알베르티나 미술관/ 알베르티나 모던 미술관

알베르티나 미술관

알베르티나 미술관은 세계 굴지의 규모인 그래픽 아트 컬렉션을 보유하여 상설전을 통해 모네에서 피카소까지 모더니즘의 걸작들을 선보이고 있습니다. 합스부르크 왕가의 가장 큰 주거용 궁전이었던 알베르티나 미술관은 비엔나의 마지막 남은 요새 성벽 중 하나인 호프부르크 왕궁의 남쪽 끝에 위치하고 있습니다.

알베르티나 미술관은 프랑스 인상주의와 독일 표현주의부터 러시아 아방가르드와 현대에 이르기까지, 지난 130년 동안 가장 흥미로운 예술 사조를 전시 컬렉션으로 선보이고 있습니다. 모네의 '수련 연못', 드가의 '무희들', 르누아르의 '소녀' 뿐만이 아니라 베크만, 샤갈, 피카소, 말레비치, 워홀, 카츠의 그림을 감상하실 수 있습니다.