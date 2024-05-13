기차로 여행하는 오스트리아

레일젯은 더 편안한 객차와 기내 무료 Wi-Fi, 그리고 훨씬 빠른 연결 서비스를 제공합니다.

시속 140마일(시속 230킬로미터)의 속도로, 이제 비엔나 국제공항에서 잘츠부르크 중앙역까지 단 2시간 49분 만에 도착할 수 있습니다.

비엔나 공항에서 서부 오스트리아의 스키 명소인 장크트 안톤 암 알베르크까지의 서비스도 제공되며, ÖBB 레일젯을 타면 꿈에 그리던 스키 여행지까지 6시간 이내에 도착할 수 있습니다.