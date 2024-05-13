비엔나 최고의 레스토랑

독보적인 클래스: 세계적 수준의 고급 레스토랑부터 최고급 비엔나 여관과 전통 선술집까지, 비엔나의 최고의 미식 명소를 만나보세요.

비엔나 미식 씬의 정수를 소개합니다. 뉴욕, 코펜하겐, 도쿄와 어깨를 나란히 할 수 있는 상과 별을 받은 장소들이지만, 독특한 비엔나의 아늑함을 간직하고 있습니다. 비엔나의 활기찬 미식 씬은 강한 리듬으로 움직입니다: 바둡. 느껴지시나요?

주목하고 즐기세요: 이 최고의 미식 공간에서는 멀티태스킹이 필수입니다. 도시의 지붕을 가로지르는 멋진 전망은 요리에 못지않고, 때로는 비엔나 강이나 반짝이는 다뉴브 강의 경치가 펼쳐지기도 합니다. 볼거리와 향기, 맛이 가득합니다: 더블 잭팟!

사람들이 모여 이야기하고, 일상의 축소판 같은 공간, 제2의 거실: 비엔나의 여관과 전통 식당, 즉 "Wirtshaus"와 "Beisl"는 하나의 문화입니다. 비엔나의 진면목을 이해하고 싶다면 이곳이 제격입니다. 이곳의 명소들은 최고의 전통 비엔나 요리를 제공하지만, 일부는 진보적인 요리에도 도전합니다.