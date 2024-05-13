케른텐에서 가장 큰 호수인 뵈르테제 호수는 여름 휴가, 여행지, 수상 스포츠를 즐길 수 있는 곳입니다.

"Lebensgefühl" 뵈르테제 호수에서

뵈르테제 호수의 매력은 정말 특별합니다. 부드러운 바람과 가벼움, 나무 부두의 향기, 여름의 아로마, 잔잔한 파도가 만들어내는 소리까지. 물론, "보고, 보이는" 즐거움도 빼놓을 수 없죠.

케른텐 사람들은 뵈르테제 호수와 함께 따뜻함과 삶의 기쁨으로 유명합니다. 아침에는 카푸치너섬에서 수영으로 하루를 시작하고, 호숫가 레스토랑에서 신선한 백어로 점심을 즐기세요. 오후에는 자전거를 타고 푀르츠샤흐의 역사적인 빌라를 방문하는 것도 좋습니다. 그 후에는 유명한 빈네로이터 제과점의 신선한 살구 케이크를 맛보거나, 레이크 사이드의 야외 바에서 시원한 칵테일로 여름의 하루를 만끽해보세요. 혹은 전혀 다른 경험을 선택해도 좋습니다—탐험할 거리가 정말 많으니까요!