미식의 도시, 비엔나로
Vienna Bites 2026
Introduction
독특한 '비엔나 요리'
비엔나 요리의 가장 큰 특징은 다문화가 융합되어 있다는 점입니다. 합스부르크 제국 시대의 영토였던 보헤미아, 헝가리, 발칸, 이탈리아 등의 영향을 받았으며, 특히 보헤미아 요리가 큰 역할을 했습니다. 18~19세기에는 보헤미아 출신 여성들이 비엔나의 상류층 가정에서 요리사로 일하며 고향의 레시피를 가져온 것이 오늘날 비엔나 요리의 기반이 되었습니다.
19세기에는 원래 합스부르크 제국에 속하던 각 지역의 레시피가 수도 비엔나에서 더욱 세련되게 다듬어져, 오늘날 우리가 알고 있는 ‘전형적인 비엔나 요리’가 형성되었습니다. 그 이후로도 비엔나 요리는 전통을 이어가면서 현대의 취향과 트렌드를 반영하며 꾸준히 발전해오고 있습니다.
입맛 따라 즐기는 비엔나 미식 여행
비엔나 요리의 장르는 높은 조리 기술이 요구되는 내장 요리부터, 고전 레시피를 대담하게 재해석한 오토퀴진(Auto Cuisine), 합스부르크 황비들도 사랑했던 디저트 메르슈파이제(Mehlspeise)까지 매우 다양합니다. 대부분의 레스토랑에서는 채식주의자(베지테리언)와 비건을 위한 메뉴를 제공합니다.
또한, 합리적인 가격으로 옛 전통 가정식을 즐길 수 있는 비즐부터, 미쉐린 3스타 레스토랑까지, 취향에 맞게 선택할 수 있습니다.
비엔나 요리는 주로 다음과 같은 장소에서 즐길 수 있습니다:
소박한 대중식당, 비즐(Beisl)
전통 요리를 제공하는 레스토랑, 가스트하우스(Gasthaus)
아름다운 인테리어와 케이크가 자랑인 카페, 카페하우스(Kaffeehaus)
와이너리에 딸린 와인 술집, 호이리게(Heuriger)
가볍게 들를 수 있는 소시지 가판대, 뷔르스텔슈타트(Würstelstand)
세계적으로 인정받는 미쉐린 스타 레스토랑
특히, 비엔나의 카페하우스 문화, 호이리게 문화, 소시지 가판대 문화는 모두 유네스코 무형문화유산에 등록되어 있어, 음식의 맛뿐만 아니라 문화와 역사까지 체험할 수 있는 최적의 장소입니다.
도시 속 농업과 지속 가능성
비엔나는 대도시이면서도 농업이 매우 활발하게 이루어지고 있습니다. 시 전체 면적의 약 15%가 농지이며, 그 중 약 3분의 1은 유기농 재배를 실천하고 있습니다. 특히 오이는 국내 생산량의 약 3분의 2를 차지할 정도로 중요하여 ‘오이의 수도’로 불리기도 합니다.
그 밖에도 와인, 달팽이, 꿀, 심지어 카페에서 나오는 커피 찌꺼기를 활용해 재배한 버섯 등 다양한 식재료가 생산되고 있습니다.
많은 레스토랑에서는 ‘팜 투 테이블(Farm-to-Table)’를 실천하고 있습니다. 생산지에서 소비지까지의 운송 거리가 짧고, 제철 식재료를 사용하며, 유기농 재배를 하고, 지역 주민들이 참여한다는 점 모두가 지속 가능성에 기여합니다. 비엔나에서 ‘팜 투 테이블'은 단순한 트렌드가 아니라 일상입니다.
비엔나산 와인
비엔나는 세계에서 유일하게 상업적 와인 생산이 가능한 규모의 포도밭을 가진 수도입니다. 포도밭 총 면적은 약 600헥타르이며, 166개의 와이너리가 운영 중이고, 그 중 절반 정도는 유기농 재배를 실천하고 있습니다. 또한 약 100곳의 호이리게(Heuriger, 와이너리와 연계된 술집)에서는 자가 양조 와인과 전통 음식을 즐길 수 있습니다.
비엔나산 와인의 약 85%는 백포도주이며, 그 중 약 40%는 혼합 포도로 만든 와인인 ‘비너 게미슈터 자츠(Wiener Gemischter Satz)’입니다. 여러 품종의 포도를 혼합해 재배하고 양조하여 만든 이 와인은 산미와 향의 균형이 뛰어난 것이 특징입니다. ‘비너 게미슈터 자츠’는 슬로푸드(Slow Food) 인증과 오스트리아 DAC 인증을 받았습니다.
비엔나산 와인을 제대로 즐기고 싶다면, 누스베르크(Nussberg), 칼렌베르크(Kahlenberg), 하일리겐슈타트(Heiligenstadt) 등 지역으로 발길을 옮겨보세요. 호이리게나 조금 더 간단한 부셴샨크(Buschenschank)에서 포도밭을 바라보며 와인을 즐길 수 있습니다. 특히 9~10월에는 발효 중인 모스트(Most)와 슈트룸(Sturm)을 맛보려는 사람들로 붐비고, 11월에는 햇 와인을 즐기려는 사람들로 활기를 띱니다.
식탁을 아름답게 장식하는 공예품
비엔나 요리의 매력은 음식뿐만 아니라 식탁을 꾸미는 방식에도 있습니다. 1718년 창업한 자기 브랜드 아우가르텐(Augarten Porzellan), 1823년 창업한 크리스털 브랜드 로브마이어(J. & L. Lobmeyr), 1847년 창업한 은제품 공방 야로신스키 & 보고안(Jarosinski & Vaugoin), 1882년 창업한 은제품 공방 비너 실버 마누팍투어(Wiener Silber Manufactur) 등 전통 명가들이 세련된 테이블 세팅을 선보입니다. 또한 현대 디자이너 온카 알마이어-베크(Onka Allmayer-Beck)의 오브제 같은 도예 작품 등도 더해져, 전통과 현대가 공존하는 비엔나의 테이블 문화를 경험할 수 있습니다.
또한 박물관과 미술관에서도 비엔나 식탁에 담긴 예술을 만날 수 있습니다.
호프부르크 왕궁 내 궁정 은기 컬렉션: 2026년 재개관 예정
오스트리아 응용미술박물관(MAK): 테이블웨어 컬렉션이 풍부하며, 2026년 5월 9일부터 11월 1일까지 음식, 테이블웨어, 패션을 주제로 한 특별 전시 ‘THE WELL-DRESSED TABLE’ 개최 예정
미술사 박물관(KHM): 2026년에는 ‘A Bite of Art’를 주제로 회화와 음식을 결합한 체험 프로그램과 패키지를 제공
숫자로 보는 비엔나의 미식 실력
음식점(레스토랑, 호이리게, 소시지 가판대, 카페하우스 등): 약 8,000곳 (출처: 2025년 비엔나 상공회의소 연간 통계)
카페하우스: 약 2,000곳 (출처: 2025년 비엔나 상공회의소 연간 통계)
샤니가르텐(테라스석·가든카페): 약 4,000곳 (출처: 비엔나 상공회의소, 2026년 3월 24일 보도자료)
유네스코 무형문화유산: 3건 / 전통 카페 문화(2011년), 호이리게 문화(2019년), 소시지 가판대 문화(2024년)
와인 생산: 포도밭 면적 약 600헥타르, 166곳의 와이너리, 약 100곳의 호이리게 및 부셴샹크
(출처: 오스트리아 통계청 2020년 농업조사·2022년 공표, 비엔나 농업회의소)
농업 경영체: 455개
국제적 평가
미쉐린 가이드 선정 스타 레스토랑 : 18곳 (2026년)
3스타: 2곳 (Restaurant Amador, Steirereck)
2스타: 4곳 (Silvio Nickol Gourmet Restaurant, Konstantin Filippou, Mraz & Sohn, Doubek)
1스타: 12곳
고 에 미요(Gault & Millau) 선정 고평가 레스토랑: 168곳 (2026년)
또한 Steirereck는 2025년 세계 50대 레스토랑(World’s 50 Best Restaurants)에서 33위에 올랐습니다.
숫자로 보는 비엔나의 미식 실력
음식점(레스토랑, 호이리게, 소시지 가판대, 카페하우스 등): 약 8,000곳 (출처: 2025년 비엔나 상공회의소 연간 통계)
카페하우스: 약 2,000곳 (출처: 2025년 비엔나 상공회의소 연간 통계)
샤니가르텐(테라스석·가든카페): 약 4,000곳 (출처: 비엔나 상공회의소, 2026년 3월 24일 보도자료)
유네스코 무형문화유산: 3건 / 전통 카페 문화(2011년), 호이리게 문화(2019년), 소시지 가판대 문화(2024년)
와인 생산: 포도밭 면적 약 600헥타르, 166곳의 와이너리, 약 100곳의 호이리게 및 부셴샹크
(출처: 오스트리아 통계청 2020년 농업조사·2022년 공표, 비엔나 농업회의소)
농업 경영체: 455개
국제적 평가
미쉐린 가이드 선정 스타 레스토랑 : 18곳 (2026년)
3스타: 2곳 (Restaurant Amador, Steirereck)
2스타: 4곳 (Silvio Nickol Gourmet Restaurant, Konstantin Filippou, Mraz & Sohn, Doubek)
1스타: 12곳
고 에 미요(Gault & Millau) 선정 고평가 레스토랑: 168곳 (2026년)
또한 Steirereck는 2025년 세계 50대 레스토랑(World’s 50 Best Restaurants)에서 33위에 올랐습니다.