클림트가 여름마다 찾은 휴양 도시, 아터제호의 비교불가한 매력
오스트리아의 자랑이자 세계적인 화가, 구스타프 클림트의 풍경화 무려 46점에 등장하는 곳, 아터제(Attersee)의 매력을 직접 확인할 기회! 클림트는 일생의 반려자라고 알려진 연인 에밀리 플뢰게와 이곳에서 여름 휴가를 보내며 그림을 그렸습니다. 그 중 작은 성을 그린 ‘리츨베르크Litzlberg’는 2011년 소더비 경매에서 무려 3600만 달러에 새로운 주인을 찾아갔습니다.
아터제 호숫가의 클림트 산책로를 걷다 보면 클림트가 휴가 중에도 그림을 멈추지 않았던 이유가 보입니다.
클림트의 흔적이 살아 있는 캄머 성과 빌라 파울리크
클림트의 그림에 여러 각도로 등장하는 건물, 캄머 성(Kammer Castle)과 클림트의 여름 별장 빌라 파울리크(Villa Paulick). 놀랍게도 그때 모습을 거의 그대로 간직한 빌라에서 지금도 묵을 수 있습니다. 1900년부터 드나든 손님들의 방명록까지 보존하고 있는 빌라 파울리크의 비교불가한 분위기 속에서 클림트의 흔적을 찾아보세요!
레이크 자이블링(Lake Saibling)과 라인안케(Whitefish)는 가장 수질이 좋은 맑은 호수에서만 서식할 수 있습니다. 이런 종류의 물고기가 이곳에서 번식하고 특산품으로 제공되는 것은 당연한 겁니다. 잘츠캄머구트 사람들은 음식의 지역성에 대해 항상 고정관념에 얽매이지 않고 생각해 왔습니다. 그래서 현지 유제품, 갓 구운 빵, 야채를 생산하는 농장은 레스토랑과 호텔의 공급처로 매우 인기가 있습니다.
아터제 트라운제 자연공원: 문화적 풍경의 다양성과 아름다움
아터제의 5가지 사실
아터제 호수는 어떻게 형상됐나요?
호수 분지는 마지막 빙하기 때 트라운 빙하가 깎아 만든 것입니다. 빙하가 녹은 후 물이 남았습니다.
호수에는 어떤 물고기가 살고 있나요?
파이크, 송어, 자이블링(북극 연어), 라이난케, 장어, 잉어, 농어, 화이트 피쉬 등 26종의 물고기가 있습니다.
호수 주변에는 어떤 산들이 솟아 있나요?
남서쪽으로는 샤프베르크, 남동쪽으로는 헬렌게비르게가 호수를 둘러싸고 있습니다.
바람은 어느 방향에서 불어와요?
서풍은 강한 돌풍을 동반해 선원들이 두려워하는 바람입니다.
호수에 전해지는 전설이 있나요?
아터제 호수의 인어가 황금빛을 가져와 호수를 빛나게 하고 사라졌다는 전설이 있습니다.