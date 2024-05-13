스키 슬로프에서 벗어나 즐기는 액티비티
겨울 휴가 동안 슬로프에서 벗어나 활동적인 시간을 보내고 싶은 분들을 위해 오스트리아는 눈 덮인 놀이터를 제공합니다. 이처럼 완벽한 조건이 갖춰져 있으니 매일매일 야심찬 목표를 세우기에 좋은 날입니다. 유일한 한계는? 자신의 체력입니다.
오늘의 일정에는 어떤 마법 같은 오프 피스트 순간이 있을까요? 몬타퐁에서 스노슈잉, 바이센제의 두꺼운 자연 얼음 위에서 아이스 스케이팅, 잘츠부르거랜드에서 평화로운 말이 끄는 썰매를 타며 자연을 만끽하는 건 어떨까요?
1. 터보건 타기
터보건은 밤낮 없이 즐길 수 있는 진정한 겨울 스포츠입니다. 젬메링의 히르솅코겔(Hirschenkogel, Semmering)에서는 긴 겨울 밤 동안 유럽에서 가장 강력한 투광 조명 시스템을 이용해 터보건 도로를 비춥니다. 세계에서 가장 긴 투광 조명 도로는 잘츠부르크의 빌트코겔(Wildkogel)로 무려 14킬로미터에 달하는 전체 도로를 밤새 밝힙니다.
그러나 자연을 진정으로 아끼는 사람들은 지난날의 방법을 고수합니다. 손전등을 쥔 채 썰매에 몸을 싣고 숲과 초원을 가로질러 눈 덮인 산길을 오르는 거죠.
2. 스노우슈잉
잘 정비된 슬로프를 벗어나 걸음을 내딛으면 누구나 겪는 흔한 경험을 넘어서 귀중한 순간을 맞닥뜨릴 수 있습니다. 일상적인 길을 벗어나면 굉장한 광경이 펼쳐지고 벼랑에 매달려 반짝이는 신선한 눈에 경이로움을 느끼게 됩니다. 겁 많은 야생 동물을 마주치거나 누구의 손도 닿지 않은 순백의 빙하를 만날 수도 있습니다.
잘츠부르크 교외에 위치한 라우리스 계곡(Raurisertal)의 스노우슈잉(Snowshoeing) 코스는 특히 인상적입니다. 숲속으로 향하는 길을 나서기 전에 이미 머리 위로 높이 솟아오른 3천 미터 산봉우리의 위엄에 압도됩니다. 3시간의 스노우슈잉 하이킹을 마치면 알펜가스트호프 암머레르호프(Alpengasthof Ammererhof)에서 따뜻한 식사를 대접받습니다. 내려오는 길에는 터보건을 대여하거나 안락한 숙소에서 하룻밤 묵기를 권합니다.
3. 겨울 하이킹
편한 여행을 선호하시나요? 그렇다면 따뜻한 신발을 신고 겨울 하이킹에 나서보는 건 어떠세요? 오스트리아 전역에는 다양한 고도에 특별히 마련된 하이킹 코스가 수없이 많습니다. 황홀한 숲을 지나거나 햇살을 가득 머금은 목초지, 또는 고도가 높은 산악 마을을 향할 수도 있습니다. 마우테른도르프(Mauterndorf) 스키장처럼 먼저 케이블카를 타고 산에 오른 뒤에 하이킹을 시작하는 방법이 있습니다. 또는 그냥 걷기 시작하세요. 하이킹 코스 위에 자리한 수많은 호텔을 만날 수 있습니다.
4. 스키 투어
오스트리아 알프스에 위치한 몬타폰(Montafon)은 스위스 국경 근처에서 겨울철 휴식과 모험을 모두 제공하는 지역입니다. 100여 년 전, 유명 작가 어니스트 헤밍웨이가 스키를 배우기 위해 이 조용한 계곡을 찾았던 곳입니다. 당시에는 몬타폰의 풍경을 특징짓는 전통 농장이 막 지어지고 있었던 시기였습니다. 현재 3,000미터에 이르는 봉우리를 바라보면 헤밍웨이가 처음 스키를 타며 본 것과 똑같은 풍경을 감상할 수 있습니다.
겨울철 모험을 즐기고 싶다면 몬타폰이 완벽한 여행지입니다. 슬로프 밖에서는 숙련된 가이드가 눈 덮인 숲과 넓은 고산 초원을 안내하며 이 지역의 자연미를 보여줍니다. 저녁 스키 투어인 가겔렌에서는 스키장이 문을 닫은 후, 투어링 스키를 타고 샤프베르크 고원에 올라 헤드램프 불빛을 따라 계곡으로 내려옵니다.
5. 알파카 하이킹
호텔 밖으로 나서면 제펠트에서 겨울의 아름다움을 바로 느낄 수 있습니다. 길을 따라 반짝이는 눈 결정, 푸른 하늘과 하얀 산봉우리의 멋진 대비, 그리고 온화한 겨울 햇살이 차가운 뺨을 따뜻하게 감싸줍니다. 하지만 진짜 하이라이트는 알파카와의 산책입니다. 이 푹신한 동물들은 친근하고 온화한 성격으로 유명합니다.
1,200미터 높이의 고원에서 펼쳐지는 인상적인 산악 경관. 제펠트는 카르벤델 자연 공원의 일부분으로, 티롤 주에서 가장 큰 보호 지역입니다. 이곳에서는 슬로프 밖에서도 자연의 아름다움을 만끽할 수 있으며, 알파카 산책, 크로스컨트리 스키, 삼림욕 등 다양한 지속 가능한 여가 활동을 즐길 수 있습니다.
6. 아이스 스케이트 타기
겨울이 되면 바이센제 호수(Weissensee)는 유럽 최대 규모의 천연 스케이트장으로 변합니다. 두꺼운 얼음 위에서 아이스 스케이팅, 컬링, 산책 등을 즐기며 눈 덮인 봉우리의 경치를 감상할 수 있습니다.
하얀 호수를 뜻하는 바이센제는 호수 바닥의 하얀 석회암 때문에 그 이름이 붙여졌습니다. 해발 930미터에 위치한 이 호수는 가일탈 알프스 사이에 그림처럼 자리 잡고 있습니다. 바이센제를 특별하게 만드는 점은 거의 손대지 않은 호숫가로, 자연 그대로의 모습을 보존하려는 노력 덕분입니다.
7. 웰니스와 스파
사우나의 열기와 온천수의 따뜻함은 외부에서 조용히 내리는 눈을 보며 편안한 휴식을 취하는 데 안성맞춤입니다. 겨울 산책을 마친 후, 벽난로에서 나는 지글거리는 소리를 들으며 포근한 기분을 느낄 수 있습니다.
바트 가슈타인의 스파 및 겨울 스포츠 리조트는 가파른 숲이 우거진 언덕에 자리 잡은 벨 에포크 양식의 호텔과 빌라로 유명합니다. 마을 중심에는 바트 가슈타인의 상징인 폭포가 장관을 이룹니다. 해발 1,000미터에 위치한 호에 타우에른 국립공원에 있는 이 폭포는 중부 유럽에서 가장 큰 보호 지역 중 하나로, 바위에서 뜨거운 온천수가 솟아오릅니다. 많은 숙소와 스파에서 미네랄이 풍부한 온천수를 사용하여 전인적인 회복과 웰빙을 촉진합니다.
8. 횃불 하이킹
별이 빛나는 1월의 저녁, 티롤 필러제 계곡에서는 횃불 하이킹을 즐길 수 있습니다. 눈으로 덮인 풍경 속에서 차가운 공기와 입김이 얼굴 앞에 작은 구름을 만들어냅니다. 횃불의 불꽃이 어둠 속에서 유일한 광원이 되어 따뜻함을 전하며, 발밑에서 눈이 바스락거리는 소리와 발자국 소리만이 정적을 깨뜨립니다. 횃불이 주변 나무에 부드러운 그림자를 드리우며 마법 같은 분위기를 연출합니다.
필러제 계곡은 해발 835미터에 위치한 키츠뷔엘 알프스의 한 부분으로, 높은 산과 깊은 계곡, 그리고 울창한 눈 덮인 숲이 자연 그대로의 아름다움을 간직하고 있습니다. 이 지역은 겨울철 액티비티를 즐기기에 이상적이며, 크로스컨트리 스키 트레일과 스노우슈즈를 신고 눈 속을 트레킹할 수 있습니다.
9. 얼음 목욕하기
겨울에 얼음이 덮인 호수에 뛰어드는 것은 미친 짓처럼 들릴 수 있지만, 대담한 이들에게는 겨울 우울을 이겨내는 멋진 방법입니다. 하얀 눈과 맑은 하늘에 떠 있는 산들이 어우러진 풍경 속에서, 밀슈테터제 호수는 두꺼운 얼음층 아래 거의 보이지 않습니다. 얼음 목욕은 극한의 명상처럼 순간에 집중하고 깊게 호흡하는 경험을 제공합니다. 많은 사람들이 자연과의 연결을 느끼기 위해 이 도전적인 활동을 시도하고 있습니다.
11킬로미터 길이의 밀슈테터제 호수는 이러한 활동을 위한 완벽한 장소입니다. 녹베르게 생물권 공원의 완만한 언덕과 밀슈테터 알프스의 경치는 추위를 잊게 해줍니다. 용기가 부족하다면 따뜻한 점퍼를 입고 겨울 워킹, 스노우슈잉, 또는 말이 끄는 썰매를 타며 그림 같은 호수를 둘러보는 것도 좋습니다.
10. 마차 타기
맑고 추운 겨울 날, 슐라드밍에서 운전사는 포근한 담요를 끌어당기고 썰매에 올라탑니다. 고삐를 살짝 당기자 두 마리의 갈색 말이 출발하며, 말의 하네스에 달린 방울 소리가 공기를 가득 채웁니다. 썰매 아래에서 부드럽게 바스락거리는 눈소리와 함께, 마치 겨울 동화 속 장면처럼 추위도 잊게 됩니다. 이제 편안히 앉아 평화로운 고요함과 자연의 아름다움을 즐길 시간입니다.
슐라드밍-닥슈타인 지역은 슬로프 밖에서도 뛰어난 경치를 감상할 수 있는 곳입니다. 람사우 암 다흐슈타인에서는 40쌍의 말이 약 40킬로미터의 길을 따라 사람이 손대지 않은 겨울 풍경 속을 이동합니다. 걷는 것을 선호하는 이들을 위해 282킬로미터의 하이킹 트레일과 다양한 스노우슈잉 루트도 마련되어 있어, 겨울 원더랜드를 깊이 체험할 수 있습니다.