토랑으로 가보세요.
아이들은 정말 대담한 루핑 슬라이드를 포함한 다양한 슬라이드를 좋아할 것이며, 물놀이와 유아용 슬라이드가 있는 얕은 수영장은 어린이 손님에게 완벽합니다.
티롤의 에를레브니스테르메 질러탈
호흐퓌겐-호흐질러탈에서 겨울 휴가를 보내고 스키를 즐기다가 휴식을 취하고 싶다면 에를레브니스테르메 질러탈이 좋은 선택이 될 거예요: 스포츠 풀, 따뜻한 야외 염수 수영장, 어드벤처 풀, 어린이 풀을 포함한 6개의 수영장이 기다리고 있습니다.
이 스파는 물놀이 시설과 유아용 풀, 소형 및 대형(길이 133m!) 슬라이드가 있는 키즈 존을 갖추고 있어 어린이를 동반한 가족에게 안성맞춤이에요.
어른들은 슬로프에서 하루를 보낸 후 휴식을 취하고 원기를 회복하기에 완벽한 여러 사우나와 한증탕이 있는 넓은 웰니스 공간을 좋아할 거예요.
프로처럼 땀을 흘려보세요!
과식 직후 사우나에 가면 안 된다는 것은 공공연한 비밀입니다. 하지만 운동 후 땀을 흘렸을 때도 마찬가지라는 사실을 깨닫지 못하는 분들이 많습니다! 항상 심박수가 정상으로 돌아올 때까지 기다렸다가 사우나로 향하세요.
사우나에 들어가면 몸 전체가 같은 온도 영역에 있도록 등을 대고 누우세요. 사우나에서 나오기 2분 전에 일어나서 낮은 벤치 중 하나에 앉으세요. 이렇게 하면 바깥의 낮은 온도에 대비해 몸과 혈액 순환을 준비할 수 있습니다.
마지막으로 너무 편안해지지 마세요! 사우나에 20분 이상 머무르지 마세요!