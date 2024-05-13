비엔나 시청 앞 스케이트장

해마다 11월부터 이듬해 3월까지 비엔나 시청 앞 광장은 세계에서 가장 아름다운 스케이트장으로 변신합니다.

일 년 내내 각양각색의 행사가 개최되어 시민과 관광객의 발길이 끊이지 않는 비엔나 시청 앞 광장. 위풍당당한 네오바로크 양식의 시청사를 배경으로 둔 이 광장은 11월부터 이듬해 3월까지 비엔나 아이스드림(Wiener Eistraum)이라는 이름의 스케이트장으로 변신합니다.

매년 보통 11월 중순부터 크리스마스 마켓 행사의 연장선으로 작은 아이스링크에서 비엔나 아이스드림이 문을 엽니다. 크리스마스의 로맨틱한 분위기 속에서 아이스 스케이팅과 크리스마스 쇼핑, 식사를 즐길 수 있습니다. 아이들을 위한 다양한 이벤트도 준비되어 있죠. 소규모 아이스드림은 1월 초까지, 섣달 그믐날을 제외한 모든 날 운영합니다.

1월 초~중순부터는 대규모 비엔나 아이스드림이 시작됩니다. 총 면적이 9500m²나 되는 스케이트장으로 4구역으로 나누어져 있습니다. 건물 2층으로 이루어져 2층 '스카이링크'에는 120m의 램프웨이로 연결되어 있습니다. 이뿐만 아니라 컬링 레인도 있어 그야말로 비엔니 최대 겨울 스포츠 프로그램이라고 할 수 있습니다.

두 아이스링크 사이와 주변에 늘어선 가판대에서는 펀치와 홍차를 마시면서 언 몸을 녹일 수 있습니다. 얼음 위를 누비고 다니느라 기운이 다 빠져버렸다면 풍성한 현지 음식들로 허기진 배를 채울 수도 있지요. 밤이면 광장 전체에 다채로운 빛의 향연의 펼쳐지기 때문에 꼭 스케이트를 타지 않더라도 이곳에 가볼 만한 이유는 충분합니다. 아름다운 시청사와 신난 사람들의 모습이 비엔나의 겨울을 한층 더 즐겁게 만들어 주고 있습니다.

스케이트화를 개인적으로 준비할 필요가 없습니다. 어린이부터 어른까지 모두를 위한 스케이트화 대여가 가능합니다. 짐 보관소도 있으니 부담없이 즐기세요!

월요일부터 금요일 오전 9시부터 오후 4시 및 주말 종일은 어린이와 초보자를 위한 초보자 링크는 무료로 열려 있습니다. 오후 5시 이후부터는 컬링레인으로 바뀌어 애호가들이 경기를 즐기기도 합니다.

자세한 입장시간 및 영업일은 공식사이트를 참조하세요!