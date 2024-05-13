오스트리아의 눈이 보장된 스키 지역
오스트리아의 일부 스키장은 지리적 위치 덕분에 다른 스키장보다 눈이 더 잘 내리는 것으로 알려져 있습니다. 눈의 신이 도와준다면, 겨울 내내 방해받지 않고 스키를 즐길 수 있습니다. 초보자와 상급자를 위한 완벽하게 정비된 슬로프뿐만 아니라 스키장에서는 오프피스트 액티비티를 즐길 수 있는 멋진 기회도 제공합니다: 눈 덮인 산의 파노라마를 감상하며 즐기는 크로스컨트리 스키, 숲 속을 가로지르는 썰매, 겨울 하이킹 등 가족과 함께 즐거운 시간을 보낼 수 있는 다양한 액티비티를 즐길 수 있습니다. 눈이 보장된 16곳의 스키 리조트에서 겨울에 꿈꾸는 모든 것을 실현해 보세요.
그로스글로크너 하일리겐블루트
이 스키장은 케른텐의 묄탈 계곡 상단에 위치해 있습니다. 가족 여행객에게 이상적인 100킬로미터의 다양한 슬로프를 제공합니다. 오스트리아에서 가장 높은 산인 그로스글로크너의 인상적인 전망은 항상 눈에 들어옵니다.
다흐슈타인 크리펜슈타인
다흐슈타인 크리펜슈타인은 현대적인 리프트, 11킬로미터 길이의 계곡 달리기, 잘츠캄머구트의 환상적인 360도 파노라마 전망, 아늑한 산장, 다양한 스포츠 기회를 제공합니다. 이 지역은 프리라이더들에게도 인기 있는 장소입니다.
가슈타인
잘츠부르거란트의 가슈타인 계곡에는 총 4개의 서로 연결된 스키장이 있으며, 초보자를 위한 슬로프와 프로를 위한 슬로프가 있습니다. 초현대식 슐로스알름반 케이블카 덕분에 누구나 순식간에 스키장의 중심부에 도착할 수 있습니다.
호흐카르
니더 외스터라이히 프리-알프스에서 가장 눈이 많이 내리고 가장 높은 스키 리조트: 높은 고산 기후 덕분에 호흐카르는 가장 인기 있는 스키 리조트 중 하나입니다. 8개의 리프트, 27개의 슬로프, 어린이 구역, 프리라이드 센터를 갖추고 있어 순수한 스키의 즐거움을 선사합니다. 해발 1,808m의 호흐카르 정상에서 환상적인 파노라마 뷰를 감상할 수 있습니다.
스키 알베르크
티롤의 알베르크에서 스키를 타는 것은 새로운 차원의 겨울 스포츠 경험을 선사합니다. 이 스키장은 규모와 아늑한 산장, 초현대적인 인프라가 인상적인 곳입니다.
투라허 회헤
부활절 이후까지 스키, 크로스컨트리 스키, 겨울 하이킹을 즐길 수 있습니다: 지리적 위치와 고도가 이를 가능하게 한다! 케른텐과 슈타이어마르크의 경계에 있는 높은 고원은 겨울 스포츠 애호가들의 메카이다.
타우플리츠 / 바트 미테른도르프
타우플리츠는 오스트리아의 심장부인 아우스제어란트-잘츠캄머구트에 위치한 슈타이어마르크에서 가장 큰 단일 스키장입니다. 유리한 지리적 위치 덕분에 43킬로미터에 달하는 슬로프는 알프스에서 눈이 가장 많이 내리는 지역 중 하나로 꼽힙니다.
하우저 카이블링
슐라드밍-다흐슈타인 스키 지역으로 바로 연결되는 오스트리아에서 가장 큰 스키 지역 중 하나입니다. 슈타이어마르크 엔스 계곡에 있는 슐라드밍 4개의 산 스키장의 일부인 하우저 카이블링 스키장은 플라나이와 호흐부르첸과 연결되어 있습니다.
빌트코겔 아레나
가족 친화적이고 눈이 확실한 스키장과 세계에서 가장 긴 터보건 활강장이 있는 눈 덮인 겨울의 원더랜드를 만나보세요. 빌트코겔 아레나는 호헤 타우에른 국립공원과 키츠부헬러 알프스 사이에 완벽하게 위치해 있습니다.
오버타우에른
오스트리아에서 가장 큰 스키장 중 하나에서 첫 번째 트랙을 파우더에 새겨보세요. 잘츠부르거란트의 환상적인 산맥 사이로 100킬로미터의 슬로프가 펼쳐져 있습니다.
질러탈 아레나
피스트의 재미, 소박한 산장, 완벽하게 정돈된 슬로프, 몽환적인 사이드 계곡: 스키어와 스노보더는 티롤 스키 리조트에서 겨울 휴가에 필요한 모든 것을 찾을 수 있습니다.
이슈글
이 스키장은 파즈나운 계곡의 이슈글 위에 우뚝 솟아 있으며 해발 2,872미터까지 뻗어 있습니다. 보드나 스키, 놀이공원, 프리라이딩 지역 등 이슈글은 모든 겨울 스포츠 애호가들의 핫스팟입니다.
세르파우스-피스-라디스
삼나운 그룹 기슭에 위치한 티롤에서 가장 큰 스키 지역은 가족, 활동적인 사람들, 애호가들을 위한 다채로운 볼거리가 가득한 보물창고입니다.
퀴흐타이
슈투바이 알프스의 스키 지역은 넓은 슬로프, 환상적인 깊은 눈, 그리고 수많은 오두막과 바가 특징입니다. 47킬로미터의 슬로프 바로 옆에 위치한 많은 호텔에서는 스키 인-스키 아웃이 가능합니다.
오베르구르글-호흐구르글
알프스에서 가장 눈이 많이 내리는 스키 리조트 중 하나가 외츠탈의 끝자락에 자리 잡고 있습니다. 오베르구르글-호흐구르글은 화창한 슬로프와 현대적인 산악 리프트가 매력적입니다. 겨울 스포츠 애호가들은 이곳에서 4월까지 긴 스키 시즌을 즐길 수 있습니다.
실브레타-몬타폰
포어아를베르크 알프스의 스키 지역에서는 겨울 휴가객들이 140킬로미터의 슬로프와 70개의 프리라이드 루트에서 이상적인 조건을 찾을 수 있습니다. 실브레타-몬타폰의 슬로프 중 절반은 해발 2,000미터 이상에 위치해 있습니다.