2026년, 비엔나는 '미식'을 관광 테마로 내세워, 이 도시가 자랑하는 유일무이한 환경과 역사가 만들어낸 미식 체험과 요리 문화를 소개합니다. 올해는 비엔나에 '한 입 베어 물며', 그 매력을 온전히 맛보는 건 어떨까요?

독특한 '비엔나 요리'



비엔나 요리의 가장 큰 특징은 다문화가 융합되어 있다는 점입니다. 합스부르크 제국 시대의 영토였던 보헤미아, 헝가리, 발칸, 이탈리아 등의 영향을 받았으며, 특히 보헤미아 요리가 큰 역할을 했습니다. 18~19세기에는 보헤미아 출신 여성들이 비엔나의 상류층 가정에서 요리사로 일하며 고향의 레시피를 가져온 것이 오늘날 비엔나 요리의 기반이 되었습니다.

19세기에는 원래 합스부르크 제국에 속하던 각 지역의 레시피가 수도 비엔나에서 더욱 세련되게 다듬어져, 오늘날 우리가 알고 있는 ‘전형적인 비엔나 요리’가 형성되었습니다. 그 이후로도 비엔나 요리는 전통을 이어가면서 현대의 취향과 트렌드를 반영하며 꾸준히 발전해오고 있습니다.