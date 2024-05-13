오페레타 <박쥐> 초연 150주년

제2막: 속고 속이는 허구의 연말 파티

아이젠슈타인은 자신을 프랑스의 귀족인 르나르 후작이라고 속이고 러시아 귀족 오를로프스키가 주최하는 파티에 참석한다. 그곳에는 변덕쟁이 손님들이 많았다. 사실 모두 아이젠슈타인과 관련이 있는 사람들로 팔케 박사의 작전에 협력해 변장한 것이었다. 다만, 이들은 변장했다는 것을 서로 모르고 있다. 다음은 주요 참석자 명단이다.

손님① : 아이젠슈타인의 하녀 아델레가 변장한 러시아 여배우 올가 : 아이젠슈타인에게 “우리집 하녀와 닮으셨소”라는 말을 듣지만, “친애하는 후작님, 당신같은 분은”이라고 노래하며 웃어넘긴다.

손님② : 형무소 소장 프랑크가 변장한 프랑스 기사 샤그랑 : 아이젠슈타인도 프랑스 귀족이라고 하니 프랑스인끼리 대화해 보라는 주위 사람들의 부추김에 둘은 엉터리 프랑스어를 남발한다.

손님③ : 아이젠슈타인의 아내 로잘린데가 변장한 가면 쓴 헝가리 백작부인 : 모두에게 진짜 헝가리 사람이냐는 의심을 받자 헝가리 민속 음악인 <차르다시>를 불러 의심을 잠재운다.

이 헝가리 백작부인의 정체가 자신의 아내인 줄은 꿈에도 모르고 한눈에 반한 아이젠슈타인. 자신이 뽐내던 회중시계를 보여주면서 유혹하지만 그녀에게 회중시계를 빼앗겨버린다.

서로 정체를 숨긴 채 즐기던 파티는 절정으로 치닫고 오를로프스키가 <샴페인의 노래>를 부른다. 아침 6시를 알리는 종이 울리고 아이젠슈타인과 형무소 소장 프랑크는 귀가한다.