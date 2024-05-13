스키 슬로프에서 벗어나 즐기는 액티비티

스키 슬로프의 눈보라를 벗어나 웅장한 알프스를 배경으로 잊지 못할 경험을 해볼까요? 스키를 안 타는 사람들도 즐길 수 있는 겨울 액티비티를 엄선해보았습니다. 거의 모든 스키장에서 제공하는 액티비티지만, 특히 추천하는 지역도 함께 소개합니다.

겨울 휴가 동안 슬로프에서 벗어나 활동적인 시간을 보내고 싶은 분들을 위해 오스트리아는 눈 덮인 놀이터를 제공합니다. 이처럼 완벽한 조건이 갖춰져 있으니 매일매일 야심찬 목표를 세우기에 좋은 날입니다. 유일한 한계는? 자신의 체력입니다.

오늘의 일정에는 어떤 마법 같은 오프 피스트 순간이 있을까요? 몬타퐁에서 스노슈잉, 바이센제의 두꺼운 자연 얼음 위에서 아이스 스케이팅, 잘츠부르거랜드에서 평화로운 말이 끄는 썰매를 타며 자연을 만끽하는 건 어떨까요?