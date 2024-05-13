비엔나 최고의 레스토랑
비엔나 미식 씬의 정수를 소개합니다. 뉴욕, 코펜하겐, 도쿄와 어깨를 나란히 할 수 있는 상과 별을 받은 장소들이지만, 독특한 비엔나의 아늑함을 간직하고 있습니다. 비엔나의 활기찬 미식 씬은 강한 리듬으로 움직입니다: 바둡. 느껴지시나요?
주목하고 즐기세요: 이 최고의 미식 공간에서는 멀티태스킹이 필수입니다. 도시의 지붕을 가로지르는 멋진 전망은 요리에 못지않고, 때로는 비엔나 강이나 반짝이는 다뉴브 강의 경치가 펼쳐지기도 합니다. 볼거리와 향기, 맛이 가득합니다: 더블 잭팟!
사람들이 모여 이야기하고, 일상의 축소판 같은 공간, 제2의 거실: 비엔나의 여관과 전통 식당, 즉 "Wirtshaus"와 "Beisl"는 하나의 문화입니다. 비엔나의 진면목을 이해하고 싶다면 이곳이 제격입니다. 이곳의 명소들은 최고의 전통 비엔나 요리를 제공하지만, 일부는 진보적인 요리에도 도전합니다.
명성 높은 스타이어렉(Steirereck)은 슈타트파크에 위치한 세계 최고의 레스토랑 중 하나입니다. 하인츠 라이트바우어는 지역 재료를 진정으로 세련되게 다듬어냅니다. 역사적인 팔레 코부르크(Palais Coburg)에서는 실비오 니콜이 계절 재료로 예술적인 요리를 선보이며, 국내에서 가장 방대한 와인 리스트도 제공합니다. 부르크 극장(Burgtheater)의 베스티뷜(Vestibül)에서도 전통과 현대가 조화를 이루는 요리를 통해 뛰어난 창의성을 느낄 수 있습니다. 에이프런(Apron)에서는 현대적인 방식으로 재해석한 전통 오스트리아 요리를 맛볼 수 있으며, 오픈 키친으로 투명성을 제공합니다. 아늑한 경험을 원하신다면 8구역(호제프슈타트)에 위치한 레스토랑 도우벡(Restaurant Doubek)을 방문해 보세요. 어두운 세련된 분위기 속에서 최대 16가지의 정교한 코스가 오픈 화로 주방에서 제공됩니다.
비엔나의 미식 레스토랑
티안(Tian)에서는 폴 이빅이 최고의 수준에서 순수 채식 요리를 제공하며, 최고의 유기농 품질의 지역 희귀 재료를 뿌리부터 잎까지 실험합니다. 콘스탄틴 필리푸(Konstantin Filippou)에서는 검은 자연목 테이블 위에서 현대적인 분위기 속에 식사할 수 있으며, 그의 순수주의 요리는 맛의 대비를 뛰어나게 활용합니다. 엔드(Aend)는 미니멀리즘을 특징으로 하며, 아방가르드 셰프 파비안 쿤젤은 의도적으로 요리 트렌드를 무시합니다. 비슷한 방식으로, 20구역(브리기텐나우)의 므라츠 & 존(Mraz & Sohn)은 캐주얼한 분위기에서 창의적인 15코스 메뉴를 제공합니다. 한편, 외곽 19구역(도블링)의 아마도르(Amador)는 이름을 딴 후안 셰프가 준비하는 정교한 국제 미식 요리로 놀라움을 선사하며, 시골 느낌의 벽돌 아치 셀러에서 식사를 즐길 수 있습니다.
특별한 분위기의 레스토랑
슈타트파크의 마이어라이(Meierei im Stadtpark)는 스타이어렉 레스토랑의 일부로, 아침부터 저녁까지 최고의 비엔나 요리를 제공하며, 비엔나 강과 그 산책로의 매력적인 전망을 제공합니다. 처음에는 배처럼 보이는 모토 암 플루스(Motto am Fluss) 레스토랑은 활기찬 다뉴브 운하에 위치해 있으며, 오스트리아를 중심으로 한 현대적인 국제 요리를 선보입니다. 국회의사당(Kelsen)에 있는 레스토랑에서는 현대적인 감각을 더한 지역 요리를 맛보며 도시 중심의 경치를 즐길 수 있습니다. 슈테판 광장(Do & Co)에 위치한 레스토랑은 멋진 도시 전망(오픈 키친도 있습니다!)을 자랑하며, 전통 비엔나 요리, 스시, 사시미, 굴, 그리고 샴페인을 제공합니다. 건배, 비엔나!
비엔나에서 특별한 전망을 즐길 수 있는 레스토랑
다스 로프트(Das Loft)는 소피텔 비엔나(Sofitel Vienna)의 18층에 위치해 있으며, "세계 각국의 요리 영감을 받은 비엔나 요리"를 아침 일찍부터 밤 늦게까지 즐길 수 있습니다. 음료를 마시러 오는 것만으로도 좋으며, 도시 위로 해가 천천히 지는 모습을 감상할 수 있습니다. 헤르치그(Herzig) 레스토랑의 옥상 테라스에서는 쇤브룬과 글로리엣을 바라보며 매우 독창적인 요리를 즐길 수 있습니다. 도심에서 조금 더 떨어진 클레 암 한슬타이히(Klee am Hanslteich)에서는 고요한 연못 옆의 숲속 분위기 속에서 도시의 번잡함을 벗어나 오스트리아 클래식 요리와 가벼운 지중해 요리를 맛볼 수 있습니다. 비엔나에서 가장 오래된 선술집인 파르비르트(Pfarrwirt)는 정원으로 손님을 유혹합니다. 오래된 밤나무 아래에서 맛보는 타펠슈피츠(Tafelspitz), 비너 슈니첼(Wiener Schnitzel), 그리고 사과 스트루들은 특히 더 맛있게 느껴질 것입니다.
비엔나 최고의 여관과 선술집
고급 비엔나 요리를 원하신다면, 후트 가스트위르츠(Huth Gastwirtschaft)를 방문해 보세요. 이곳에서는 프리타텐수프(Frittatensuppe)와 타펠슈피츠(Tafelspitz), 그리고 오스트리아 와인과 함께 즐기는 사과 스트루델(Apfelstrudel)을 맛볼 수 있습니다. 비슷한 전통을 가진 레스토랑 쭈미센 라우프판케러(Restaurant zum Weißen Rauchfangkehrer)는 네 개의 다양한 식당에서 유사한 메뉴를 제공하며, 진정한 기관입니다!
"군더더기 없는 음식"을 원하신다면, 지역적이면서도 도시적인 매력을 가진 랩스텔레(Labstelle)를 추천합니다. 더 프라이빗한 분위기를 원하신다면, 1구역의 역사적인 하일리겐크루저호프(Heiligenkreuzerhof)에 있는 북스바움 레스토랑(Buxbaum Restaurant)에서 현대적인 감각을 더한 정교한 오스트리아 요리를 즐기실 수 있습니다. 7구역(노이바우)에 위치한 슈라이너스 가스트위르츠(Schreiners Gastwirtschaft)는 평화로운 오아시스로, 매력적인 정원과 믿을 수 있는 맛있는 지역 요리, 아늑한 분위기를 제공합니다.
전설적인 플라추타(Plachutta)는 타펠슈피츠(Tafelspitz)와 최고급 비엔나 요리로 높은 평가를 받고 있으며, 비엔나에 네 곳의 지점을 운영하고 있습니다. 비엔나 콘서트하우스 근처의 그모켈러(Gmoakeller)는 진정한 비엔나 선술집 분위기 속에서 지역 클래식을 제공하는 비엔나의 대표적인 식당입니다. 창의적인 국제 요리와 전통 오스트리아 요리의 퓨전을 즐기는 분들은 20구역(브리기텐나우)에 위치한 츠비셴브뤼켄비르트(Zwischenbrückenwirt)를 방문해 보세요. 피흘마이어스 쭈름 헤르크너(Pichlmaiers zum Herkner)는 17구역(헤르날스)에 위치한 매력적인 교외 선술집으로, 풍부한 역사를 자랑하며 비우셀(Beuschel)과 슈니첼(Schnitzel) 같은 지역 클래식과 지중해 요리를 제공합니다. 10구역(파보리텐)에서는 메익스너스 가스트위르츠(Meixners Gastwirtschaft)가 소박하고 간단한 요리를 charming한 비엔나 유머와 함께 제공합니다.