최신 소식 및 주요 안내사항

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2026.03.26

락센부르크 궁전 공원이 2026년 3월 28일부터 개장합니다.

오스트리아 최대 규모의 역사적 경관 공원으로, 산책과 문화·자연 체험을 함께 즐길 수 있으며 비엔나에서 당일치기로 방문할 수 있습니다.

비엔나 중앙역에서 Postbus 210번을 이용하면 약 35분 소요됩니다.

프란첸부르크 성에서는 매일 가이드 투어가 진행됩니다.

2026.03.26

빈 콘체르트하우스와 빈 무지크페라인의 2026/2027 시즌 공연 프로그램이 발표되었습니다.

2026.03.26

오스트리아 여행 시 유의사항

현재 오스트리아 당국은 치안 강화를 위해 불법 체류 단속을 강화하고 있습니다.

외출 시에는 신분을 확인할 수 있는 서류를 반드시 지참해 주시기 바랍니다.

(여행자의 경우 유효기간이 3개월 이상 남은 여권)

2026.03.19

2026년 미쉐린 가이드 오스트리아가 발표되었습니다.

총 203개 레스토랑이 선정되었으며,

미쉐린 스타 레스토랑 101곳, 빕 구르망 61곳, 그린 스타 41곳이 포함되었습니다.

2026.03.17

비엔나 중심부에 위치한 전통 카페 카페 첸트랄(Café Central)이 전면 리모델링을 위해 2026년 3월 16일부터 약 6개월간 휴업합니다.

재개장은 2026년 가을로 예정되어 있습니다.

같은 건물인 페르스텔 궁전의 이벤트 홀도 함께 운영이 중단되며,

공사 기간 동안 프라이웅의 하라흐 궁전에 팝업 공간 ‘Decentral’이 운영됩니다.

2026.03.17

비엔나 제체시온 앞에 위치한 인터랙티브 전시

「요한 슈트라우스 – 뉴 디멘션 요한 슈트라우스 박물관」은

2026년 3월 16일부터 당분간 휴관하며, 재개관 일정은 미정입니다.

2026.02.27

안 데어 빈 극장(MusikTheater an der Wien)에서는 황제 요제프 2세 시대 궁정악장이었던 플로리안 레오폴트 가스만 작곡, 라니에리 데 칼차비지 대본의 18세기 대표 오페라 패러디 작품 『오페라 세리아(L’opera seria)』를 2~3월에 걸쳐 공연합니다.

1769년 당시 부르크 극장에서 초연된 이 작품은 오페라 풍자의 전형으로 평가되며, 이번 공연에서는 18세기 음악 해석의 권위자 크리스토프 루세와, 풍자성과 코믹함을 결합한 연출로 알려진 로랑 펠리가 참여합니다. 루세는 자신의 앙상블 ‘레 탈랑 리리크’를 직접 지휘합니다.

공연 일정

2026년 2월 28일(초연), 3월 2·4·7·9·11일 / 각 19:00 시작

장소

MusikTheater an der Wien (Linke Wienzeile 6, 1060 Wien)

2026.02.24

2026년 브레겐츠 페스티벌은 80주년을 맞이합니다. 이를 기념해 8월 1일 호수 무대에서 누구나 참여할 수 있는 대규모 합창 공연이 개최됩니다.

호주 출신 지휘자 스티븐 무어가 지휘를 맡으며, 페스티벌 솔리스트, 브레겐츠 페스티벌 합창단, 프라하 필하모닉 합창단, 바이에른 방송 합창단 등과 함께 수천 명이 참여하는 야외 공연이 펼쳐질 예정입니다.

2026.02.19

비엔나 도심 철도 공사 안내입니다.

2026년 9월 7일부터 2027년 10월 말까지 ÖBB S-Bahn 노선 중 프라터슈테른(Praterstern)–비엔나 중앙역(Wien Hauptbahnhof) 구간이 공사로 전면 운행 중단됩니다.

이에 따라

비엔나 교통국은 버스 및 지하철 운행을 강화할 예정이며

공항열차(CAT) 역시 해당 구간 이용 불가로 장기간 운휴 예정

대체 버스가 운행될 계획입니다

2026.02.02

유로비전 송 콘테스트 2026이 비엔나에서 개최됩니다.

결승: 2026년 5월 16일

준결승: 5월 12일, 14일

장소: 비엔나 슈타트할레

오스트리아의 우승으로 개최가 확정되었으며, 1967년과 2015년에 이어 세 번째 비엔나 개최입니다. 또한 2026년은 대회 70주년을 맞는 해입니다.

2026.01.29

모차르트 생탄 270주년을 맞아 모차르트하우스 비엔나에서 특별 가이드 투어가 진행됩니다.

매월 다양한 테마로 운영되며

영어 투어: 17:30 (3유로 + 입장료)

독일어 투어: 19:00 (5유로 + 입장료, 폐관 후 진행)

상반기 주요 일정

1/30, 2/27, 3/8, 3/27, 4/24, 5/10, 5/26, 6/26 등

2026.01.21

뮤지컬 「마리아 테레지아」의 공연 기간이 연장되었습니다.

현재 2026년 12월까지 티켓 예약이 가능하며,

공연 장소는 비엔나 구시가지의 로나허 극장입니다.