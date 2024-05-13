「고요한 밤」의 선율을 찾아
200여 년 전 잘츠부르크 근교에서 태어난 크리스마스 캐럴
잘츠부르크 근교에 위치한 오베른도르프(Oberndorf). 기막힌 우연으로 성 니콜라우스 교회에서 오르간을 연주하는 교사 프란츠 크사버 그루버(Franz Xaver Gruber) 와 당시(1817~1819년) 성당의 신부였던 요제프 모르(Josef Mohr)가 만납니다. 요제프 신부는 성당에 부임할 당시 한 시를 완성해 둔 상태였는데, 훗날 한 곡의 가사로 쓰이게 됩니다. 1년 후, 그루버가 가사에 어울리는 감동적인 멜로디를 작곡하여 1818년 12월 24일 저녁, 「고요한 밤 거룩한 밤」을 처음으로 선보입니다. 세계적으로 가장 사랑받는 크리스마스 캐럴이 탄생하는 순간입니다.
당시 나폴레옹 전쟁으로 유럽 전역이 황폐해지고 국경은 나날이 바뀌었습니다. 당시 오베른도르프 역시 점령국이 수차례 바뀌었으며 시민들은 수년간 힘든 시기를 겪고 있었습니다. 이런 억압적 분위기 속에서 요제프 신부와 그루버가 선사하고 싶었던 건 작은 희망이었습니다.
「고요한 밤 거룩한 밤」은 오스트리아 국경을 넘어 급속도로 퍼져나갑니다. 특별한 전달 매체가 없던 시대였지만, 노래 자체의 힘과 한 곡조 하는 상인들 덕분이었습니다. 상인들은 독일에서 열리는 여러 견본 시에서 캐럴 공연을 펼치는가 하면, 프로이센 왕궁에 이를 전하기도 했습니다. 1854년, 왕궁 음악 감독이 이 곡의 악보 사본을 요청했고 이에 그루버가 캐럴의 탄생 경위를 기록합니다. 이를 통해 1818년 크리스마스이브, 오베른도르프의 역사적인 날을 자세히 확인할 수 있습니다.
「고요한 밤 거룩한 밤」의 탄생지, 오베른도르프
「고요한 밤 거룩한 밤」을 처음으로 공연한 오베른도르프(Oberndorf)는 잘츠부르크 시내에서 자동차를 타고 북쪽으로 30분 정도 달리면 나오는 자그마한 마을입니다. 1818년 12월 24일에 「고요한 밤 거룩한 밤」이 울려 퍼진 성 니콜라우스 교회는 현재 ‘고요한 밤 거룩한 밤 예배당’이라는 별칭으로 널리 알려져 있습니다.
성 니콜라우스 교회는 1798년에 지어졌지만, 여러 차례 홍수를 만났습니다. 1897년과 1899년 홍수로 인해 수복 불가능할 정도로 파손되었고 1906년에는 완전히 헐리기도 했습니다. 그 후 1930년부터 1936년까지 건물을 새로이 지었고 오늘날의 ‘고요한 밤 거룩한 밤 성당’이 완성되었습니다. 교회를 허물기 전에 쓰이던 가구들은 잘 보존되어 현재까지 예배당에서 쓰이고 있습니다.
「고요한 밤 거룩한 밤」의 역사를 짚어보는 유서 깊은 지역
「고요한 밤 거룩한 밤」의 유래를 찾을 수 있는 지역은 아른스도르프(Arnsdorf), 할라인(Hallein), 마리아파르(Mariapfarr), 오베른도르프(Oberndorf), 잘츠부르크(Salzburg), 바그라인(Wagrain), 휘겐(Fügen) 등 잘츠부르크주와 티롤 주, 오버외스터라이히 주까지 널리 퍼져있습니다.
고요한 밤 박물관: 오베른도르프에 위치합니다. 「고요한 밤 거룩한 밤」의 보급과 발전의 역사를 주로 다루고 있습니다.
할라인의 켈텐 박물관 (Kelten Museum): 『유명한 「고요한 밤 거룩한 밤」이 만들어진 진짜 이유』라는 제목의 서적은 잘츠부르크 할라인에 위치한 켈텐 박물관 내 ‘고요한 밤 거룩한 밤 공문서관’에 보관되어 있습니다. 곡이 탄생한 밤에 관해 프란츠 그루버 가 직접 적은 증언 서입니다.
작사: 요제프 모르 (Joseph Mohr, 1972~1848)
1972년 12월 11일 잘츠부르크, 요제프 모르는 혼인을 하지 않은 부모에게서 태어났습니다. 그의 가족은 가난했고 살던 집은 습기가 많아 건강에 좋지 않았습니다. 그러나 잘츠부르크 대성당의 사제가 젊은 모르의 음악적 재능을 발견하여 양질의 교육을 받을 수 있도록 힘써주었습니다. 소년 모르는 대학교에서 성가대로, 성 페터 수도원(Stift Sankt Peter)에서 노래와 바이올린 연주로 자신의 재능을 꽃피웠습니다. 19세에 철학 공부를 마치고 잘츠부르크에 있는 가톨릭 신학교에 입학하여 1815년에 정식 사제가 되었습니다.
작곡: 프란츠 크사버 그루버 (Franz Xaver Gruber, 1787 ~ 1863)
1787년 11월 25일, 그루버는 가난한 농가에서 태어났습니다. 그는 생계유지를 위해 가족을 도와 아마포(리넨)를 만들어야 했지만, 음악을 정말 좋아했습니다. 다행히 그의 초등학교 선생님이 그루버의 재능을 발견하였고, 아버지에게는 비밀로 하고 오르간을 가르쳤습니다. 그루버는 열한 살에 자신의 악기를 처음으로 손에 넣었습니다. 이후 1805년에 교사가 되기 위해 본격적으로 공부를 시작했습니다. 나폴레옹전쟁으로 인해 고난이 가득한 시대였음에도 불구하고 1807년에 학업을 마쳤고 스무 살이 되던 해에 교사, 교회 관리인, 오르간 연주자로 헌신하면서 아른스도르프에 정착했습니다. 아른스도르프는 그가 모르의 신뢰를 얻어 「고요한 밤 거룩한 밤」의 멜로디를 작곡한 곳이기도 합니다.
세계적 인기와 명성은 고장 난 오르간 덕분이다?!
1818년 12월 24일, 만약 성 니콜라우스 교회에 비치된 오르간이 고장 나지 않았다면 「고요한 밤 거룩한 밤」은 세계적인 크리스마스 캐럴로 거듭나지 못 했을지도 모릅니다.
망가진 오르간을 수리하러 온 사람은 티롤 지역의 오르간 제작 장인인 칼 마우라허(Carl Mauracher)였습니다. 오베른도르프에서 「고요한 밤 거룩한 밤」을 처음 들은 마우라허는 악보를 들고 고향인 칠러탈(Zillertal)의 휘겐(Fügen)으로 돌아갔습니다. 그가 연주한 「고요한 밤 거룩한 밤」은 순식간에 티롤 주민들의 마음을 사로잡았습니다.
당시 티롤에는 물건을 팔러 다니면서 연주하는 유랑악단이 많이 살고 있었고 「고요한 밤 거룩한 밤」은 유랑악단에 의해 국경을 넘어 널리 널리 퍼져 나갔습니다.
원어로 불러보자!
처음 선보인 이후로부터 200년 남짓 흐른 현재에도 오스트리아 국민에게 「고요한 밤 거룩한 밤」은 매우 특별한 크리스마스 송입니다. 강림절은 크리스마스 4주 전 일요일부터 시작됩니다. 4주의 일요일에는 아드벤츠크란츠(Adventskranz, 전나무로 만든 월계관 위에 네 개의 초를 장식한 것)의 양초 하나에 불을 붙이면서 크리스마스 송을 부르고 쿠키를 먹는데, 그때는 「고요한 밤 거룩한 밤」을 부르지 않습니다. 이 노랫소리를 들을 수 있는 날은 강림절 행사 중 가장 중요한 크리스마스이브 미사 시간으로 교회에 모인 사람 모두가 합창합니다. 또 미사가 끝난 후 귀가해서 크리스마스 선물을 개봉할 때도 가족이 모여 크리스마스와 관련된 노래들을 부른 뒤 마무리로 꼭 「고요한 밤 거룩한 밤」을 부릅니다.
단순한 크리스마스 송이라는 타이틀을 넘어 오스트리아 국민의 크리스마스 정신을 지켜온 「고요한 밤 거룩한 밤」. 올 크리스마스에는 독일 원어로 부르면서 그 울림을 가슴 깊이 새겨보는 건 어떨까요?