진정한 미식 경험: 티롤 최고의 레스토랑

소박하고 진정성 넘치며 믿기 힘들 정도로 훌륭한 맛: 전통 여관이나 고급 레스토랑에 들러 티롤의 유명한 환대 문화를 직접 경험해 보세요.

순수주의에서 프랑스풍, 혁신에서 전통까지: 티롤의 수상 경력에 빛나는 미슐랭 스타 요리는 최고급 현지 재료를 기반으로 하지만 국제적인 감각을 잃지 않습니다. 모순처럼 들리나요? 전혀 아닙니다. 이것이야말로 창의성과 비전, 그리고 미식에 대한 깊은 열정을 가진 사람들이 만들어내는 최고의 요리 예술입니다.

키츠뷔엘 알프스, 카르벤델 산맥, 그리고 추크슈피체: 티롤은 산의 땅입니다. 산이 있는 곳에는 계곡도 있죠. 이 두 곳 모두 자연의 아름다움으로 가득 차 있습니다. 이 숨 막히는 풍경 속에는 인근에서 자란 재료, 알프스 초원에서 방목한 재료, 그리고 현지 나무에서 익은 재료로 만든 요리를 맛볼 수 있는 최고급 레스토랑들이 자리하고 있으며, 맑고 신선한 공기를 만끽할 수 있습니다.

티롤식 베이컨 만두, 치즈가 듬뿍 들어간 슈페츨레, 그리고 슐츠크라펜(속을 채운 파스타): 이러한 티롤 전통 요리와 더불어, 아늑하거나 때로는 현대적인 다이닝룸에서 새로운 국제적 혹은 이국적인 창작 요리들도 자주 접할 수 있습니다. 이 모든 요리에 공통적으로 흐르는 것은 바로 티롤의 유명한 환대입니다. Griaß di! 그리아스 디! (티롤식 인사)