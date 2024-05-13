오스트리아의 눈이 보장된 스키 지역

이상적인 슬로프 조건은 완벽한 스키를 즐길 수 있도록 도와줍니다. 오스트리아의 스키 지역들은 위치와 고도 덕분에 특히 눈이 잘 내리는 곳이에요.

오스트리아의 일부 스키장은 지리적 위치 덕분에 다른 스키장보다 눈이 더 잘 내리는 것으로 알려져 있습니다. 눈의 신이 도와준다면, 겨울 내내 방해받지 않고 스키를 즐길 수 있습니다. 초보자와 상급자를 위한 완벽하게 정비된 슬로프뿐만 아니라 스키장에서는 오프피스트 액티비티를 즐길 수 있는 멋진 기회도 제공합니다: 눈 덮인 산의 파노라마를 감상하며 즐기는 크로스컨트리 스키, 숲 속을 가로지르는 썰매, 겨울 하이킹 등 가족과 함께 즐거운 시간을 보낼 수 있는 다양한 액티비티를 즐길 수 있습니다. 눈이 보장된 16곳의 스키 리조트에서 겨울에 꿈꾸는 모든 것을 실현해 보세요.