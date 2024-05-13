오스트리아의 작은 스키 리조트
겨울 마법의 고향
오스트리아의 겨울은 아름다운 풍경에 빠져들고 고산 라이프스타일을 함께 경험하는 것을 의미합니다. 특히 스키, 눈 덮인 숲 속 겨울 하이킹, 얼어붙은 강을 따라 즐기는 크로스컨트리 스키를 타면서 이런 느낌을 받을 수 있습니다.
고산 지역에서는 자연에 대한 유대감과 마음챙김이 특히 강합니다. 이 조용한 휴양지는 알프스의 고지대 마을인 경우가 많습니다. 과거에는 겨울철에 몇 주 동안 접근이 불가능한 경우가 많았지만, 오늘날에는 교통망이 잘 갖춰져 있습니다. 따뜻한 호스트가 제공하는 숙박시설은 웰빙 시설과 훌륭한 요리를 갖춘 현대적인 안락함을 제공합니다. 다행히도 이 마을의 독특한 특성은 그대로 보존되어 있습니다.
설산과 유서 깊은 구시가지가 어우러져 긴장을 풀고 겨울 휴가를 충분히 즐길 수 있습니다.
필츠무스
해발 1,000m(3,280피트)에 위치한 마을에는 전통 농가가 자리하고 있어 산골 마을의 매력을 느낄 수 있습니다. 스포츠를 좋아하는 분들을 위한 작고 수준 높은 스키장 20km(12마일)의 슬로프와 8개의 리프트를 갖춘 작고 수준 높은 스키장이 있습니다. 로스브란트(1,600m/5,250피트)와 그로스베르크(1,380m/4,528피트)의 두 스키 산과 노이베르크 지역의 슬로프는 어린이와 초보자에게 쉬운 지형을 제공하며, 좀 더 야심찬 스키어와 전문가를 위한 레드 및 블랙 슬로프도 마련되어 있습니다.
눈이 많이 내리는 이 지역은 크로스컨트리 스키와 겨울 하이킹에도 이상적입니다. 필츠무스 주변의 인상적인 풍경은 잘츠부르거랜드의 말이 끄는 썰매를 타기 좋은 장소입니다.
하이라이트는 매년 1월에 열리는 열기구 축제입니다. 밝은 색의 풍선이 필츠무스 상공에 떠서 음악과 함께 밤하늘을 수놓으며 불꽃놀이로 마무리됩니다. 정말 멋진 경험이에요!
특별 팁: 필츠무스에는 17개의 "크라프트플라츠"가 있습니다. "크라프트플라츠"(힘의 장소)는 특별한 자연 에너지나 영적인 의미가 있다고 여겨지는 장소입니다.
마리아 알름
잘츠부르거란트의 해발 802m(2,628피트)에 자리한 마리아 알름은 아름다운 고산 풍경으로 둘러싸여 있습니다. 마을에는 지난 수세기 동안 지어진 건물과 순례자 교회 탑이 자리하고 있습니다. 호흐쾨니그의 인상적인 배경을 배경으로 방문객들에게 군중을 피해 휴식과 야외 활동을 즐길 수 있는 매력적인 환경을 제공합니다.
호흐쾨니그 스키장은 120km(75마일)의 슬로프와 34개의 리프트를 갖추고 있어 스키어와 스노보더를 위한 다양한 지형을 제공합니다. 넓은 가족용 슬로프부터 상급 스키어들을 위한 도전적인 슬로프까지 모든 분들을 위한 슬로프가 마련되어 있습니다. 이 지역은 스키 아마데, 오스트리아 최대 스키 네트워크에 속해 있으며 총 760km(472마일)의 슬로프를 이용할 수 있습니다.
슬로프 너머를 탐험하고 싶은 분들을 위해 마리아 알름에서는 30km(19마일) 길이의 잘 다듬어진 크로스컨트리 스키 트레일을 제공합니다. 스노슈잉과 겨울 하이킹 길은 고요한 자연 환경을 체험할 수 있는 기회를 제공합니다. 특히 말이 끄는 썰매 타기를 타고 눈 덮인 풍경을 가로지르며 낭만적인 분위기를 만끽하는 것은 특별히 로맨틱한 경험입니다.
특별 팁: 마리아 알름에서는 6km(3.7마일) 길이의 야간 터보건 달리기를 즐길 수 있습니다.
그로스베네디거에 오신 것을 환영합니다
프레그라텐 암 그로스베네디거에서는 겨울 휴가객들이 전통 농가에서 진정한 체험을 즐길 수 있어요. 긴장을 풀고 싶은 분들에게 완벽한 장소입니다.
작은 스키장에는 15km(9마일)의 슬로프와 두 개의 리프트가 있습니다. 많은 사람들이 이곳에서 스키를 처음 경험합니다. 관리하기 쉬운 슬로프는 친근한 분위기에서 편안한 스키 경험을 선사합니다.
호헤 타우에른 해발 1,312m(4,304피트)의 산맥에 위치한 이 마을은 스키 그 이상을 제공합니다. 크로스컨트리 스키어들은 아름다운 경치를 따라 약 20km(12마일)의 잘 정비된 트레일을 탐험할 수 있습니다. 스노슈잉, 터보건 달리기, 그리고 겨울 하이킹 코스를 통해 주변 산의 경치를 감상하며 자연 그대로의 자연을 만끽할 수 있습니다. 천연 얼음 위에서 즐기는 아이스 스케이팅과 아이스 스톡 스포츠는 동 티롤의 겨울날에 다양함을 더합니다. 특별한 액티비티로는 그로스베네디거에서 즐기는 가이드 스키 투어가 있습니다. 오스트리아에서 네 번째로 높은 이 산은 스릴을 찾는 사람들에게 잊을 수 없는 모험을 선사합니다.
특별 팁: 60여 개의 산장으로 둘러싸인 소박한 산장, 60여 개의 3,000미터(9,843피트) 봉우리와 9개의 아름다운 계곡을 발견할 수 있습니다.
하일리겐블루트
하일리겐블루트에서는 마치 시간이 멈춘 듯 과거로 돌아간 듯한 느낌을 경험할 수 있습니다. 해발 약 1,300m(4,265피트)에 위치한 이 마을은 그림 같은 산악 풍경 속에 호헤 타우에른 국립공원과 함께 오스트리아에서 가장 높은 산인 그로스글로크너가 내려다보는 그림 같은 산악 지형에 자리 잡고 있습니다.
하일리겐블뤼트를 찾는 스키어들은 55km(34마일)의 슬로프와 12개의 리프트를 갖추고 있는 그로스글로크너/하일리겐블루트 스키장을 찾을 수 있습니다. 초보자와 가족을 위한 완만한 슬로프부터 상급자를 위한 도전적인 슬로프까지 다양한 슬로프가 마련되어 있습니다. 오프 피스트 모험을 선호하는 분들을 위해 1,500헥타르(3,707에이커) 규모의 프리라이드 아레나가 있으며, 6개의 프리라이드 섹터가 있습니다.
그로스글로크너 지역에서는 겨울 산행의 꿈이 실현됩니다. 스키 투어를 통해 자연과 가까워질 수 있고, 좀 더 여유로운 경험을 원한다면 설경을 탐험하는 겨울 하이킹을, 조명이 켜진 트랙에서 야간 터보건 달리기를 즐기거나 말이 끄는 썰매를 타며 낭만을 느껴보세요.
특별 팁: 그로스글로크너를 배경으로 한 이 마을은 알프스에서 가장 아름다운 산악 마을 중 하나로 명성을 얻었습니다.
가르겔렌
이 마을은 몬타폰 해발 1,423m(4,669피트)에 위치한 마을입니다. 평화로운 겨울의 고요함과 스키 관광이 이곳에서 조화롭게 공존하는 모습이 놀랍습니다. 스키어들은 39km(24마일)의 슬로프와 8개의 리프트를 즐길 수 있습니다. 레티콘과 실브레타 산맥 사이의 높은 산에 위치해 있지만 완만한 지형을 자랑합니다.
가르겔렌의 강점은 다음과 같습니다. 포어아를베르크 리조트는 주요 교통 및 관광객 밀집 지역에서 멀리 떨어져 있어 정통성과 전통을 보존하는 데 도움이 됩니다. 이는 특히 300년이 넘은 그림 같은 농가에서 잘 드러나는데, 그 중 일부는 최대 300년 된 곳도 있습니다.
특별 팁: 가르겔렌은 몬타폰에서 가장 높은 산악 마을입니다.
라우리스
잘츠부르거란트 남부의 해발 950m(3,117피트)에 위치해 있는 라우리스는 독특한 겨울 분위기를 선사합니다. 눈 덮인 봉우리와 울창한 숲으로 둘러싸인 이 계곡은 편안한 겨울 휴가를 보내기에 이상적인 장소이자 숨겨진 보석과도 같은 곳입니다.
라우리저 호흐알름바넨 스키장에는 32km(20마일)의 슬로프와 10개의 리프트가 있습니다. 작고 관리하기 쉬우며 넓고 햇볕이 잘 드는 슬로프로 가족과 초보자에게 완벽한 곳이에요. 숙련된 스키어와 스노보더도 즐길 거리가 많아요. 동쪽을 향한 슬로프는 봄까지 좋은 파우더 상태를 유지하여 긴 스키 시즌을 보장합니다.
설경과 신선한 산 공기를 만끽하고 싶은 분들을 위해 580m(1,903피트)의 고도를 자랑하는 겨울 하이킹 트레일이 있습니다. 크로스컨트리 스키는 30km(19마일)의 깔끔한 트레일을 즐길 수 있습니다. 안내 된 스노슈 투어를 통해 호헤 타우에른 국립공원 깊숙한 곳의 "겨울 숲"으로 들어가 보세요.
특별 팁: 수세기 동안 라우리스 계곡은 오스트리아에서 금 채굴의 중심지로 여겨졌습니다.
알프바흐
키츠부헬과 브란덴베르거 알프스 사이에 자리한 알프바흐탈은 멋진 겨울 풍경을 선사합니다. 스키어와 스노보더들은 스키 유벨 알프바흐탈 빌트셰나우 지역에서 113킬로미터(70마일)의 슬로프와 45개의 리프트를 즐길 수 있습니다. 어린이 스키 학교는 초보자가 눈 위에 첫발을 내딛을 수 있도록 도와줍니다. 더 빠른 스피드를 원하시는 분들을 위해 스릴 넘치는 터보건 런도 준비되어 있습니다. 정말 재미있어요!
수천 년 동안 브란덴베르거 아체의 거친 물줄기가 계곡을 깎아내려왔습니다. 오늘날에는 아름다운 티펜바흐 협곡과 함께 그림 같은 풍경을 선사합니다. 겨울 하이킹, 크로스컨트리 스키, 그리고 스노슈잉은 몸과 마음이 모두 휴식을 취할 수 있는 기회를 제공합니다. 매력적인 계곡은 일상을 뒤로하고 여유로운 시간을 보낼 수 있는 충분한 공간을 제공합니다.
특별 팁: 크람사흐의 라인탈러제에서는 기온과 얼음 두께만 맞으면 아이스 스케이팅을 즐길 수 있습니다.
바이센제 호수
케른텐 가일탈 지역의 바이센제는 다양한 겨울 스포츠 활동의 출발점입니다. 지리적 위치 덕분에 호수는 매년 안정적으로 얼어붙습니다. 호수에서 불과 몇 분 거리에 숨겨진 보석이 있습니다: 스키 학교와 체어리프트가 있는 작은 스키장입니다. 넓은 슬로프에서 항상 바이센제(Weissensee)의 경치를 감상할 수 있는 희귀하고 멋진 배경이 펼쳐집니다. 호수와 스키장 외에도 햇살이 내리쬐는 바이센제 계곡에는 40킬로미터(25마일) 길이의 더블 트랙과 스케이팅 크로스 컨트리 스키 트레일이 있습니다. 아늑한 스키 산장은 다음 주행을 위해 재충전할 수 있는 장소입니다.
슬로프에서 하루를 보낸 후에도 여전히 활력이 넘치는 분들을 위해 아이스 스케이트를 이용할 수 있습니다. 빙판이 공식적으로 개방되면 수많은 스케이터들이 스핀을 연습하거나 아이스 스톡 스포츠를 즐기기 위해 찾아옵니다.
몇 년 전, 바이센제 주변의 작은 마을들은 지속 가능성을 위해 노력했습니다. 바이센제 자연 공원은 모범 지역으로서 그 노력을 여러 차례 인정받았습니다. 많은 목적지가 버스로 쉽게 접근할 수 있어 차를 두고도 갈 수 있습니다. 슬로푸드 지역로서 지역 특산품과 맛있는 지역 특산품을 제공하는 레스토랑에 중점을 두고 있습니다.
특별 팁: 바이센제 호수의 얼어붙은 표면은 6.5제곱미터(69.9평방피트)로 유럽에서 가장 큰 자연 얼음 표면입니다.
힌터슈토더
힌터슈토더 는 해발 600m(1,969피트)의 그림 같은 계곡에 위치해 있으며, 월드컵 스키장으로 잘 알려진 곳이지만 원래의 마을 특성을 그대로 간직하고 있습니다. 스키어들은 최대 2,000m(6,562피트)까지 이어지는 40km(25마일)의 슬로프를 즐길 수 있는 이 오버 외스터라이히 스키장은 믿을 수 있는 설질을 자랑합니다. 토테스 게비르게의 인상적인 봉우리는 광활한 파노라마 슬로프에서 항상 볼 수 있는 멋진 배경을 제공합니다. 스키장은 스키 학교, 연습용 리프트, 어린이를 위한 컨베이어 벨트 덕분에 가족 단위 여행객에게 특히 인기가 많아요. 도전을 원하는 분들을 위해 최대 경사도 60%의 월드컵 슬로프와 최대 경사도 70%의 인페르노 슬로프가 있는 월드컵 런도 제공됩니다.
휴식을 원하는 분들을 위해 힌터슈토더와 그 주변은 평화로운 겨울 휴가에 필요한 모든 것을 제공합니다. 겨울 하이킹이나 스노슈잉을 통해 눈 덮인 풍경을 발견하는 것은 특히 이곳에서 힐링을 선사합니다. 칼칼펜 국립공원 가장자리에 있는 피른-프리엘 지역은 100km(62마일) 길이의 비포장 도로가 있으며 때로는 구불구불한 겨울 길도 있어 매일 새롭게 탐험할 수 있습니다.
특별 팁: 힌터슈토더는 알프스 펄 중 하나로 알프스에서 특히 지속 가능한 25개의 리조트 중 하나입니다. 알파인 펄은 환경 친화적인 휴가를 위한 가장 높은 기준을 가지고 있으며 하이킹 택시, 계곡 버스 및 케이블카에 대한 의존도가 점점 높아지고 있습니다.