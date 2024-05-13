진정한 미식 경험: 티롤 최고의 레스토랑
순수주의에서 프랑스풍, 혁신에서 전통까지: 티롤의 수상 경력에 빛나는 미슐랭 스타 요리는 최고급 현지 재료를 기반으로 하지만 국제적인 감각을 잃지 않습니다. 모순처럼 들리나요? 전혀 아닙니다. 이것이야말로 창의성과 비전, 그리고 미식에 대한 깊은 열정을 가진 사람들이 만들어내는 최고의 요리 예술입니다.
키츠뷔엘 알프스, 카르벤델 산맥, 그리고 추크슈피체: 티롤은 산의 땅입니다. 산이 있는 곳에는 계곡도 있죠. 이 두 곳 모두 자연의 아름다움으로 가득 차 있습니다. 이 숨 막히는 풍경 속에는 인근에서 자란 재료, 알프스 초원에서 방목한 재료, 그리고 현지 나무에서 익은 재료로 만든 요리를 맛볼 수 있는 최고급 레스토랑들이 자리하고 있으며, 맑고 신선한 공기를 만끽할 수 있습니다.
티롤식 베이컨 만두, 치즈가 듬뿍 들어간 슈페츨레, 그리고 슐츠크라펜(속을 채운 파스타): 이러한 티롤 전통 요리와 더불어, 아늑하거나 때로는 현대적인 다이닝룸에서 새로운 국제적 혹은 이국적인 창작 요리들도 자주 접할 수 있습니다. 이 모든 요리에 공통적으로 흐르는 것은 바로 티롤의 유명한 환대입니다. Griaß di! 그리아스 디! (티롤식 인사)
티롤 최고의 레스토랑
브릭스레크에 위치한 Sigwart’s Tiroler Weinstuben은 6대째 가족이 운영하는 레스토랑으로, 트라우디 지그바르트가 숲과 자신의 정원에서 얻은 재료를 솜씨 좋게 조리해내고 있습니다. 파츠나우너스투베(Paznaunerstube)는 1996년부터 이쉬글의 5성급 슈페리어 호텔 트로파나 로열에서 마틴 지베러가 이끌고 있으며, 국제적이면서도 현지에서 얻은 최고급 재료로 만든 그의 요리는 손님들에게 큰 감동을 선사합니다. 같은 이쉬글에 위치한 호텔 이스클라의 Stüva 레스토랑의 벤자민 파르트는 미니멀하면서도 세련된 감각으로 프랑스 요리에 영감을 받은 독창적인 메뉴를 제공합니다. 한편, 오스트리아의 유명 TV 셰프인 알렉산더 판카우저는 호텔 라마크(Alexander in Hotel Lamark)에서 전통 티롤 요리를 현대적으로 재해석한 요리를 선보이고 있습니다. 또 다른 질러탈의 명소인 GuatzEssen은 피터 판카우저가 운영하는 채식-비건 레스토랑으로, "농장에서 식탁까지"라는 철학을 바탕으로 요리를 제공합니다.
티롤의 미식 레스토랑
아헨키르히에 위치한 Gründler’s Gourmetstüberl에서는 카르벤델 지역에서 나는 최고급 재료를 사용해 우아한 요리를 선보입니다. 주변 지역에서 잡은 생선과 사냥감은 키츠뷜의 역사적인 건물에 자리한 Berggericht의 마르코 가테러가 제공하는 요리에서 중요한 역할을 하며, 최고급 국제 재료도 능숙하게 조리됩니다. 비슷한 요리 철학을 지닌 호텔 포스트(Postamt in Hotel Post)의 플로리안 오브베게서는 슈티그에 위치한 아늑한 지르벤스투베에서 알프스 요리를 선보입니다. 와텐스에 위치한 Grander의 토마스 그란더는 지역의 제철 재료를 사용해 다양한 메뉴를 제공하며, 정교한 맛을 표현하는 요리로 유명합니다. 한편, 키르히베르크의 Stubn 1972는 프랑스 요리 기법을 전문으로 하며, 베른하르트 호흐코글러는 현지 재료와 맛있고 정교한 디저트를 능숙하게 조화시킵니다.
특별한 분위기를 자랑하는 레스토랑
추크슈피체 산괴는 마치 한 폭의 그림처럼 보이며, 레르모스의 호텔 포스트 일광욕 테라스에서는 그 풍경에 빠져들게 됩니다. 하지만 알프스 요리에 국제적인 감각이 더해진 음식이 시선을 다시 사로잡죠. 호에 타우에른 국립공원에 자리한 Rauter Stube는 계절에 따라 지역에서 나는 재료로 만든 요리와 티롤의 클래식 요리를 함께 제공합니다. 인스브루크의 Oniriq는 스칸디나비아 스타일의 인테리어 속에서 채식과 발효 음식을 다채롭게 선보입니다. 빌그라텐 계곡의 고요한 자연 속에 위치한 Gannerhof는 시간이 천천히 흐르는 듯한 분위기 속에서 고품질의 현지 재료로 영감을 받은 요리를 제공합니다. St. 안톤 암 알베르그의 Tannenhof에서는 셰프 구스타프 얀처가 직접 키운 비둘기, 꿩, 토끼를 재료로 한 프랑스 요리와 함께 멋진 산악 경치를 즐길 수 있습니다.
특별한 전망을 자랑하는 레스토랑
상크트 안톤 암 알베르그에 위치한 새롭게 디자인된 Verwallstube는 유럽에서 가장 높은 미식 레스토랑 중 하나입니다. 2,000미터 이상의 고도에서 제공하는 정교한 재료로 만든 창의적이고 야심찬 요리는 손님들에게 놀라움을 선사합니다. 3,000미터가 넘는 높은 곳에 자리한 Ice Q는 외츠탈 알프스의 장관을 이루는 전망을 제공하며, 지역에 중점을 둔 국제적인 감각의 메뉴를 선보입니다. 호텔 운터레흐너의 Esskultur는 세련된 분위기에서 산의 전망을 즐기며 99%의 재료가 유기농으로 현지에서 조달된 느린 음식 경험을 제공합니다. 라반트에 위치한 Vincena는 골프장 바로 옆에 자리 잡고 있으며, 산을 배경으로 국제적인 재료와 제철 지역 생산물을 능숙하게 혼합한 요리를 제공합니다. 한편, 엘름아우의 Kaiserhof에서는 이름 그대로, 와일더 카이저 산이 정교하게 준비된 지역 요리의 매력을 살짝 가리는 듯한 멋진 풍경을 자랑합니다.
티롤의 여관
텔프스-부헨에 위치한 인터알펜 호텔 티롤(Interalpen Hotel Tyrol)의 레스토랑에서는 정제된 오스트리아 전통 tavern 요리가 주를 이루며, 국제 요리도 함께 선보입니다. 알핀 리조트 자허 세펠드의 "Der Max"에서는 티롤 고급 요리를 최고의 수준으로 경험할 수 있으며, 전통과 혁신의 균형을 완벽하게 마스터한 주방이 자랑합니다. 호텔 베르크블릭의 그룬스투베(Grunstube)에서는 피터 라이트마이어가 자연의 아름다움에 영감을 받아 열정과 스타일로 요리를 준비합니다. 아헨제 호수의 호텔 다스 카르벤델(Hotel Das Karwendel)에 위치한 와일더러 고메르슈튜베(Wilderer Gourmetstube)의 12석 중 한 자리를 차지하는 것은 행운입니다. 여기서 셰프 스테파니 리저는 종종 평범함을 넘는 창의적인 요리로 손님들을 즐겁게 합니다..
티롤의 전통 여관
에를(Erl)에 위치한 블라우에 퀠레(Blaue Quelle)는 아늑한 식사 공간이 세 곳 마련된 전통 여관으로, 푸짐한 지역 요리는 물론 이국적인 요리도 제공합니다. 젤 암 질러(Zell am Ziller)의 헬레니(Heleni)에서는 매력적인 오래된 지르벤스투베에서 지역 요리에 현대적인 변화를 주며, 순수하고 간단한 요리를 선보입니다. 키츠뷜 근처의 라이트(Reith)에 있는 S’Pfandl은 거의 40년 동안 진정한 오스트리아 요리를 제공하며 소박한 매력을 뽐냅니다. 라디스(Ladis)의 R35에서는 패트릭 랜더러가 혁신적이고 미적 감각이 돋보이는 지역 요리를 준비합니다. 한편, 엘름아우의 와일더 카이저 기슭에 위치한 유기농 스탕글위르트 호텔(Stanglwirt Hotel)에서는 치즈, 버터, 우유 등 자사 유기농 농장에서 직접 생산한 재료로 푸짐한 여관 음식을 안정적으로 제공합니다.