"그럴지도 모르겠습니다," 라고 말하는 이는 베네딕토회 멜크 수도원의 루트비히 신부입니다. "물론 절대라고 단언할 수는 없지만요. 지금도 수도원을 찾는 작업자들은, 화가든, 석공이든, 전기 기술자든, 모두 잠시 숨을 고르고 먼저 위를 올려다봅니다. 예를 들어 탑이나 수도원 교회의 예수 상을, 아니면 교회의 천장화를 보면서요. 멜크 수도원을 찾는 사람들은 항상 하늘을 올려다보며 감탄하곤 합니다."

"18세기의 노동자들과 장인들도 같은 방식으로 감동하고 압도되었을 것이라고 생각합니다," 라고 신부는 이어 말합니다. "아마도 오스트리아에는 멜크 수도원처럼 높이를 추구하는 건축물은 다른 곳에 없을 것입니다."