오스트리아의 알프스

알프스 산맥은 서쪽에서 동쪽으로 뻗어 있습니다. 오스트리아 알프스에는 수천 년 동안 사람들이 살아왔습니다.

오스트리아 알프스에서는 대조적인 풍경이 가득합니다. 높은 산봉우리는 하늘로 치솟고, 부드러운 알프스 초원은 푸르른 초목으로 빛납니다. 첫 아침 햇살이 계곡을 비추면 자연은 살아 숨 쉬기 시작합니다. 상쾌한 산공기를 들이마시며, 눈은 꽃이 만발한 초원과 고대 숲을 넘나듭니다. 여기, 마르모트가 휘파람을 불고 독수리가 하늘을 나는 이곳에서, 자연과 깊은 연결을 느낄 수 있습니다.

알프스에서의 하이킹 휴가는 자연의 리듬에 맞춰 마음을 풀고, 시간이 가장 순수하고 잊을 수 없는 형태로 흐르는 경험을 선사합니다.