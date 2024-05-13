노이시들러 호수
독특한 대초원 호수에서 수영하기
조류 관찰자의 천국: 노이시들러 호수의 매력
노이시들러 호수는 얕고 갈대가 둘러싸인 독특한 초원 호수로, 광활하고 고요한 풍경이 매력적입니다. 오스트리아의 알프스 호수와는 다르게, 노이시들러 호수는 부드러운 언덕과 포도밭으로 둘러싸인 끝없이 펼쳐진 풍경을 자랑합니다. 이곳은 자연과 문화가 어우러진 아름다운 장소로, 부르겐란트 지역은 훌륭한 와인으로 유명하며, 아늑한 호숫가 레스토랑에서 여유롭게 일몰 음료를 즐길 수 있습니다.
활동적인 휴가를 선호하는 분들에게는 잘 정비된 자전거 도로가 좋고, 바람이 좋은 날에는 세일링과 윈드서핑도 인기입니다.
국립공원에서의 조류 관찰
풀숲에서 바스락거리는 소리가 새의 존재를 암시합니다. 그러다가 화려한 볏이 달린 흰색 새의 머리가 나타나 탐조경을 정면으로 바라봅니다. 그 새는 매년 봄 노이시들 호숫가의 습한 초원에서 둥지를 트는 황새입니다.
노이시들러 호수-제빈클 국립공원에서 조류 관찰자들은 부드럽고 조용하게 움직입니다. 침묵과 인내, 집중력이 중요하며, 전문 가이드와 함께하는 새 관찰 투어에서는 다양한 자연의 경이로움을 만날 수 있습니다. 숙련된 국립공원 레인저의 안내 덕분에 이 지역에 서식하는 340종의 새를 만날 기회도 많습니다. 유럽 내륙에서 찾아볼 수 없는 독특한 다양성을 경험할 수 있는 곳입니다.
노이시들러 호수와 주변 지역에서 수영하기 - 여기에서 가장 좋아하는 수영 장소를 찾아보자!
호이리거와 부셴샹크
언제나 이렇게 맛있었다! 호이리거(전통 와인 선술집)는 부르겐란트 문화에서 특별한 위치를 차지하고 있어요. 현지 와인 메이커가 운영하는 이 소박한 식당은 이 지역 요리 유산의 필수적인 부분입니다.
손님들은 일반적으로 정원에서 와인 메이커가 직접 만든 와인과 함께 다양한 홈메이드 스낵을 즐길 수 있습니다. 다양한 육류, 소시지, 치즈, 신선한 야채, 샐러드를 맛보는 것이 이 경험을 가장 맛있게 즐기는 방법입니다!
부르겐란트 와인 루트
부르겐란트의 와인 루트는 약 14,000헥타르의 포도밭에 걸쳐 있습니다. 부르겐란트는 규모는 작지만 오스트리아에서 두 번째로 큰 와인 산지로서 정말 인상적인 곳입니다! 이는 규모뿐만 아니라 와인의 품질에도 적용됩니다. 부겐란트의 와인을 특별하게 만드는 것은 우수한 토양, 덥고 건조한 파노니아 기후, 따뜻하고 습한 자연 저장고 역할을 하는 노이시들 호수의 존재입니다.
부르겐란트의 하이킹 루트에 대한 자세한 정보를 여기에서 확인하세요.
노이시들러 호수의 포도밭
노이시들러 호수를 탐험하면서 고급 와인을 맛보고 싶다면 놓칠 수 없는 곳이에요. 부르겐란트는 헌신적인 와인 메이커와 뛰어난 와인으로 유명합니다 호이리게(전통 와인 선술집)로 유명합니다. 이 와인 메이커들 중 다수는 원산지를 진정으로 반영하는 와인을 만듭니다. 이를 위해서는 세 가지 요소가 함께 작용합니다: 포도나무가 자라는 토양의 질, 기후, 와인 메이커의 기술입니다.
이러한 조합을 통해 피노 블랑, 샤르도네, 웰슈리슬링과 같은 훌륭한 화이트 와인은 물론 블라우프렌키쉬, 블라우 즈바이겔트, 다양한 블렌드, 메를로와 같은 풀 바디 레드 와인도 탄생합니다.
Tip: 방문하기 와인 아카데미 오스트리아를 방문해보세요!
