오스트리아 사투리를 배워보자!
아래에 '오스트리아 사투리'의 대표적인 단어 몇 가지를 나열해 보았습니다. 보시다시피 표준 독일어와는 전혀 다른 단어가 많은데요. 독일인들도 오스트리아에 가면 생소한 단어가 많아 당황스러운 경우가 많다고 합니다. 물론 그 반대도 마찬가지고요. 오스트리아 여행할 땐 '오스트리아 사투리'를 활용해 보는 것은 어떨까요?
※한국어 | 표준 독일어 | 오스트리아 사투리 순입니다.
안녕하세요 | Guten Tag | Grüß Gott / Servus / Griaß di
안녕히 계세요(안녕히 가세요) | Auf Wiedersehen | Baba / Pfiat di / Wiederschaun
맛있어요! | Lecker! | Köstlich!
대단하다! | Toll! | Leiwand!
웨이터 | Kellner | Herr Ober
버섯 | Pilz | Schwammerl
감자 | Kartoffel | Erdapfel
토마토 | Tomate | Paradeiser
소시지 | Wurst | Knacker
아메리카노 | Americano | Verlängerter
종이백 | Tüte | Sackerl
트램 | Straßenbahn | Bim
옷장 | Schrank | Kasten
티셔츠 | T-Shirt | Leiberl
재미 | Spaß | Gaudi
가자! | gehen wir! | gemma!
올해 | dieses Jahr | heuer
바보 | Idiot / Dummkopf | Vollkoffer
뽀뽀 | Küsschen | Bussi
쉼표 | Komma | Beistrich
모기 | Stechmücke | Gelse
10그램 | 10 Gramm | Deka
가능하다 | möglich sein | Sich ausgehen
자, 한 번 연습해볼까요?? 아래 빈 칸에 들어갈 적절한 오스트리아 사투리 단어를 맞춰보세요!
1: 비엔나 국립 오페라극장으로 가고 싶어요. 트램 정류장이 어디예요?
Ich möchte in die Wiener Staatsoper gehen. Wo ist die ______-Haltestelle?
2: 웨이터 님! 주문한 자허토르테가 아직 안 나왔어요.
______! Die Sachertorte, die ich bestellt habe, ist noch nicht da.
3: 애피타이저로 버섯스프와 토마토샐러드를 주세요.
Ich hätte gerne eine ______suppe und den Paradeisersalat als Vorspeise.
4: 옷장 문이 안 열려요. 고장 난 걸까요?
Der ______ lässt sich nicht öffnen. Ist er kaputt?
5: 잘츠부르크행 레일젯 안에 종이백을 두고 내렸어요.
Ich habe mein ______ im Railjet nach Salzburg vergessen.
<정답>
1: Ich möchte in die Wiener Staatsoper gehen. Wo ist die Bim-Haltestelle?
2: Herr Ober! Die Sachertorte, die ich bestellt habe, ist noch nicht da.
3: Ich hätte gerne eine Schwammerlsuppe und den Paradeisersalat als Vorspeise.
4: Der Kasten lässt sich nicht öffnen. Ist er kaputt?
5: Ich habe mein Sackerl im Railjet nach Salzburg vergessen.