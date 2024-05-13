「고요한 밤」의 선율을 찾아

「고요한 밤 거룩한 밤」의 탄생지, 오베른도르프

「고요한 밤 거룩한 밤」을 처음으로 공연한 오베른도르프(Oberndorf)는 잘츠부르크 시내에서 자동차를 타고 북쪽으로 30분 정도 달리면 나오는 자그마한 마을입니다. 1818년 12월 24일에 「고요한 밤 거룩한 밤」이 울려 퍼진 성 니콜라우스 교회는 현재 ‘고요한 밤 거룩한 밤 예배당’이라는 별칭으로 널리 알려져 있습니다.

성 니콜라우스 교회는 1798년에 지어졌지만, 여러 차례 홍수를 만났습니다. 1897년과 1899년 홍수로 인해 수복 불가능할 정도로 파손되었고 1906년에는 완전히 헐리기도 했습니다. 그 후 1930년부터 1936년까지 건물을 새로이 지었고 오늘날의 ‘고요한 밤 거룩한 밤 성당’이 완성되었습니다. 교회를 허물기 전에 쓰이던 가구들은 잘 보존되어 현재까지 예배당에서 쓰이고 있습니다.