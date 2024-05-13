오스트리아의 눈이 보장된 스키 지역

이상적인 슬로프 조건은 완벽한 스키를 즐길 수 있도록 도와줍니다. 오스트리아의 스키 지역들은 위치와 고도 덕분에 특히 눈이 잘 내리는 곳이에요.

오스트리아의 일부 스키장은 지리적 위치 덕분에 다른 스키장보다 눈이 더 잘 내리는 것으로 알려져 있습니다. 눈의 신이 도와준다면, 겨울 내내 방해받지 않고 스키를 즐길 수 있습니다. 초보자와 상급자를 위한 완벽하게 정비된 슬로프뿐만 아니라 스키장에서는 오프피스트 액티비티를 즐길 수 있는 멋진 기회도 제공합니다: 눈 덮인 산의 파노라마를 감상하며 즐기는 크로스컨트리 스키, 숲 속을 가로지르는 썰매, 겨울 하이킹 등 가족과 함께 즐거운 시간을 보낼 수 있는 다양한 액티비티를 즐길 수 있습니다. 눈이 보장된 16곳의 스키 리조트에서 겨울에 꿈꾸는 모든 것을 실현해 보세요.

1,301 - 2,989 미터

그로스글로크너 하일리겐블루트

이 스키장은 케른텐의 묄탈 계곡 상단에 위치해 있습니다. 가족 여행객에게 이상적인 100킬로미터의 다양한 슬로프를 제공합니다. 오스트리아에서 가장 높은 산인 그로스글로크너의 인상적인 전망은 항상 눈에 들어옵니다.

그로스글로크너 하일리겐블루트
514 - 2,100 미터

다흐슈타인 크리펜슈타인

다흐슈타인 크리펜슈타인은 현대적인 리프트, 11킬로미터 길이의 계곡 달리기, 잘츠캄머구트의 환상적인 360도 파노라마 전망, 아늑한 산장, 다양한 스포츠 기회를 제공합니다. 이 지역은 프리라이더들에게도 인기 있는 장소입니다.

다흐슈타인 크리펜슈타인
850 - 2.700미터

가슈타인

잘츠부르거란트의 가슈타인 계곡에는 총 4개의 서로 연결된 스키장이 있으며, 초보자를 위한 슬로프와 프로를 위한 슬로프가 있습니다. 초현대식 슐로스알름반 케이블카 덕분에 누구나 순식간에 스키장의 중심부에 도착할 수 있습니다.

가슈타인
1,480 - 1,770 미터

호흐카르

니더 외스터라이히 프리-알프스에서 가장 눈이 많이 내리고 가장 높은 스키 리조트: 높은 고산 기후 덕분에 호흐카르는 가장 인기 있는 스키 리조트 중 하나입니다. 8개의 리프트, 27개의 슬로프, 어린이 구역, 프리라이드 센터를 갖추고 있어 순수한 스키의 즐거움을 선사합니다. 해발 1,808m의 호흐카르 정상에서 환상적인 파노라마 뷰를 감상할 수 있습니다.

호흐카르
1,450 - 2,811 미터

스키 알베르크

티롤의 알베르크에서 스키를 타는 것은 새로운 차원의 겨울 스포츠 경험을 선사합니다. 이 스키장은 규모와 아늑한 산장, 초현대적인 인프라가 인상적인 곳입니다.

스키 알베르크
1,400 - 2,205 미터

투라허 회헤

부활절 이후까지 스키, 크로스컨트리 스키, 겨울 하이킹을 즐길 수 있습니다: 지리적 위치와 고도가 이를 가능하게 한다! 케른텐과 슈타이어마르크의 경계에 있는 높은 고원은 겨울 스포츠 애호가들의 메카이다.

투라허 회헤
900 - 1,965 미터

타우플리츠 / 바트 미테른도르프

타우플리츠는 오스트리아의 심장부인 아우스제어란트-잘츠캄머구트에 위치한 슈타이어마르크에서 가장 큰 단일 스키장입니다. 유리한 지리적 위치 덕분에 43킬로미터에 달하는 슬로프는 알프스에서 눈이 가장 많이 내리는 지역 중 하나로 꼽힙니다.

타우플리츠
750 - 2,015 미터

하우저 카이블링

슐라드밍-다흐슈타인 스키 지역으로 바로 연결되는 오스트리아에서 가장 큰 스키 지역 중 하나입니다. 슈타이어마르크 엔스 계곡에 있는 슐라드밍 4개의 산 스키장의 일부인 하우저 카이블링 스키장은 플라나이와 호흐부르첸과 연결되어 있습니다.

하우저 카이블링
856 - 2,100미터

빌트코겔 아레나

가족 친화적이고 눈이 확실한 스키장과 세계에서 가장 긴 터보건 활강장이 있는 눈 덮인 겨울의 원더랜드를 만나보세요. 빌트코겔 아레나는 호헤 타우에른 국립공원과 키츠부헬러 알프스 사이에 완벽하게 위치해 있습니다.

빌트코겔 아레나
1,630 - 2,313미터

오버타우에른

오스트리아에서 가장 큰 스키장 중 하나에서 첫 번째 트랙을 파우더에 새겨보세요. 잘츠부르거란트의 환상적인 산맥 사이로 100킬로미터의 슬로프가 펼쳐져 있습니다.

오버타우에른
1,300 - 2,500 미터

질러탈 아레나

피스트의 재미, 소박한 산장, 완벽하게 정돈된 슬로프, 몽환적인 사이드 계곡: 스키어와 스노보더는 티롤 스키 리조트에서 겨울 휴가에 필요한 모든 것을 찾을 수 있습니다.

질러탈
1,377 - 2,872 미터

이슈글

이 스키장은 파즈나운 계곡의 이슈글 위에 우뚝 솟아 있으며 해발 2,872미터까지 뻗어 있습니다. 보드나 스키, 놀이공원, 프리라이딩 지역 등 이슈글은 모든 겨울 스포츠 애호가들의 핫스팟입니다.

이슈글
1,200 - 2,820 미터

세르파우스-피스-라디스

삼나운 그룹 기슭에 위치한 티롤에서 가장 큰 스키 지역은 가족, 활동적인 사람들, 애호가들을 위한 다채로운 볼거리가 가득한 보물창고입니다.

세르파우스-피스-라디스
2,020 - 2,520미터

퀴흐타이

슈투바이 알프스의 스키 지역은 넓은 슬로프, 환상적인 깊은 눈, 그리고 수많은 오두막과 바가 특징입니다. 47킬로미터의 슬로프 바로 옆에 위치한 많은 호텔에서는 스키 인-스키 아웃이 가능합니다.

퀴흐타이
1,800 - 3,080 미터

오베르구르글-호흐구르글

알프스에서 가장 눈이 많이 내리는 스키 리조트 중 하나가 외츠탈의 끝자락에 자리 잡고 있습니다. 오베르구르글-호흐구르글은 화창한 슬로프와 현대적인 산악 리프트가 매력적입니다. 겨울 스포츠 애호가들은 이곳에서 4월까지 긴 스키 시즌을 즐길 수 있습니다.

오베르구르글-호흐구르글
700 - 2,430미터

실브레타-몬타폰

포어아를베르크 알프스의 스키 지역에서는 겨울 휴가객들이 140킬로미터의 슬로프와 70개의 프리라이드 루트에서 이상적인 조건을 찾을 수 있습니다. 실브레타-몬타폰의 슬로프 중 절반은 해발 2,000미터 이상에 위치해 있습니다.

실브레타-몬타폰

관련 기사