뵈르테제 호수
오스트리아 남부의 라이프스타일 아레나
"Lebensgefühl" 뵈르테제 호수에서
뵈르테제 호수의 매력은 정말 특별합니다. 부드러운 바람과 가벼움, 나무 부두의 향기, 여름의 아로마, 잔잔한 파도가 만들어내는 소리까지. 물론, "보고, 보이는" 즐거움도 빼놓을 수 없죠.
케른텐 사람들은 뵈르테제 호수와 함께 따뜻함과 삶의 기쁨으로 유명합니다. 아침에는 카푸치너섬에서 수영으로 하루를 시작하고, 호숫가 레스토랑에서 신선한 백어로 점심을 즐기세요. 오후에는 자전거를 타고 푀르츠샤흐의 역사적인 빌라를 방문하는 것도 좋습니다. 그 후에는 유명한 빈네로이터 제과점의 신선한 살구 케이크를 맛보거나, 레이크 사이드의 야외 바에서 시원한 칵테일로 여름의 하루를 만끽해보세요. 혹은 전혀 다른 경험을 선택해도 좋습니다—탐험할 거리가 정말 많으니까요!
뵈르테제 호수는 청록색의 푸른 물과 목가적인 위치로 매혹적인 분위기를 자아내며, 휴식과 수상 스포츠를 즐기기 위한 인기 여행지입니다.
뵈르테제 호수에서 즐기는 최고의 액티비티
도시에서 호수로!
고대의 귀족들조차 여름철에는 도시를 떠나 시골 영지로 떠나곤 했어요. 그들의 목적은 반드시 휴식이 아니라 농지를 관리해야 했기 때문이었죠. 하지만 19세기 후반에는 시원한 바람, 호수, 산, 숲을 즐기는 것으로 초점이 바뀌었습니다.
이 시기에 귀족과 부유한 부르주아들은 도시의 궁전에서 시골의 여름 별장으로 이주했는데, 오스트리아에서는 이를 "여름 휴양지"라고 부르는 즐거운 전통이 생겼습니다 뵈르테제 호수는 특히 아름다운 휴양지로 유명합니다.
옥, 사파이어, 인디고, 오팔...
뵈르테제 호수의 반짝이는 청록색은 전설적입니다. 자연의 변덕이 아니라 호수의 동식물, 수심, 석회 함량에 따라 결정됩니다. 이러한 요소들의 조합에 따라 물빛은 진한 파란색과 연한 녹색에서 밝은 청록색까지 다양합니다.
뵈르테제 호수는 특히 석회가 풍부합니다. 물을 투과하는 산란광은 미세하게 분포된 석회 결정에 의해 흡수되고 반사됩니다. 단파장 빛이 더 강하게 산란되어 유명한 청록색 물빛을 띠게 됩니다.
가장 아름다운 리도 5곳
시원함이 있는 곳
가족 여행객을 위한
평온함의 중심
비즈니스 해변
미식가를 위한
기분을 좋게 하는 물
온도, 날씨, 심지어 대기까지 뵈르테제 호수의 남쪽 위치와 일치하기 때문이죠. 지중해 이남의 기후, 온화한 공기, 25도의 여름 호수 온도가 주는 특별한 분위기는 방문객들에게 큰 사랑을 받고 있습니다. 하지만 뵈르테제 호수의 매력은 여름에만 있는 것이 아닙니다. 봄의 꽃, 가을의 다양한 색채, 추운 겨울은 뵈르테제 호수의 기후대에서 놀랍도록 더운 여름을 보완하는 대표적인 계절입니다.
인근에서 가장 아름다운 여행지 6곳
뵈르테제 빌라의 웅장한 건축 양식
푀르츠샤흐 꽃 산책로를 따라 산책하거나 뵈르테제 호수에서 증기선을 타고 크루즈를 즐기는 사람이라면 누구나 20세기 초 벨 에포크 시대의 귀족과 산업가들이 호수 기슭에 지은 우아한 작은 성과 별장에 감탄할 수 있다.
오리엘과 포탑, 화려하게 장식된 로지아로 장식된 이 우아하고 권위 있는 건물들은 곧 뵈르테제 건축이라는 고유한 이름을 얻게 되었어요. 여유로운 고귀함과 남부 특유의 감각을 느낄 수 있는 이 특별한 빌라들은 현재 대부분 호텔로 손님을 맞이하고 있습니다.
호수에서의 생활, 식사, 휴식을 위한 8가지 팁
벨덴의 스튜란트호텔 제슐뢰슬
이 공원은 평화와 자연을 제공한다. 그리고 전용 해변은 잘 관리된 이 4성급 호텔의 최고 하이라이트예요.
푀르츠샤흐의 베르처스 바데하우스
이곳에서는 맛있는 생선과 무엇보다도 독특하고 아름다운 역사적 감각을 즐길 수 있습니다. 활력을 되찾을 수 있어요!
벨덴의 제레스토랑 로제
목가적인 만, 오픈 바 공간, 호숫가 테라스, 호수에서 영감을 받은 메뉴. 여름 - 더 이상 바랄 게 없죠?
제스피츠 - 벨덴의 호수 옆 레스토랑
호수가 보이는 마리팀 모던 레스토랑으로 고급 비스트로 요리를 선보입니다. 특선: 특선: 갓 잡은 생선!
마리아 뵈르트의 FX 메이어 헬스 센터
앞에는 뵈르테제 호수가, 뒤에는 자연이, 그 사이에는 웰빙과 재생의 고귀한 장소가 자리하고 있습니다.
Lake's: 푀르츠샤흐의 마이 레이크 호텔 & 스파
매혹적인 테라스가 있는 이 라이프스타일 호텔은 호수에서 가장 아름다운 곳 중 하나인 산책로 바로 옆에 위치해 있습니다.
푀르츠샤흐의 파크빌라 뵈르트
공원이 있는 이 목가적인 작은 성은 호수 바로 위에 있는 놀랍도록 평화로운 곳에 위치해 있습니다. 멋진 뵈르테제 건축물!
레이프니츠의 레이크사이드 라운지
예전에는 보트 하우스였으나 지금은 레스토랑 & 바가 되었습니다: 고급 요리, 엄선된 와인, 일몰, 시원한 인파를 즐길 수 있습니다.