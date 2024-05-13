기차로 여행하는 오스트리아
오스트리아로 가고, 오스트리아를 기차로 여행하는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 편안한 기차를 타고 멋진 알프스 풍경, 푸른 계곡, 역사적인 도시들, 그리고 그림 같은 마을들을 지나가는 것보다 더 좋은 여행 방법이 있을까요?
열차 종류
레일젯
레일젯은 더 편안한 객차와 기내 무료 Wi-Fi, 그리고 훨씬 빠른 연결 서비스를 제공합니다.
시속 140마일(시속 230킬로미터)의 속도로, 이제 비엔나 국제공항에서 잘츠부르크 중앙역까지 단 2시간 49분 만에 도착할 수 있습니다.
비엔나 공항에서 서부 오스트리아의 스키 명소인 장크트 안톤 암 알베르크까지의 서비스도 제공되며, ÖBB 레일젯을 타면 꿈에 그리던 스키 여행지까지 6시간 이내에 도착할 수 있습니다.
나이트젯
나이트젯을 이용하면 아늑한 침대차, 쿠셋 코치, 그리고 데이 코치에서 편안하게 잠을 자며 여행할 수 있습니다. 다음 날 아침에는 목적지인 도심에 신선한 상태로 도착하게 됩니다.
나이트젯 노선은 잘츠부르크, 비엔나, 인스브루크, 브레겐츠, 알레르크 등 오스트리아 전역을 연결합니다.
침대차와 쿠셋 코치는 1인에서 6인까지의 침대를 제공하여 다양한 크기의 그룹을 수용할 수 있으며, 개인적인 프라이버시 수준을 선택할 수 있습니다.
여행 등급
이코노미 클래스
오스트리아 철도의 이코노미 클래스는 기본적이지 않습니다.
현대적이고 편안한 좌석이 완벽하게 에어컨이 조절된 기차에 마련되어 있으며, 전원 콘센트와 테이블도 있습니다. 많은 기차에서 Wi-Fi를 이용할 수 있고, 가까운 곳에는 작은 기내 비스트로도 있습니다.
퍼스트 클래스
업그레이드를 원하신다면 1등석을 선택하세요. 1등석에서는 조절 가능한 좌석, 더 넓은 다리 공간과 양쪽 여유 공간, 넉넉한 테이블, 그리고 각 좌석에 전원 콘센트가 제공됩니다.
또한, 음식과 음료를 좌석까지 직접 주문할 수 있습니다!
비즈니스 클래스
궁극적인 편안함은 비즈니스 클래스에서 기다립니다. 심지어 1등석보다 더욱 고급스럽습니다!
좌석 간 최대 거리, 가죽 커버, 다리 받침대, 독서 등, 넉넉한 테이블 공간이 마련되어 있어 완전히 휴식을 취하기에 이상적인 장소입니다.
공항에서 기차로
오스트리아의 도시와 알프스 지역은 이제 그 어느 때보다 접근성이 높아졌습니다. 긴 대서양 비행 후에 차를 렌트하거나 복잡한 셔틀 서비스를 이용하는 대신, 비엔나 국제공항에서 바로 기차에 탑승할 수 있습니다.
비엔나 공항에서 레일젯은 매시간 두 번 잘츠부르크로 출발합니다. 잘츠부르크는 모차르트의 도시이자 "사운드 오브 뮤직"의 배경입니다.
또한, 매시간 인스브루크로 연결되는 서비스가 있으며, 인스브루크는 오스트리아 알프스의 중심에 위치한 티롤의 수도입니다.
그리고 최소 두 시간마다 비엔나 공항에서 오스트리아 최서단 주인 장크트 안톤과 브레겐츠로 빠르게 이동할 수 있습니다.
사전 좌석 예약
오스트리아 철도 웹사이트에서 온라인 예약을 하면 소정의 수수료로 좌석을 예약할 수 있습니다!
대부분의 기차는 사전 좌석 예약이 가능하여 다른 사람들과 함께 여행할 때 편리하며, 창가 자리를 보장받을 수 있습니다. 야간 기차는 티켓과 함께 자동으로 좌석이나 침대 예약이 포함됩니다. 이 서비스는 국내 기차에서 단 3유로에 제공됩니다!
여정을 나누다
여행 중에 기차에서 내려 탐험하고 싶으신가요? 같은 노선에 머무르고 2일 이내에 여정을 완료한다면 문제 없습니다.
즉, 비엔나에서 잘츠부르크까지 가는 티켓을 구입하고 그 과정에서 린츠나 벨스 같은 잘 알려지지 않은 도시들을 탐방할 수 있습니다! 또는 오스트리아 서부의 산으로 가는 길에 멋진 인스브루크에서 잠시 멈출 수도 있습니다.
오스트리아 주요 도시 간 이동 시간
비엔나 - 잘츠부르크 = ÖBB 레일젯으로 2시간 30분 이내
잘츠부르크 - 인스브루크 = ÖBB 레일젯으로 2시간 이내
인스브루크 - 브레겐츠 = 약 2시간 30분부터 시작
비엔나 - 그라츠 = 2시간 38분
그라츠 - 린츠 = 약 3시간부터 시작
그라츠 - 인스브루크 = 약 6시간부터 시작
유용한 앱
ÖBB 앱
이제 ÖBB 앱을 통해 전체 예약 과정을 손쉽게 처리할 수 있습니다. 이 앱은 매끄러운 디지털 여행 동반자로 기능합니다. 앱을 통해 티켓을 예약하고, 좌석을 예약하며, 최종 티켓을 휴대폰이나 태블릿에서 바로 받을 수 있습니다. 또한, 앱은 귀하의 여행 일정에 맞춰 실시간 여행 업데이트를 제공하므로, 어떤 변경 사항에도 준비할 수 있습니다!
공유 모빌리티 앱
ÖBB의 스마트 모빌리티 서비스로 이동 수단은 기차역을 넘어 확장됩니다. 기차로 출근하고, 도심에서 전동 스쿠터를 타고, 렌터카를 이용하거나 자전거를 타고 돌아다닐 수도 있습니다. 다양한 스마트 모빌리티 옵션이 많이 있습니다.
우리의 새로운 모빌리티 서비스를 찾고, 예약하고, 결제하는 것은 베그핀더(Wegfinder) 앱을 통해 더욱 쉬워졌습니다. 모든 옵션을 한 앱에서 이용할 수 있으며, 다양한 경로 옵션을 비교할 수도 있습니다.
여행 경비 절약하기
ÖBB 슈파르쉬네
ÖBB 슈파르쉬네 티켓은 미리 여행 계획을 세우는 분들에게 적합합니다. 예를 들어, 비엔나에서 그라츠까지 2등석으로 단 9.90유로*부터 여행할 수 있습니다.
온라인에서만 예약 가능
특정 기차, 특정 여행 날짜, 단방향으로 유효
제한된 수량의 티켓, 교환 및 환불 불가, 추가적인 포어타일스카드 할인 없음
*최대 180일 전에 예약할 수 있습니다. 슈파르쉬네 오스트리아의 현재 약관이 적용됩니다.
콤비 티켓
겨울에는 기차 여행과 함께 스키 패스를, 여름에는 지역 명소와 이벤트 입장을 결합할 수 있습니다.
문화 행사부터 가족 프로그램과 체험까지, 여러분의 휴일 계획에 맞는 조합을 선택하세요!
인터레일 오스트리아 & 글로벌 패스
오스트리아 전역을 기차로 여행하려면 인터레일 오스트리아 패스를 추천합니다. 이 패스를 통해 한 달 내에 선택한 3, 4, 5, 6 또는 8일 동안 무제한으로 ÖBB 기차를 이용할 수 있습니다.
물론, 오스트리아는 33개국에서 기차 여행을 이용할 수 있는 글로벌 패스에도 포함되어 있습니다.