포어아를베르크의 레스토랑
포어아를베르크에는 권위 있는 수상 경력을 자랑하는 레스토랑이 밀집해 있습니다: 식사 경험을 한 차원 높여주는 최고급 장소와 보석 같은 요리를 만나보세요. 현지 식재료를 최대한 존중하고 세심한 노력과 열정을 다하는 뛰어난 셰프들이 일하고 있습니다. 이들의 창작물은 안목 있는 미식가들의 입맛을 즐겁게 해줍니다.
맑은 산악 호수, 시원한 숲, 숨막히는 경치를 선사하는 고산 목초지와 포어아를베르크의 풍경은 알베르크에서 브레겐저발트, 클라인발저탈에 이르는 다양한 요리만큼이나 다채롭습니다. 기쁨, 소름, 미식의 즐거움의 삼박자가 보장되는 특별한 장소인 최고급 레스토랑을 엄선하여 추천해 드립니다!
치즈 슈페츨, 치즈와 크림 수프, 산 치즈 만두: 모든 형태와 변형의 치즈는 포어아를베르크 전역에서 전통적으로 또는 혁신적으로 제공되는 현지 식재료로 만든 다양한 요리와 함께 식탁의 필수품입니다. 숲에서 잡은 사냥감부터 콘스탄스 호수의 생선, 정원의 허브에 이르기까지 모든 요리는 최고 수준의 서비스와 넉넉한 환대로 준비됩니다.
포어아를베르크의 인기 레스토랑
오버레흐에 위치한 부르그 비탈 리조트의 그리겔러 스투바는 스위스 최고의 레스토랑 중 하나로 유명한 최고 수준의 알프스-아시아 요리를 선보입니다. 순수한 럭셔리! 마찬가지로, 호텔 오렐리오는 5성급의 슈페리어 호텔로서 전통 요리와 세계 각국의 요리를 정교하게 조화시키는 데 탁월합니다. 레흐의 또 다른 최고급 레스토랑으로는 호텔 가스호프 포스트의 세련된 슈투벤에서 미식 경험을 즐겨보세요.
망골드는 지역과 세계의 영향이 흥미롭게 융합된 레스토랑으로 "소란스럽지 않고 영혼을 위한 슬로우 푸드"를 제공하는 것으로 유명합니다. 클라인발저탈의 이펜 호텔에 위치한 킬리안 스튜바는 프랑스의 영향이 가미된 코스모폴리탄 요리로, 프리미엄 식재료를 강렬하고 순수한 최고급 요리로 만들어내는 곳입니다. 놓칠 수 없는 경험입니다!
포어아를베르크의 미식 레스토랑
브라세리 레오니스는 뢰벤 호텔 몬타폰에 새롭게 추가된 레스토랑으로, 지역 및 제철 식재료로 만든 프랑스풍과 오스트리아 풍의 요리를 선보이는 스타일리시한 공간입니다. 슈투벤 암 알베르크에 위치한 푹스바우는 "베르그에서 식탁까지"라는 모토로 순수함의 철학을 담고 있습니다. 메뉴는 화려하고 때로는 실험적인 채소 요리와 훌륭한 육류 요리를 모두 선보입니다.
예술에 중점을 둔 호텔 히르셴에서는 독일에서 가장 아름다운 식당 중 한 곳에서 혁신의 정신으로 현지 식재료를 세심하게 다듬어 전문적으로 발효시킨 다양한 메뉴를 선보입니다. 브레겐저발트에는 또한 바이오호텔 슈바넨은 혁신적인 자연 요리가 최고 수준인 유기농 요리의 선구적인 레스토랑입니다. 현대적으로 재해석한 게임 요리로 유명합니다, 몬타포너 호프는 멋진 테라스에서 특히 즐길 수 있는 별미와 함께 특별한 식사 경험을 선사합니다.
포어아를베르크의 특별한 분위기의 레스토랑
브레겐츠의 레스토랑 바이스는 개인적이고 아늑하며 약간 도시적인 분위기를 선사합니다. 이곳에서 밀레나 브로거와 에릭 페데르센은 매력적인 정원과 함께 스칸디나비아풍의 세련된 타파스 스타일 요리를 선보입니다. 히티사우의 마을 교회가 보이는 호텔 가스트호프 크로네의 마이클 가르시아-로페즈는 정통 지역 요리를 준비합니다. 수공예 가구로 꾸며진 전통 식당은 그 자체로도 방문할 가치가 있습니다. 호텔 비르켄회헤의 레스토랑 소넨슈튀블은 송아지 고기, 치즈, 허브 등 대부분의 식재료를 클라인발저탈의 농부들로부터 공급받습니다. 호텔 무르멜리는 멋진 일광욕 테라스를 자랑하며, 특히 생선과 해산물 요리로 30년 동안 고객들에게 깊은 인상을 남기고 있습니다.
포어아를베르크의 특별한 전망을 자랑하는 레스토랑
초원과 산 사이에 자리 잡고 있는 슐후스는 브르겐저발트 크룸바흐에 위치한 소박한 제철 요리를 맛볼 수 있는 레스토랑입니다. 이곳의 아이스크림은 꼭 맛보셔야 합니다! 레스토랑 구스에서는 매력적인 정원과 조각 공원을 바라보며 식사를 즐길 수 있어요. 소고기, 양고기, 생선, 채소, 허브 등 현지에서 조달한 재료로 아시아적인 뉘앙스가 가미된 고급 요리를 맛볼 수 있습니다. 메다푸 ("모어 오브 잇")에서는 콘슈탄스 호수가 보이는 멋진 일광욕 테라스에 앉아 최고급 지역 농산물로 만든 제철 특선 요리를 즐길 수 있습니다. 산이 시야에 들어오는 히멜바르트에서는 육즙이 풍부한 유기농 스테이크와 이 지역에서 갓 잡은 신선한 생선을 제공합니다. 정통 "신선한 시장 요리"를 원한다면, 테라스와 아늑한 가든 라운지가 있는 유서 깊은 실내 레스토랑으로 가세요. 도른비른의 빌라 지구에 위치한 베르발터가 있습니다.
포어아를베르크의 여관
"저희는 알프스, 숲, 바다를 품고 있습니다." 페퍼뮐레는 오스트리아 요리에 대해 이렇게 말합니다. 이름 그대로 다양한 종류의 후추는 메뉴에 빠질 수 없는 요소입니다. 우아한 구트빈스키에서는 국제적인 감각과 창의성이 만나 계절에 따라 영감을 받은 메뉴를 선보입니다. 구퍼 55는 현지 숲과 들판, 바다에서 나는 식재료를 현대적인 요리로 재탄생시키며, 종종 아시아의 영향을 가미하기도 합니다. 크로네에서는 레스토랑 자체 연못에서 잡은 송어와 숯을 정원의 신선한 채소와 허브와 함께 요리합니다. 브레겐저발트 아우(Au)에 위치한 가스트하우스 뢰벤은 하우스 증류소를 갖추고 있으며, 캐슈페츨(Kässpätzle)과 같은 고전적인 요리로 전통을 기념하며 유산을 이어가고 있습니다.
포어아를베르크의 선술집
랑크바일에 위치한 가스트호프 모렌은 "코에서 꼬리까지"라는 모토로, 여름철에는 아름다운 정원에서 세련된 디테일이 돋보이는 최고급 슬로우 푸드를 테이블에서 즐길 수 있습니다. 펠트키르히의 자노나는 디저트 맛집으로 유명하지만 오스트리아-지중해 요리도 많이 찾는 곳입니다. 꼭 먹어봐야 할 메뉴는 부야베스입니다! 레스토랑 줌 프라이가이스트의 모토는 "죄책감 없는 탐닉"입니다 현대적이고 종종 색다른 요리를 위한 대부분의 재료는 인근 농장에서 가져옵니다. 클라인발저탈의 양지바른 언덕에 자리한 비르트하우스 호헤넥은 가벼운 알프스 요리를 제공하는 레스토랑입니다. 치즈 셀렉션과 전통 펍의 클래식한 요리도 똑같이 즐겁습니다. 근본적으로 지역적인, 가스트호프 쇤 아우시트는 그 이름에 걸맞은 레스토랑입니다. 현지 농산물에 중점을 두고 있으며 특히 스테이크 타르타르가 일품입니다.