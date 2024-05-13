100년이 넘는 세월 동안 비엔나의 나슈마르크트는 향신료 향과 도심의 활기가 어우러진 공간으로 사랑받아 온 전통 시장입니다. 약 120여 개의 상점과 레스토랑이 들어서 있어, 이곳은 현지인과 여행객 모두가 즐겨 찾는 미식의 명소입니다.

이미 18세기부터 비엔나 강가에는 주로 유제품을 거래하던 농민 시장이 있었습니다. 이곳이 원래 ‘우유 시장’으로 쓰였던 점에서 오늘날의 나슈마르크트(Naschmarkt)라는 이름이 유래한 것으로 보입니다. 당시 우유를 담아 나르던 전통적인 나무 용기는 ‘아슈(Asch)’라고 불렸습니다.

20세기 초 비엔나 강이 정비되면서, 나슈마르크트에는 오늘날까지 문화재로 보호받는 특유의 아르누보 스타일 시장 노점들이 들어섰습니다. 당시에도 기본 식료품뿐만 아니라 이국적인 향신료와 진미들이 함께 판매되며, 비엔나 한복판에서 세계의 맛과 문화를 경험할 수 있는 공간이었습니다.

오늘날 나슈마르크트는 단순한 장터를 넘어, 미식과 다양성을 즐기는 무대가 되었습니다. 역사적인 시장 노점과 레스토랑, 벼룩시장 보물, 새롭게 꾸며진 나슈파르크(Naschpark)가 어우러져 사람과 맛이 만나는 공간을 만들어냅니다. 천천히 거닐고, 맛보고, 놀라고, 비엔나의 열린 매력과 뜻밖의 발견을 경험해보세요.