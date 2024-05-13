오스트리아의 맥주 문화

비엔나

비엔나를 대표하는 수많은 것들 중에 비엔나 라거 맥주의 기원을 빼놓고 말하기는 어렵습니다.

1840년대 초, 비엔나 근교, 슈베햐트(Schwechat) 지방의 작은 양조장을 운영하던 안톤 드레허(Anton Dreher)가 처음으로 개발한 이 맥주는 최상급의 품질은 물론 영롱한 호박색에 은은한 홉향으로 풍미가 가득하면서도 끝 맛은 홉의 살짝 씁쓸한 여운이 입안을 감싸며 전 세계적인 칭송을 이끌어냈습니다.

오스트리아에서 이 맥주의 인기가 점차 떨어졌으나 놀랍게도 수십 년간 젊고 패기 넘치는 맥주 제조업자들이 전통적인 방식으로 다시 한번 진정한 비엔나 맥주를 제조하고자 열을 올리고 있습니다. 대표적으로 오타크린거(Ottakringer) 브루어리의 로테스 츠빅클(Rotes Zwickl)과 오스트리아의 숲 구역에 위치한 바이트라(Weitra)의 작은 마을에서 열린 맥주 워크숍에서 생산한 하드마르 비오비어(Hadmar Biobier/"Hadmar organic")를 예로 들 수 있습니다.

일찍이 비엔나 7구역의 지벤슈테른브로이(Siebensternbräu)에서도 잊혀가는 맥주 양조법을 재소개하는 추세에 동참해 왔습니다.

비엔나와 비엔나 공항 중간쯤에 위치한 슈베햐트 브루어리(Brauerei Schwechat)는 여전히 오스트리아 최대 규모의 양조장에 속하지만 이곳에서 생산되는 맥주는 안톤 드레허가 만든 초창기의 비엔나 맥주와 더 이상 그리 흡사하진 않습니다. 세계적인 추세로 보면 대형 맥주회사든 소규모 양조장이든 가볍고 쉽게 소비할 수 있는 맥주의 수요가 많아졌습니다. 오스트리아도 다르지 않습니다. 오스트리아에서 가장 대중적인 맥주는 매르첸(Märzen)으로 알코올 도수 5퍼센트에 약간 씁쓸한 맛이 나는 가벼운 라거 맥주입니다.

오타크링거 (Ottakringer)는 비엔나에서 가장 유명한 맥주라고 할 수 있습니다. 또한 브라우베어크(BrauWerk)라 불리는 독립된 양조장에서는 뛰어난 시즌 맥주를 생산합니다. 각각의 수제 맥주는 주요 성분 세 가지를 특화 시켜 만듭니다. 하우스마르케 1(Hausmarke 1)은 효모균, 하우스마르케 2는 홉, 하우스마르케 3은 맥아에서 특유의 풍미의 이끌어냅니다.