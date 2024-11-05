바하우의 와이너리와 와인 선술집

유네스코 세계문화유산으로 지정된 바하우 지역은, 도나우 강을 따라 펼쳐지는 아름다운 자연경관과 함께 오스트리아 와인의 명소로 잘 알려져 있습니다.

'바하우(Wachau, 바하우)' 지역의 전통 와인 선술집과 '부셴샨크(Buschenschank)'에서는 이 지역 특유의 세 가지 품질 등급의 와인을 맛볼 수 있습니다. 각 등급은 시적인 이름을 가지고 있으며, 바하우 와인의 개성과 품질을 잘 보여줍니다.

가장 가벼운 등급은 '슈타인페더(Steinfeder)'로, 바하우에서 자생하는 한 종류의 풀에서 이름을 따왔습니다. 산뜻하고 은은한 과일 향이 특징으로, 가볍게 즐기기에 좋은 와인입니다.

다음은 '페더슈필(Federspiel)'입니다. 매 사냥에서 사용되는 미끼 장식에서 유래한 이름으로, 전형적인 드라이 와인입니다. 음식과의 궁합이 좋아 식사와 함께하기에 적합합니다.

가장 높은 등급은 '스마라그트(Smaragd)'입니다. 바하우 포도밭의 석벽 근처에서 자주 보이는 에메랄드 도마뱀에서 이름을 따왔습니다. 최상급 포도밭에서 늦게 수확한 포도로 만들어지며, 바하우 와인 가운데 가장 높은 품질을 자랑합니다.