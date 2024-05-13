「今年の」を意味する「ホイリゲ」は、1年未満のワインの新酒のことで、それを提供する居酒屋もおなじくこう呼ばれます。秋一番に収穫され仕込まれたワインは、公式には聖マルティン祭の日(11月11日)に初めて開封されます。そこでこの限られた日数内で「只今営業中」を示すのに、入り口の軒先に小枝の束が目印としてぶら下げられています。

かすかに炭酸が残る辛口の白ワインを、ワイングラスではなく1/4リットルのジョッキで飲むのがホイリゲです。

ホイリゲでの食べ物はビュッフェ・コーナーでセルフサービスで買ってきます。チーズや自家製ハム、ソーセージやバーベキュー、サラダなどの軽食も用意されています。

ウィーンのホイリゲが最も集中しているのはグリンツィングとその周辺です。その他、地元の人に人気のコーベンツルや、ビーサムベルク山のふもとのシュタンマースドルフ、オーバラー、ヌスドルフなどにもホイリゲが多数あります。

ホイリゲにつきものの音楽「シュランメル」はシュランメル兄弟がつくりだしたウィーンの大衆音楽で、ヴァイオリンやアコーディオン、ギターを演奏しながら歌います。 週末には散歩やハイキング帰りに立ち寄る家族連れでにぎわいます。



地方に行くとホイリゲのかたちが異なってきます。

食べ物はビュフェではなくて、「ブレッテルヤウゼ」が一般的です。

「ブレッテルヤウゼ」とはハム、ベーコン、チーズにパプリカ、ピクルス、西洋わさびやペーストを添えて、板(ブレッテル)に載せた軽食(ヤウゼ)です。

パンは別料金で頼みます。

子供やアルコールに弱い方に人気なのは「トラウベンサフト」(ブドウジュース)です。

地方のホイリゲは、ぶどう農家に併設されているので、縁に囲まれた屋外で新酒のワインとブレッテルヤウゼを友人や家族で楽しむことができます。