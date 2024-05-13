탐스러운 바하우 살구

바하우 살구의 기원

살구의 원산지는 중국으로, 약 4000년 전부터 재배되었습니다. 알렉산더 대왕이 살구를 그리스와 이탈리아에 전파하였고, 그 후 로마인들이 바하우 지역에 살구를 널리 퍼뜨린 것으로 알려져 있습니다. 에우기피우스(Eugippius)가 저술한 <성 세베리노의 삶(Vita S. Severini)>에 기록된 바에 따르면 도나우 지방의 살구 재배는 약 2000년 전에도 이미 이루어지고 있었다고 합니다.

살구는 장미과(Rosaceae)에 속하며, 학명은 Prunus armeniaca입니다.