오스트리아를 대표하는 브랜드 스와로브스키의 미학과 기술이 집약된 몰입형 테마파크, 스와로브스키 크리스털 월드는 본사가 위치한 티롤 주의 바텐스에 자리하고 있습니다.

오스트리아 티롤 주, 인스브루크 인근의 작은 마을 바텐스(Wattens)에는 단순한 박물관의 개념을 넘어선 환상적인 공간이 있습니다. 바로 스와로브스키 창립 100주년을 기념해, 1995년에 본사 옆에 탄생한 스와로브스키 크리스털 월드(Swarovski Kristallwelten)입니다. 이 특별한 장소는 예술가 안드레 헬러(André Heller)가 구상한 독창적인 프로젝트로, 예술과 기술이 어우러진 몰입형 경험을 선사합니다.

이곳의 상징은 단연 높이 17미터에 달하는 ‘녹색 거인’입니다. 푸른 언덕 속에서 얼굴을 드러낸 이 신비로운 존재는 크리스털 월드의 수호자입니다. 헬러의 상상 속에서 탄생한 이 거인은 세계를 여행하며 지식과 예술의 보물을 수집해 왔고, 결국 바텐스에 정착해 지하에 숨겨진 ‘경이의 방(Chambers of Wonder)’을 지키고 있습니다. 그 모습은 호기심과 상상력, 그리고 아름다움에 대한 찬사를 상징합니다.

헬러는 이 공간을 구상하며 인스브루크 인근의 암브라스 궁전(Schloss Ambras)에 있는 ‘예술과 경이의 방(Kunst- und Wunderkammer)’에서 영감을 얻었습니다. 16세기, 수집가로 유명했던 합스부르크 가문의 페르디난트 2세(Archduke Ferdinand II) 대공은 이곳에 세계 각지의 진귀한 물품을 모아 전시했으며, 이는 오늘날 ‘세계 최초의 박물관’으로 평가받고 있습니다. 자연의 신비, 정교한 기계 장치, 이국적인 예술품 등 다양한 컬렉션은 당시 세계의 축소판과도 같았습니다.

스와로브스키 크리스탈 월드는 이러한 르네상스적 전통을 현대적으로 재해석한 공간입니다. 각각의 방은 살바도르 달리, 쿠사마 야요이, 브라이언 이노 등 세계적인 예술가들이 참여해 꾸며졌으며, 공간마다 시적이면서도 기발한 상상력이 펼쳐집니다. 크리스탈은 단순한 장식 소재를 넘어 빛과 소리, 움직임과 결합해 살아 숨 쉬는 예술로 변모합니다.

이곳에서 방문객들은 단순히 아름다운 크리스탈을 감상하는 데 그치지 않습니다. 알프스의 대자연과 예술을 바라보는 새로운 시선을 경험하게 됩니다. 창립자 다니엘 스와로브스키가 꿈꾸었던 ‘창조적 영감의 원천으로서의 크리스탈’이라는 철학이 이곳에서 생생히 구현되고 있습니다.